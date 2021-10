Mosty, které rozdělují Hradec Králové: předražená lávka a torzo unikátu

Úlohou mostů a lávek je spojovat. Jenže v Hradci Králové kvůli nim naopak vzniká hluboká politická a názorová propast. Stavba lávky u Aldisu přes Labe i záchrana torza historického nýtovaného mostu mají velké množství příznivců, ale i stejně početnou skupinu kritiků. Povyk kolem obou mostů jen sílí kvůli tomu, že hradecká radnice je řeší současně.

Jak to tak bývá, v první i druhé řadě jde jen o peníze.

Zatímco stavba údajně zcela výjimečné, nadčasové a takřka umělecké lávky vyjde na více než 161 milionů korun včetně daně, záchrana zrezlého, nekompletního, avšak historicky velmi hodnotného zbytku mostu přijde jen na zlomek, odhady mluví asi o 12 milionech korun.

Zastupitelé města nedávno až po dohodovacím řízení klubů a vyhrocené diskusi rozhodli o záchraně torza nýtovaného mostu plukovníka Šrámka, který ve Svinarech spojoval břehy Orlice už od roku 1907.

V tu samou dobu začínaly práce na lávce, která svého času způsobila kauzu v tendru, a sluší se připomenout i šponování ceny. Ta původně začínala na slibných 40 milionech, ale když město v roce 2019 vypsalo soutěž, nikdo se nepřihlásil.

Další dva tendry radnice zrušila sama, protože jediný uchazeč nabídl přes sto milionů a vedení města začalo hovořit o opuštění projektu a hledání levnější varianty. To se nakonec nekonalo, přestože čtvrtý tendr přinesl další výrazný nárůst ceny na více než 133 milionů bez daně.

Když cena uletí do pekel

Srovnávání fragmentu svinarského mostu a lávky se nelze ubránit i kvůli postoji vedení města. Zatímco stavbu za mnoho desítek milionů adoruje, záchranná mise za zlomek ceny jako by jej nezajímala.

„Nejen použitý materiál, ale také výjimečná konstrukce dělají z lávky nadčasovou stavbu, u které věříme, že zdařile doplní už tak kvalitní městskou architekturu. Celá stavba se navíc doplňuje s budovou ČSOB. Společně vytvoří moderní lokalitu, která se bude moci začít rychle rozvíjet,“ řekl náměstek primátora pro oblast rozvoje města Jiří Bláha (ODS).

Přitom ještě před dvěma lety tentýž náměstek o tomtéž projektu mluvil výrazně jinak: „Rozpočtová cena byla 48 milionů a najednou uletěla vyloženě do horoucích pekel. Tento projekt od začátku považuji za avantgardní, příliš unikátní, obtížně realizovatelný i udržovatelný a utvrzují mne v tom i reakce případných dodavatelů,“ konstatoval Bláha.

Dotace vše změnila

Tehdy však ještě Hradec neměl tušení, že lávka získá obří dotaci z „hradubického“ Integrovaného regionálního operačního programu (ITI), která má činit 102,7 milionu včetně DPH. Vysoký příspěvek najednou přikryl horoucně pekelnou cenu.

„On si to asi málokdo uvědomuje, ale i dotace jsou veřejné peníze. Když autor řekl, že to bude stát 36 milionů a aktualizovaný ceník hovořil o 40 milionech, proč jsme to vysoutěžili za 160 milionů? Měli jsme to odpískat. Tehdy jsme neměli připravené dotace z ITI a s Pardubicemi jsme vysoko prohrávali v čerpání dotací. Abychom Pardubice dotáhli, vložil se tam projekt lávky a porážku jsme poněkud dotáhli. Je to také nefér k ostatním účastníkům výběrového řízení, kteří měli lepší a ekonomicky výhodnější návrhy. Minimálně druhý a třetí návrh byly lepší než ten, který nakonec vyhrál,“ upozornil bývalý náměstek primátora Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Pochopení pro cenu jen obtížně hledají i jiní hradečtí zastupitelé. „Základem problému je projekt. Nikdo to za cenu kolem 40 milionů nemohl postavit. Ta lávka sice vypadá dobře, ale nepochybně se dala pořídit levněji. Za mě je velká škoda, že jsme se neinspirovali levnější lávkou přes Orlici,“ řekl Pavel Vacek (Piráti).

