Skipasy v Krkonoších příliš nezdraží. Špindl nabídne dvě nové sjezdovky

Skiareál ve Špindlerově Mlýně spustil prodej skipasů na konci října. Zimní sezona začne 9. prosince a nejlevnější online permanentky vyjdou na 640 korun.

Špindl před lety jako první v Krkonoších zavedl pohyblivé ceny skipasů, lyžaři je kupují přes internetový portál Gopass. Jsou vždy levnější než na pokladnách. Jejich cena se odvíjí od termínu a návštěvnosti skiareálu. Kdo si dnes koupí permanentku na vánoční svátky přes věrnostní program, zaplatí necelou tisícovku.

„Při koupi jedné jízdy lanovkou bude nově možné projít turniketem pouze pomocí QR kódu, který zákazníkovi při nákupu přes Gopass přijde přímo do telefonu,“ uvedl ředitel skiareálu René Hroneš.

Největší krkonošské středisko před zimou investovalo 300 milionů korun. Hlavní novinkou jsou dvě nové sjezdovky na Medvědíně a na Hromovce, které představují první krok k propojení středisek Svatý Petr a Medvědín. Obě mají moderní technologii zasněžování.

Dvě nové sjezdovky ve Špindlu

Červená sjezdovka Přehradní začíná u horní stanice Hromovky a měří 1 500 metrů. Na Medvědíně se otevře zhruba kilometrová sjezdovka Lesní. Lyžaři na ni odbočí z červené sjezdovky, v současnosti končí u křížení s Vodárenskou sjezdovkou.

Ceny skipasů Špindlerův Mlýn: od 640 Kč (online), 1 690 Kč (na pokladně) SkiResort Černá hora – Pec: od 620 Kč (online), od 1090 (na pokladně) Malá Úpa: 950 Kč (online), 1050 Kč (na pokladně) Benecko: 740 Kč (online), 810 Kč (na pokladně) Říčky v Orlických horách: 830 Kč (na pokladně) Deštné v Orlických horách: 790 Kč (na pokladně) Uvedeny jsou ceny jednodenních skipasů pro dospělého v hlavní sezoně.

Došlo také k významnému rozšíření nejvytíženější modré sjezdovky ve Svatém Petru.

„Díky terénním úpravám užších částí a několika členitých zatáček je sjezdovka výrazně širší, celkově přehlednější a bezpečnější,“ poznamenal René Hroneš.

Z Vodárenské cesty na medvědínské straně střediska, po které se dosud dalo lyžovat, jen když napadlo hodně sněhu, se stala dvakrát tak široká plnohodnotná modrá sjezdovka s moderním zasněžováním.

Výkonnější děla pro Pec

Ve SkiResortu Černá hora – Pec, pod který spadá pět středisek ve východních Krkonoších s 50 kilometry sjezdovek, se bude lyžovat za obdobné ceny jako loni.

„Skipasy zdražovat neplánujeme. Jednodenní skipas pro dospělého bude v online prodeji od 620 korun. Dá se říct, že za stejné peníze jako loni máme širší nabídku služeb,“ sdělil ředitel SkiResortu Jakub Janda.

Večerní lyžování zdarma bude nově součástí vícedenních skipasů na pět, šest a sedm dní. K těmto třem variantám vícedenních lístků navíc lyžař dostane zdarma jednu jízdu na bobové dráze v Relaxparku v Peci pod Sněžkou.

SkiResort před sezonou investoval 40 milionů korun. Vlekaři pořídili pro sjezdovky v Peci 29 sněžných děl, která dokážou vyrábět umělý sníh při vyšších teplotách než starší děla. Upravená Černohorská sáňkařská cesta v Janských Lázních nově měří čtyři kilometry a trasa v horní části už nebude křižovat sjezdovky jako dosud. Síť automatických pokladen, kde si lyžaři vyzvedávají skipasy, SkiResort rozšířil na šest.

Koupit lyžařskou permanentku online se vyplatí také v menších krkonošských střediscích. V Benecku u Vrchlabí bude nejprodávanější typ skipasu stát 740 korun, na kamenné pokladně 810 korun. Majitelé karty hosta, kterou získají od ubytovatelů, pořídí vícedenní permanentky s dvacetiprocentní slevou.

