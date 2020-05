V krkonošských kempech je o ubytování ještě nižší zájem než loni

S nadějí a obavami zároveň vyhlíží 25. květen Holiday park Liščí farma na okraji Vrchlabí, kde je hotel, restaurace, rozlehlý kemp i chatky. Poslední květnové pondělí dojde v harmonogramu rozvolňovacích opatření podnikatelských činností také na poskytovatele ubytování, restaurace zpřístupní interiéry.

Zatím se však zdá, že kemp Liščí farmy s rozlohou 3,7 hektaru a 250 místy bude vypadat dost podobně jako v posledních dnech, kdy je zavřený. Zájem o ubytování ve stanech a obytných vozech je minimální.

Lidé rezervace naopak ruší

„Příliš poptávek nemáme, jen občas někdo napíše nebo zavolá. Klienti nevědí, co bude, a ani my nevíme, za jakých podmínek bude možné kemp provozovat a co budeme moci lidem nabídnout. Spoustu rezervací lidé naopak zrušili. Když to srovnám s loňským rokem, tak v tuto dobu už volali, dělali rezervace, přestože to vzhledem k velikosti našeho kempu není příliš potřeba,“ vypráví manažerka Liščí farmy Lucie Peštová.

Areál bude počítat ztráty a podle manažerky je hlavním cílem letošní rok ekonomicky ustát. Na začátku léta měly do kempu dorazit desítky karavanů z Dánska. Kvůli omezení, která přinesla koronavirová krize, nepřijedou.

„Jen na dánské klientele se ušlý zisk za květen a červen pohybuje kolem půldruhého milionu korun. Doufáme, že se letní sezona podaří, v tuto chvíli tomu ale úplně všechno nenasvědčuje,“ tvrdí Peštová.

Lepší je situace v hotelu s kapacitou téměř sto lůžek. I zde se ale musejí obejít bez zahraničních turistů. „Na celý červenec jsme měli nasmlouvanou německou školu, o kterou jsme sice přišli, ale zbytek léta by obsazenost měla být slušná. Hotel většinou máme zamluvený už rok dopředu,“ poznamenává manažerka.

Zatím jedna velká ztráta

Autokemp Slunečná na úpatí Krkonoš v Čisté v posledních letech zahajoval sezonu už v dubnu, letos v květnu měl zaděláno na skvělý start. Areál se 150 místy pro stany, 80 pro karavany a více než 30 lůžky v chatkách měli obsadit účastníci evropského šampionátu pasteveckých psů. Provozovatel kempu s přírodním koupalištěm Prokop Karmáček namísto toho sčítá jen ztráty.

Osm chatek bude v létě obsazeno stejně jako v předchozích sezonách, zvýšený zájem českých dovolenkářů o kempování se ale nekoná.

„V žádném případě nemůžu říct, že by poptávka byla vyšší. Zatím je to jedna velká ztráta a nic neukazuje, že bych tu v létě měl mít našviháno. Myslím, že to lidé budou řešit až na poslední chvíli,“ domnívá se. Kemp je podle něj na léto zatím obsazený z deseti procent.

V Čisté v Krkonoších, čtyři kilometry vzdálené od sjezdovek v Černém Dole, navíc tvoří většinu návštěvníků cizinci. Ještě před několika lety to byly hlavně tisíce Holanďanů a Němců, v poslední době Poláci, ale také výletníci z pobaltských zemí. Je otázkou, jestli zahraniční turisté v létě budou moci na dovolenou do Čech vůbec vyrazit. Prokop Karmáček proto nemá velké očekávání.

„Jenom bych si přál, aby kempy byly v létě plné Čechů, jak to všichni říkají. Moc tomu ale zatím nevěřím. Byl bych šťastný, kdyby letošní sezona byla alespoň stejná jako ta loňská.“

O něco lepší vyhlídky má rekreační areál Dolce u Trutnova, který se zaměřuje hlavně na českou klientelu. Nabízí ubytování ve zděných i mobilních domech, dřevěných chatách a v rodinných stanech, celkem 150 lůžek. Součástí rozlehlého areálu s rybníkem a sportovišti je kemp se stovkou míst pro stany a stejnou kapacitou pro karavany. Podle nájemkyně areálu Renaty Portlové je zájem o ubytování obdobný jako v loňském roce, očekává spíše průměrnou sezonu.

„Některé rizikové skupiny jako senioři a matky s dětmi zamluvené pobyty zrušily. Řekla bych, že poptávka stagnuje, uvolňování opatření a atmosféry ve společnosti se u nás příliš neprojevilo,“ uvádí.

Na červenec jsou lůžka obsazená zhruba z poloviny, přelom července a srpna o něco více.

„Sezonu vyhlížíme s respektem, zatím se nezdá, že se domácí cestovní ruch výrazně zvýší,“ dodává.

Dolce letos navíc přijdou o zahraniční návštěvníky trutnovského festivalu tvrdé hudby Obscene Extreme, kteří jej vždy začátkem července na týden obsadili. Organizátoři přehlídku kvůli koronavirové krizi a ochromenému cestování přesunuli na příští rok. Areál Dolce začátkem týdne alespoň otevřel venkovní kiosek, první hosté se zde budou moci ubytovat za dva týdny.