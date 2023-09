Hosté slyší na kuchařské hvězdy i cimbálovku, říká ředitel hotelu v Peci

Jaká je návštěva Svatého Vavřince ve srovnání s loňskem a silnými „postcovidovými“ sezonami?

V letní sezoně po covidu byla průměrná obsazenost aparthotelu 97 procent. Vzhledem k okolnostem šlo o specifickou sezonu a patrně se ji už nepodaří zopakovat. Letos v létě je průměrná obsazenost 84 procent, zaznamenali jsme meziroční nárůst o tři procenta. Vzhledem k obecnému trendu na horách, který je spíš úpadkový, jde o extrémně dobrý výsledek.

Čím si to vysvětlujete?

Vnímáme, že více než hotely pociťují na horách úbytek hostů především restaurace. Dokázali jsme tomuto trendu vzdorovat zejména vyšší aktivitou. Pořádáme akce, jako je Vavřincovo Gastro léto, kdy se během léta ve venkovní otevřené kuchyni vystřídalo osm kuchařských hvězd a špičkových šéfkuchařů. Konaly se u nás vinné degustace, akce s drinky na míru, hrála tu cimbálovka. Přicházeli jsme s různými speciálními pobytovými akcemi a pružně pracovali i s cenou. To, že host přijde, už zkrátka není samozřejmost. Nestačí mít krásnou restauraci nebo špičkový hotel. Je potřeba udělat něco navíc. Celý tým Vavřince i restaurace si to neskutečně oddřel, ale nese to ovoce.

Nakolik se změnilo chování a návyky hostů?

Musím říct, že za sebou máme období, ve kterém se víkendové pobyty prodávaly nejčastěji ve čtvrtek odpoledne. Pro provoz hotelu, plánování a zásobování to bylo velmi stresující období. Tento trend se naštěstí mění a čas mezi rezervací a příjezdem se znovu nepatrně prodlužuje. Už nyní máme řadu dotazů a rezervací na Silvestra a Vánoce, což loni běžné nebylo.

Martin Venglář (32) Narodil se v Praze, vystudoval ekonomiku a řízení v cestovním ruchu na Vysoké škole obchodní. Začínal jako pečovatel v domově důchodců, pak odjel do Londýna, kde v hotelu London Hilton on Park Lane pracoval rok jako uklízeč. Po návratu do Prahy působil 12 let v hotelech Art Deco Imperial a Cosmopolitan Prague, a to od portýra až po vedoucí funkce. Po úspěšném angažmá v Praze vyhrál výběrové řízení na provozního ředitele hotelu Tulia Unique Beach Resort na africkém ostrově Zanzibar. Už čtyři roky působí jako ředitel Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou.

Změnil se u vás nějak provoz restaurace?

Obrovskou výhodou Svatého Vavřince jsou apartmány, ze kterých se aparthotel skládá. Běžně máme rezervaci na čtyři noci. Na hotelovou snídani si hosté zajdou jednou, a stejně tak na večeři. A když už si snídani nebo večeři zaplatí, chtějí, aby byla opravdu skvělá. Zbytek času si vaří v apartmánu. Je to vidět i na tom, že se nám prodloužila průměrná doba úklidu pokoje a nepatrně se úklid zdražil. Lidé plně vybavenou kuchyň apartmánu používají častěji než dříve.

A jak je to s kratšími pobyty?

Zkracování pobytů bylo trendem minulého roku, alespoň ve Svatém Vavřinci. Letos se doba znovu nepatrně prodlužuje. Stejně jako obsazenost v létě, ani tohle samozřejmě není samo sebou. Prodlužování pobytů se snažíme podporovat nejrůznějšími akcemi, jako je 4 + 2 nebo 3 + 1. S kampaněmi začínáme už na jaře.

Proměnila se v poslední době struktura hostů?

Cizinců je méně, hlavně ubylo Němců a Poláků. Co se týče složení klientů, párů a rodin s dětmi, tam jsme změnu nezaznamenali. Ale klienti jsou na peníze opatrní, což pro nás znamená, že jsou náročnější. Za své peníze chtějí získat maximum. Na druhou stranu to vítám. Věřím, že se touhle dobou neprošetříme, takže lidi budou chtít utratit peníze za špičkové věci a za ostatní si to odpustí.

