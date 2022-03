Na obří křižovatce řidiči zmatkují. Najíždějí na dálnici D11 do protisměru

Budoucí dálniční křižovatka D11 a D35 se může od volantu jevit jako standardní dvouproudový kruhový objezd, třebaže jde o turbookružní křižovatku. Pravé jízdní pruhy postupně odbočují a levé se přesouvají na vnější hranu kružnice.

Kdo si nedá pozor, může se rázem ocitnout na krajnici a ve snaze nenarazit do svodidel mířit přes plnou čáru do levého pruhu. Takové počínání je na severním hradeckém sjezdu z D11 na denním pořádku.

Potvrzuje to jak řada svědků, kteří mimoúrovňovou křižovatkou (MUK) Plotiště nad Labem projíždějí, tak přímo redaktoři MF DNES. Ti podobné zmatkování před několika dny sledovali ve zpětném zrcátku.

„Zpočátku to bylo pravidlem, protože lidé na toto dopravní řešení nebyli zvyklí. Ale myslím, že jde jen o nepozornost řidičů, kteří nesledují dopravní značení. Údajně se tento systém řazení používá na více kruhových objezdech v republice,“ potvrzuje jeden svědek, místostarosta sousední obce Světí Petr Středa.

Nová křižovatka, po které se jezdí od poloviny prosince, vyžaduje od řidičů značné soustředění. Kdo chce jet od Hradce Králové na Jičín či Prahu, musí se už před nájezdem ke křižovatce zařadit do levého pruhu. Pokud zůstane napravo, plné čáry ho nasměrují na dálnici do Jaroměře.

Jenže toho si často všimne až ve chvíli, kdy ho dopravní značení už jinam nepustí. Ve snaze nenajet na dálnici přejede plnou čáru a v lepším případě skončí v sousedním pruhu, v horším ho vedle jedoucí auta namáčknou na bíle šrafovanou část krajnice. Je štěstí, že dosud nedošlo k vážnějším nehodám při bočním střetu.

Bezpečnější křižovatky

„V poslední době dopravní policisté z Hradci Králové na křižovatce řešili jednu dopravní nehodu,“ říká při pohledu do statistik krajská policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je toto řešení křižovatky bezpečnější než dříve používané dvouproudé kruhové objezdy. Od těch se upouští.

„Návrh vychází ze spirálového uspořádání jízdních pruhů. Dvoupruhové okružní křižovatky se z bezpečnostních důvodů již nenavrhují, protože je vysoké riziko kolize. Při přípravě dopravního značení došlo po projednání s úřady státní správy k upřednostnění nejvíce zatížených jízdních směrů tak, aby byla zajištěna největší propustnost dopravy na celé mimoúrovňové křižovatce,“ vysvětluje řešení turbookružní křižovatky mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Od začátku prosince havarovali řidiči u dálničního sjezdu už čtyřikrát. A to i na příjezdu od Jičína. Právě tam je podle řidičů nejkritičtější místo celé křižovatky.

Původní dvouproudová komunikace se mění na čtyřproudovou, a to u odboček na Světí a Břízu. Redaktor MF DNES ví nejméně o pěti případech, kdy tam řidiči najeli do protisměru a v něm pokračovali až na samotnou okružní křižovatku.

„Zrovna v pondělí jsem tam viděl paní, jak najela do opačného směru a divila se, že auta jedou proti ní,“ potvrzuje profesionální řidič Daniel Tyč.

Stejnou zkušenost má i místostarosta Středa: „Jel jsem po kruháči a proti mně vyjelo auto. Řidič na mě ukazoval, že se spletl a že potřebuje odbočit na dálnici. Tak jsem zastavil a pustil ho. To se mi stalo přímo na kruhovém objezdu už třikrát, jednou jsem viděl i auto, které za křižovatkou na Světí najelo do protisměru a pak vycouvávalo zpět.“

Zkušební režim

Obec už o dopravních potížích jednala s ŘSD, které do křižovatky přidalo zelené sloupky - balisety. Ty auta navádějí do správného směru. Potíž je, že příkazová značka zařazení do pruhu i červená značka jednosměrky je dvacet metrů za samotnou křižovatkou. Řidiči k ní přijíždějí už v protisměru a vymanit se ze šlamastyky bez couvání nemají na rušné dopravní tepně šanci.

„S policií dáváme dohromady stanovisko, které odešleme na ŘSD. Značení tam má na starosti ministerstvo dopravy,“ ujišťuje, že se situací zabývá i hejtmanství, mluvčí kraje Dan Lechmann.

„Stavba je zatím ve zkušebním režimu, proto ještě v březnu je naplánována schůzka Policie ČR a krajského odboru dopravy, kde budou specifikovány případné požadavky na úpravu dopravního značení,“ potvrzuje Studecký.

Světí chce na silnici I/35 dosáhnout snížení rychlosti na 70 kilometrů za hodinu. Návrh už prochází kolečkem úřadů a v dohledné době se tak má křižovatka stát bezpečnější.