K urně a na kulajdu. V Malé Úpě soutěžili o nejlepší krkonošskou polévku

Před obecním úřadem v Malé Úpě stály v sobotu dopoledne frontu desítky lidí. Do volební místností ale zamířili pouze jednotlivci, zbytek přijel ochutnávat polévky a bavit se.

V Malé Úpě byl v sobotu dost možná jeden z posledních pěkných dnů letošního podzimu. Bylo sice jen okolo sedmi stupňů, ale nádherně. Do nejmenšího krkonošského střediska mířily davy.



Hlavní parkoviště se rychle plní a od obecního úřadu se vine nepřehlédnutelný lidský had. „Zase fronta na volby,“ prohodí senior mířící k radnici.



V Malé Úpě se 142 trvale žijícími obyvateli však volební fronty, o kterých v pátek informovala média, nehrozí. Lidé na chodníku čekají z úplně jiného důvodu. Právě začala registrace do Maloúpské vařečky.

Na účastníky čeká 5,5 kilometru dlouhá trasa se dvanácti zastávkami se soutěžními polévkami od místních boudařů. K dispozici je pouze 500 hlasovacích lístků. Zájem je obrovský, neuplynou ani dvě hodiny a je vyprodáno.

Pro rezidenty a návštěvníky, kteří nestihli odvolit v pátek a chtěli se zúčastnit kulinářského pochodu, nepředstavuje souběh obou událostí velký problém.

Startovací stánek stál hned před jedinou volební místností. V ní se proměnila Galerie Celnice, která se nachází v budově obecního úřadu. Volby jsou v Malé Úpě zároveň uměleckým zážitkem, na stěnách galerie visí obrazy Jana Vytisky, ve kterých ožívá mytologie Krkonoš.

Voliče u plenty pro úpravu hlasovacích lístku sleduje z plátna hororový Krakonoš. S frmolem, který zažívali boudaři u stánků s polévkami, se to sice nedá srovnat, ale ani tříčlenná volební komise se nenudila. Zájem o hlasování byl v horském středisku tradičně vysoký.

Zhruba dvě třetiny ze 111 oprávněných voličů v Malé Úpě hlasovaly už v pátek. „Určitě ještě přijdou,“ tvrdí zapisovatelka komise Božena Vojtěchová.



V minulých parlamentních volbách tady účast překročila 90 procent. Zhruba 80 lidí si nechalo vyřídit voličské průkazy, v sobotu chodili hlasovat hlavně oni. „K volbám chodím, jsem tady na víkend a chtěl jsem volit. Ale nepředpokládám, že by se to nějak hodně otočilo,“ myslí si Aleš Zelený z Pardubic. „To říká každý,“ potvrdila jeho domněnku zapisovatelka.

Původně Zelený plánoval, že vyrazí ochutnávat polévky. Při pohledu na netenčící se špalír lidí před startovním stánkem mění názor.



„Jedině, že by ubyla fronta. Přijel jsem kvůli tomu, ale stát tam nebudu. To je na hodinu. Půjdeme se projít nahoru a uvidíme,“ naznačil.



Vidina dlouhého čekání odradila také manžele Holubcovi ze Lhoty pod Libčany. „Vzdali jsme to. Přijde nám lepší se projít po horách než čekat ve frontě,“ má jasno Aleš Holubec.



Volby nechtěli propásnout, a proto si vyřídili průkazy. „Máme pocit, že letos jsou volby docela klíčové. Neměli jsem žádného velkého favorita, volili jsme menší zlo. Těžko říct, jak to dopadne. Spíš se obávám toho, co bude následovat, až se bude sestavovat vláda,“ uvažovala manželka Laura.

S voličským průkazem dorazil z Pardubicka také Jiří Malý. Najít hlasovací místnost není těžké ani pro člověka, který je v Malé Úpě poprvé. Zástup lidí před radnicí je dopoledne hlavním orientačním bodem. „Šli jsme se zeptat do infocentra. Řekli nám, že máme jít přes velkou frontu a že u voleb určitě taková nebude,“ poznamenal Jiří Malý.

Mobily máme sebou, volby budeme sledovat

Lidé se přesouvali k dalším stanovištím s polévkami. Na startu ochutnávali couračku, kterou pro soutěž navařil Penzion Věra. Druhou zastávkou byla Pomezní bouda s dýňovou polévkou, přímo v centru obce vyrostlo i třetí stanoviště – pivovar Trautenberk. Personál servíroval do plastových kelímků zelňačku. Ochutnávači testovali polévky v sedě i ve stoje. Politika většinou není hlavním námětem rozhovorů.



„Couračka byla lepší,“ porovnával muž postávající na chodníku soutěžní vzorky. „Mobily máme s sebou a určitě to budeme sledovat,“ odpovídá žena středního věku usrkávající horkou zelňačku na otázku, jestli si najde čas věnovat pozornost také volbám.

Ivana z Prahy se právě chystá na druhou zastávku Maloúpské vařečky. Gastropochod chce stihnout, než se začnou sčítat hlasy: „Pustím si televizi a budu to sledovat. Mám ale pocit, že lidé, kteří chtějí změnu, jsou víceméně jen ve velkých městech.“



Volila už v pátek v hlavním městě a hned potom vyjela na hory. „Díky tomu jsme sem jeli asi pět hodin. Všichni šli volit a pak vyrazili z Prahy. Bylo to hrozné,“ popsala.

Volby v Malé Úpě (9.10.2021).

Hodinu před polednem bylo všech 500 polévkových lístků prodaných. Ochutnávači pokračovali z centra k penzionům a boudám u kostela sv. Petra a Pavla. Cílovou zastávkou byl horský hotel Javor ve Spáleném Mlýně. Půl hodiny před uzavřením volebních místností začala soutěž v pojídání borůvkových knedlíků na čas.



Maloúpská vařečka vrcholila soutěží v pojídání chilli papriček a vyhlášením výsledků. Uspořádat ji v den parlamentních voleb nebylo starosty Karla Engliše (nestraník) záměrem.



„Z personálních důvodů jsme to nemohli zorganizovat předchozí dva týdny, tak to vyšlo na tuto sobotu. Vůbec jsme si neuvědomili, že jsou volby. Byla to shoda okolností.“