U Luční boudy se s turisty přátelí krkavec. Nekrmte ho, nabádají ochránci

Bílá louka se nachází v okolí Luční boudy na hřebenech Krkonoš. Krkavce, co se chce přátelit s lidmi, tam pozorují v posledních dnech.

Krkavec velký je velký černý pták z čeledi krkavcovitých. Je chráněný zákonem jako ohrožený druh. Historické prameny jeho výskyt v Krkonoších neuvádějí, novodobá pozorování jsou z roku 1974. Od začátku 90. let jeho početnost vzrostla na 50 až 90 hnízdících párů.

„O daném jedinci nevíme žádné podrobnosti (nemá ornitologický kroužek). Pravděpodobně se jedná o mladého ptáka, který je v dobré kondici. Může to být ale i utečenec ze zajetí. Naneštěstí pták vyhledává blízkost lidí a je schopen je i kus cesty doprovázet,“ upřesňuje mluvčí parku Radek Drahný.

Toto chování je podle něj nezvyklé a pokud by krkavec přijal lidmi nabízenou potravu, mohlo by to pro něj být nebezpečné. Ochránci přírody proto prosí návštěvníky, aby ptáka nekrmili a ignorovali ho.

V opačném případě by se jeho vazba k lidem ještě posilovala a v důsledku by to pravděpodobně znamenalo, že dříve či později bude muset být z volné přírody umístěn do záchranné stanice.