Jde to i mnohem levněji

Když porovnáme cenu lávky s finanční náročností jiných konstrukcí z poslední doby, hradecká cenovka je násobně vyšší. Pardubice na konci loňského roku otevřely lávku pro pěší a cyklisty přes Labe a daly za ni 40,8 milionu korun.

Náchod loni postavil silniční most přes Metuji za 33 milionů korun. Královéhradecký kraj v roce 2019 otevřel most přes Orlici v Hradci Králové–Svinarech za 80 milionů. Lávka pro pěší v Jaroměři přišla před šesti lety na 27,2 milionu. A konečně vzpomínaná lávka přes Orlici vyšla Hradec v roce 2012 na 26 milionů.

„Cena mě vůbec netěší, zároveň kdyby město neslíbilo lávku, nebylo by ani obrovské investice od ČSOB. To je zásadní a nakonec jsem ráda, že vznikne propojení zóny u Aldisu s centrem, které bude zaplacené z dotací,“ uvedla opoziční zastupitelka Pavlína Springerová (HDK) na právě dokončené sídlo regionální pobočky ČSOB pro více než tisíc zaměstnanců.

Záchrana? Enormně komplikovaná

V případě 36metrového fragmentu Mostu plukovníka Šrámka jde nejprve o částku kolem 2,1 milionu na přepravu pod střechu a základní konzervaci. Město odhaduje, že torzo bude v depozitáři na letišti odpočívat čtyři až deset let, proto nelze odpovědět na otázku konečných výdajů, nyní by však na opravu podle odhadů padlo nejvíce 12 milionů korun.

Přestože jde o sumu menší než jedna desetina výdajů na stavbu nové lávky, město jako by dávalo signály, že renovace 114 let staré konstrukce bude na samé hranici možností.

„Když jsme se bavili o svinarském mostu, částky na záchranu byly v desítkách milionů. Když dostanu podklady, podívám se do rozpočtu, ale už teď mohu říct, že to bude enormně komplikované,“ řekla nedávno ekonomická náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO).

„Základním sporem je, jestli most má nějakou hodnotu, nebo nemá. Názory se velmi liší a sám kraj jej označil za šrot. Zastupitelstvo je pak rozděleno,“ uvedl náměstek primátora pro správu majetku města Pavel Marek (ANO). Z torza by mohla být lávka na přemostění Piletického potoka v uvažované nové čtvrti.

Zastupitelé se pro záchranu zbytku mostu rozhodli za pět minut dvanáct a až po dohodovacím řízení zastupitelských klubů. Spouštěčem byla výzva z kraje.

„Na konci června jsem vedení města vyzval, ať se o torzo starého svinarského mostu začne urychleně starat a v nejbližší době mi sdělí, co s darovaným majetkem zamýšlí,“ řekl krajský radní Václav Řehoř (ODS), který městu pohrozil vypovězením darovací smlouvy a sešrotováním mostu.

Důležitější je podchod

„Byl jsem zděšen. Dění na zastupitelstvu mě překvapilo, protože někteří hlasovali jinak na radě a jinak na zastupitelstvu. Týden předtím byla schůzka se zástupci památkářů, kteří jasně konstatovali, že záchrana by měla být co nejrychlejší. Zdálo se mi, že to všichni pochopili, ale patrně v klubech nedošlo k přenosu informací. Uvidíme, co se bude dít dál,“ uvedl radní Adam Záruba (Změna a Zelení). „Most je jediný, jeho likvidace by byla nevratná,“ dodal.

„Hradec potřebuje peníze na důležitější věci než záchranu fragmentu mostu. Navrhuji, abychom je použili na rekonstrukci podchodu na třídě Karla IV. nebo na kuklenský hřbitov,“ pravil radní Jiří Langer (ANO). „Naštěstí jsme odhlasovali, že fragment bude uložen a konzervován. To je rozumné a doufejme, že ten úmysl dostane podobu. Nikdo sice nedokáže odhadnout, kolik bude stát budoucí užití, protože neexistuje projekt, ale 10 milionů se mi zdá jako rozumný odhad,“ konstatoval Pavel Vacek.

„Most sice nebyl uznaný kulturní památkou, ale památka to díky technologii bezpochyby je. Zasloužil by si, aby byl zachráněn,“ řekla Pavlína Springerová.