Túra po hřebenech Krkonoš se může prodražit. Na polské straně hrozí pokuty

Do těžko řešitelné situace se dostávají výletníci na hřebenech Krkonoš, kteří chtějí prozkoumat i sousední Karkonoski Park Narodowy (KPN). Zatímco na české straně se mohou pohybovat zdarma, v Polsku je vstup do národního parku už téměř 30 let zpoplatněn. Na hřebenech není žádná pokladna, jedinou možností při přechodu hranice po turistické cestě je koupě vstupenky online. Problém je v tom, že internetový platební systém akceptuje pouze převody z polských bank.

Poláci vybírají vstupné už od roku 1994. Od letošního března platí nový ceník, jednodenní vstupenka vyjde na 9 zlotých (45 korun), třídenní lístek stojí 24 zlotých. Výjimku tvoří 28 kilometrů dlouhá hřebenová magistrála Cesta česko-polského přátelství, která vede od Tvarožníku na Pomezní Boudy a kopíruje hranici mezi oběma státy. Na jedné z nejfrekventovanějších turistických stezek v Krkonoších výletníci vstupné platit nemusejí.

„Je to dáno charakterem cesty, která vede po českém a částečně po polském území. Nedává logiku, aby si turisté na pár metrů, které se nacházejí na polské straně, kupovali vstupenku,“ poznamenává mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

17. července 2021

Pokud se však rozhodnou vydat na průzkum do polského vnitrozemí, musí mít platný lístek. Možností odbočit je několik, například na rozcestí u Velkého Šišáku, u Petrovy boudy nebo u bývalé Obří boudy.

Hotově se dá platit na pokladnách v polském vnitrozemí. Tato možnost pro turisty překračující krkonošskou hranici logicky nepřipadá v úvahu. Jedinou možností je koupit si lístek online. Už to samo o sobě může být pro některé turisty omezující. Ne každý má s sebou při túře po horách chytrý telefon s internetovým připojením.

Platba jen přes polské banky

Ani to však nezaručuje úspěch. Elektronický systém pro platbu vstupného na webových stránkách KPN sice nabízí dvě možnosti, jak zaplatit, ale žádná z nich není pro Čechy, pokud nemají účet u polských bank, dostupná. Z 22 bank v nabídce mají působnost v České republice pouze ING a mBank. Druhou možností je okamžitá platba přes polský platební systém Blik, která je možná pouze prostřednictvím mobilní aplikace propojené s polským účtem.

Výletníkům bez vstupenky hrozí pokuta. Pokud se při cestě do Polska nechtějí vystavit riziku, že je strážci KPN přistihnou bez lístku, musejí změnit trasu. Anebo se do sousedního národního parku vydat přímo z polského podhůří a lístek pořídit v některém z přístřešků.

14. června 2022

„Naplánoval jsem výlet přes polskou stranu Krkonoš a věděl, že je potřeba koupit vstupenku. Když jsem chtěl elektronicky zaplatit, zjistil jsem, že to není možné. Místo plánovaného výletu z Pomezních Bud na Jelenku polským úbočím Lesního hřebene přes Soví dolinu jsme raději vyrazili po vršcích směrem nad Lysečiny a Horní Maršov,“ popsal svou zkušenost při nedávné návštěvě Krkonoš Michal Zahálka z Hradce Králové.

Vstupenky do všech parků by se měly dát koupit také na online portálu eparki.pl, kde je možné platit kartou. Má to jeden nedostatek. Ikona KPN na virtuální mapě Polska, kterou je potřeba rozkliknout, chybí. MF DNES kontaktovala zástupce správy polského národního parku, ale do uzávěrky tohoto vydání na otázky nereagovali.

Podobnou zkušenost jako Michal Zahálka zažila ornitoložka Hana Trachtulcová, která chodí do Krkonoš velmi často. Když si chtěla začátkem května koupit vstupenku, tak jako několikrát v minulosti, zaplatit kartou najednou nešlo.

Na svém blogu zveřejnila odpověď, kterou ji správa polského parku napsala: „Vzhledem k tomu, že jsme změnili adresu sídla KPN, jsou tyto údaje aktuálně validovány v oficiálních registrech, které jsou základem pro umožnění plateb kartou. Doufáme, že tato možnost bude brzy fungovat.“ Avšak nefunguje ani po několika týdnech.

Nechtěl jsem riskovat

Podle webu KPN si lze rovněž zakoupit lístek v terénu u pracovníků agentury vybírajících vstupné do polských národních parků. „Přijde mi to jako nastoupit bez lístku do tramvaje a pak si ho chtít koupit u revizora. Nechtěl jsem riskovat, že do Polska půjdeme bez vstupenky a pak budeme někomu vysvětlovat, že to nešlo koupit. Vycházel jsem z toho, že tam bez platné vstupenky nesmím,“ vykládá Michal Zahálka.

V roce 2019 česká média informovala o incidentu, kdy pracovníci polské agentury eParki.pl vyžadovali po turistech zaplacení vstupného i na zmiňované Cestě česko-polského přátelství, na kterou se tato povinnost nevztahuje. Záležitost řešily správy KPN a KRNAP a od té doby nejsou zprávy, že by se něco podobného opakovalo.

Zpoplatnění vstupu do národních parků není v Polsku ničím neobvyklým. Z 23 chráněných území se platí v patnácti. O zavedení vstupného do Krkonošského národního parku se v minulosti pouze diskutovalo, ale nikdy k tomu nedošlo. Současné zákony to ani nedovolují.

„Na území českých národních parků není možné vybírat vstupné. V současné době to neumožňuje platná legislativa,“ vysvětluje Radek Drahný. Podle průzkumu veřejného mínění, který si Správa KRNAP nedávno nechala zpracovat, by se tomu přitom výletníci příliš nebránili. „S potenciálním zavedením vstupného do národního parku ve výši 30 korun na osobu by souhlasily téměř dvě třetiny návštěvníků,“ říká mluvčí.