Lanovka v Orlickém Záhoří stále nemá zkoušky. Obec věří, že sezonu stihne

Trápení horalů s budováním nové sjezdovky v Orlickém Záhoří na severní straně hor nebere konce. Roky připravovaný projekt se potýká s potížemi i v samém finiši. Ještě na podzim si obec, která je třetinovým podílníkem projektu, plánovala, že sezonu zahájí kolem Vánoc. Jenže práce nešly rychle tak, jak si mnozí představovali, a nyní stále ještě běží zkoušky nové technologie.

„Je to dost náročné, protože elektronika musí fungovat naprosto bezvadně. Lanovka je dopravní systém velikosti vlaku. Nahoře může být 300 lidí a vše musí stoprocentně fungovat,“ obhajuje zdržení starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler (nez.).

Než nová technologie sveze první lyžaře, musí nejprve desítky hodin běžet bez sedaček a poté další desítky se sedačkami. Čtyřsedačka zčásti vybavená ochrannými bublinami je už kompletní a čeká právě jen na povolení drážního úřadu.

Obleva kolem Vánoc

„Lanová dráha je funkční a v podstatě čeká už jen na povolení. Brzy bychom měli zahájit zkušební provoz s návštěvníky,“ věří starosta. Podle něj spuštění zdržela také obleva kolem Vánoc, kvůli níž museli montéři práce přerušit.

Kolik to stojí? Výstavba nového areálu v Orlickém Záhoří přijde celkem na 160 milionů korun. Víc než polovinu získal provozovatel z bankovních úvěrů. Obec má ve společném podniku třetinový podíl. Dalšími společníky jsou logistická firma Gois a A-Z Moto Czech. Samotná repasovaná lanovka přišla asi na 25 milionů a obec ji pořídila už předloni. Budování však zarazil covid.

Umělé zasněžování běželo na sjezdovce už v prosinci a na sociálních sítích přibývá snímků, které pořizují běžkaři na hřebenové trase Orlických hor, kde je kousek pod vrcholem Koruny horní stanice lanovky.

Přestože obec slibuje spuštění v nejbližších dnech až týdnech, na spodní stanici stále ještě nejsou informační cedule a teprve tento týden provozovatelé spustili v areálu půjčovnu lyžařského vybavení. Ta má být v provozu od 8 do 17 hodin s polední pauzou. Areál na svých stránkách stanovil předběžnou provozní dobu od 8 do 16 hodin. Ceník jízdného však zatím nezveřejnil.

Jsme ve fázi zkoušek

„Webové stránky ještě nejsou naplněné, protože se zatím nikam netlačíme. Jsme ve fázi zkoušek. Všichni se včas dozvíte, až pojedeme. Mělo by to být v dohledné době,“ odráží otázky na provozní detaily Jindřich Vlček ze společnosti A-Z Moto Czech, která provozuje nedaleký areál v Černé Vodě. Coby společník má na starosti i provoz nového areálu v záhořské části Jadrná.

Obec o stavbu lanovky usilovala bezmála dvacet let. Zdolala řadu překážek včetně podmínky omezit výstavbu mimo období, kdy na okolních loukách hnízdí chráněný pták chřástal polní. I kvůli tomu se mohly letošní práce rozjet až v srpnu. To významně zasáhlo do harmonogramu prací.

Přesto Orlické Záhoří věří, že ještě stihne zasáhnout do letošní sezony. Do karet mu hraje, že sjezdovka leží na severním svahu hor a navíc jde o jedno z nejstudenějších míst ve východních Čechách. S horní stanicí ve výšce 1025 metrů jde také o nejvýše položenou lanovku v kraji mimo Krkonoše.

Běžkaři a Poláci

„Lanová dráha je zaměřená hlavně na běžkaře, které pohodlně vyveze na hřebeny, a turisty z Polska. Ale počítáme i s lidmi, kteří se tady ubytují a nechají tu peníze, aby tady lidi mohli žít,“ vysvětluje Vojtěch Špinler, proč obec dlouhodobě projekt sjezdovky tlačí.

V minulosti se Záhoří začalo vylidňovat, když ubyla práce v lesích a zemědělství. Nahradit ji mají právě místa ve službách pro cestovní ruch.

„Zájem turistů se už dávno zvedl s tím, jak se o spuštění lanovky mluví. Celou zimu máme obsazenou. Plno lidí počítá, že se bude sjezdovka otevírat. Už dříve pomohlo i otevření okruhu pro běžkaře. Každá věc, která se na horách udělá, je dobrá,“ míní provozovatelka penzionu Cvrček Jitka Cvrčková.