Dynamické ceny skipasů poprvé nabídne Rokytnice nad Jizerou. Jeden z největších skiareálů v západních Krkonoších před sezonou koupila společnost Trigema. Ta plánuje stamilionové investice do nové lanovky, vodního rezervoáru a zasněžování. Podobně jako ve Špindlerově Mlýně si lyžaři zajistí nejlevnější skipasy včasným nákupem. Ceny se budou odvíjet od termínu, lyžařských podmínek a obsazenosti střediska. Ceník Rokytnice ještě nezveřejnila.

Zachovat lyžování dostupné

Pouze kosmetické úpravy v cenách udělali vlekaři v Malé Úpě. Jednodenní skipas v hlavní sezoně bude na pokladně stát stejně jako loni 1050 korun, v internetovém obchodě o stokorunu méně. Mnohem výraznější sleva je u vícedenních balíčků.

„Z devadesáti procent ceník zůstal stejný, upravili jsme pouze ceny balíčků. Přestože šly náklady nahoru, nechtěli jsme zdražovat, protože si uvědomujeme, že tlak na zákazníka je ze všech stran velký. Pro malé středisko, jako je Malá Úpa, je důležité, co se děje v okolí. Skiareály v regionu také nezdražovaly a to byl další důvod, proč jsme ceny nezvedli,“ vysvětlil ředitel skiareálu Martin Buček.

Provozovatel sjezdovek investoval do zasněžování, pořídil automatické pokladny a nové servisní stroje.

Zaměřil se také na zkvalitnění služeb pro návštěvníky. V bývalém hotelu Hořec loni otevřel půjčovnu a servis lyžařského vybavení, letos přibyla kavárna a v dalším zrekonstruovaném patře od zimy zahájí provoz multifunkční kinosál s padesáti sedačkami. Premiéry bude moci uvádět hned po uvedení nových filmů do distribuce. Sloužit bude též pro přednášky, koncerty a programy pro děti.

„Máme nový komunikační systém, díky kterému umíme oslovit všechny návštěvníky, kteří si skipas koupili online. Pokud bude špatné počasí, můžeme jim rozeslat zprávu, že v sále poběží kino nebo program pro děti,“ poznamenal Martin Buček.

Deštné postaví šestisedačku

Jedním z mála středisek, která zvedla ceny skipasů, je Deštné v Orlických horách. Za celodenní permanentku dospělí v hlavní sezoně zaplatí 790 korun, o stokorunu více než loni. Také Deštné letos poprvé nabídne pohyblivé ceny skipasů.

„Když se podíváte na konkurenci, nenajdete skiareál, který má jednu, dvě nebo tři lanovky, se skipasem pod 800 korun. Permanentky koupené v internetovém obchodě s časovým předstihem budou výrazně levnější,“ sdělil ředitel střediska Petr Prouza.

Deštné se 4,5 kilometry sjezdovek posílilo zasněžování a intenzivně pracuje na projektu šestisedačkové lanovky s ochrannými bublinami v areálu Marta I, kterou plánuje stavět příští rok.

Ke zdražení skipasů nedošlo v Říčkách v Orlických horách. Celodenní permanentka v hlavní sezoně, od Vánoc do začátku ledna a od 2. února do 17. března, vyjde dospělého na 830 korun. Ve vedlejší sezoně to bude 770 korun. V případě online nákupu lyžaři pořídí skipasy s pětiprocentní slevou.

„Uvědomujeme si, že ekonomická situace rodin není jednoduchá. Chceme lyžování zachovat dostupné a držíme ceny na úrovni loňského roku, přestože náklady na provoz areálu stále rostou,“ uvedl ředitel skicentra Jan Duffek. Říčky se podle něj před sezonou zaměřily na běžnou údržbu.

Celkové letošní investice tuzemských skiareálů podle Asociace horských středisek (AHS) překročily jednu miliardu korun. Dvě třetiny středisek udržely ceny skipasů na loňské úrovni. Jednoznačným trendem jsou flexibilní ceny permanentek.

„I letos skiareály prohlubují trend plovoucích cen skipasů a cenového zvýhodňování online nákupu. Dokážou díky tomu zároveň lépe regulovat množství lyžařů na sjezdovkách,“ uvedl ředitel AHS Libor Knot.