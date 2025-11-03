Kůň zapadl po krk do jímky, koukala mu jen hlava. Hasiči ho vytáhli jeřábem

  10:34,  aktualizováno  10:34
Hnědák ve vsi na Rychnovsku zapadl do betonové jímky. Nad povrch mu vyčuhoval jen krk a hlava. Vysvobodili ho hasiči. Napřed vyčerpali vodu kalovým čerpadlem, pak zvířeti uvázali popruhy a jeřábem ho vyzvedli. Samotná záchrana zabrala jen minuty.
Hasiči v Bolehošťské Lhotě zachraňovali koně z jímky. (31. října 2025)
Hasiči v Bolehošťské Lhotě zachraňovali koně z jímky. (31. října 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje, Michal Fanta

Na tísňovou linku zavolal oznamovatel v pátek před 15:30, že v zahradě u rodinného domu v Bolehošťské Lhotě spadl kůň do jímky.

První jednotka hasičů zjistila, že zvíře je v hloubce asi dvou metrů. Pak hasiči odčerpali vodu.

Hasiči tahali krávu z úzké studny. Napřed vyčerpali vodu, pak ji dopouštěli

„Následně došlo k uvázání zvířete do popruhů a jejich zavěšení na výsuvné jeřábové rameno vyprošťovacího automobilu. Kůň byl následně po několika minutách z jímky bez poranění vyzvednut a předán do péče majitele,“ sdělili krajští hasiči na facebookovém profilu.

Na místě zasahovaly profesionální jednotky z Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou.

Hasiči čerpali ze školení zaměřeného na záchranu velkých zvířat, kterým prošli na přelomu září a října.

Speciální síť v Bolehošťské Lhotě nebyla po ruce, proto hasiči uvázali koně do popruhů. (31. října 2025)
Postup na sociálních sítích pochválil i školitel z organizace Horse Emergency: „Tak tohle je i pro nás přínosem! Neměli síť k dispozici, protože síť je zatím v tomto kraji pouze v Trutnově, použili však námi preferovaný systém vyproštění pomocí popruhů, aniž by byl kůň jakkoli omezován pod hrudníkem a především v oblasti měkkých částí břicha... a ono to evidentně funguje!“

Školení má za sebou asi třicet hasičů a velitelů družstev. Novou záchrannou síť pro koně mají hasiči k dispozici pouze v Trutnově, kam ji věnoval tamní veterinář Dávid Krajňák. „Další vybavení tohoto typu bude dle možností postupně zařazeno do výbavy i dalších jednotek,“ uvedli tehdy krajští hasiči.