Společnými silami luxusních projektů na českých horách se nám daří stahovat klienty zpátky z Alp. Martin Venglář

Pociťujete vyšší konkurenci horských resortů v širším okolí? Mám na mysli polská střediska nebo Dolní Moravu, která se velmi dynamicky rozvíjí.

Konkurenci polských horských středisek pociťujeme jen okrajově, Dolní Morava je zajímavý projekt. Myslím, že vyšší konkurence má vliv na Krkonoše obecně, na Vavřinec v tuto chvíli ne. Naopak. Společnými silami luxusních projektů na českých horách se nám daří stahovat klienty zpátky z Alp. Najednou klient vidí, že i na českých horách jsou špičkové služby. Že nejde jen o smažák s kroketami, ale že i tady je špičková gastronomie, designové projekty a podobně. Samozřejmě nikdy nebudeme mít tak vysoké kopce, jako jsou v Alpách, ale třeba pro rodiny s dětmi jsou nyní české hory rozhodně skvělou destinací. Díky novým dálnicím jste v Krkonoších rychleji, lepší se infrastruktura ve střediscích, zajímavější a kvalitnější je nabídka služeb a atrakcí. Myslím si, že obecně nám větší konkurence může pomoct.

Jak se snažíte motivovat hosty v době, kdy mají hlouběji do peněženek? Vždyť tomuto létu navíc předcházelo strašení, hovořilo se o tom, že lidé kvůli zdražování na hory nepřijedou. Vnímali jste to a šli jste do letní sezony s obavou?

Jít do něčeho s obavou se celkově příčí celému mému byznysovém nastavení. Stín pochybností jsem měl, ale spíš než jako obavu bych to označil za hnací motor. Mým cílem bylo „nafouknout“ letní sezonu ve Svatém Vavřinci o zajímavé věci, služby a aktivity. Před létem jsme čtyřnásobně zvětšili teenagerovskou hernu, kde jsou nově další herní konzole, air hockey, šipky a dětské kino. Menší děti mají samostatnou hernu. Na léto tu měli hosté hotelu i restaurace zajištěno bezplatné hlídání. Jednu z nových konferenčních místností jsme koncipovali variabilně tak, aby mimo firemní akce sloužila jako lounge pro dospělé s křesílky, virtuální realitou a jukeboxem. Takže já strašení, kterého jsme před létem byli svědky, bral jako výzvu. Pokud klienti přistupují a budou přistupovat k výběru dovolené opatrněji, musíme mít tak skvělý produkt, že přijedou i přes to, co se děje.

6. října 2019

Jak se projevují doprovodné programy jako Vavřincovo Gastro léto?

Druhý rok po sobě jsme zaznamenali absolutně nevídaný úspěch. Přineslo to stovky pobytových rezervací, máme jen pozitivní reakce. I proto jsme se rozhodli, že zajímavými událostmi naplníme také podzimní víkendy. Mělo by jít o stand-up komiky, motivační řečníky, seminář o historii tetování s Lukášem Poláčkem nebo o víkend s Wimem Hofem, který povede certifikovaný lektor.

Jsou právě kreativní marketingová řešení tím, co může dnes rozhodovat o úspěchu a neúspěchu?

Neřekl bych, že se ta problematika jmenuje kreativní marketing. V našem oboru bych hovořil o kreativním přístupu k produktu. Tedy to, o čem jsme mluvil. Je důležité umět produkt senzačně prodat, mít zajímavý marketing a fúze se zajímavými osobnostmi. Obyčejná reklama už dávno nestačí. Provoz nesmí upadnout do rutiny. Lidé musí zůstat dost kreativní na to, aby „markeťáci“ měli karty, se kterými můžou hrát. A jsme v kruhu toho, co říkám dokola. V hotelu se stále musí dít zajímavé věci a s nimi pak marketing musí pracovat. Ideálním příkladem toho je Vavřincovo Gastro léto.