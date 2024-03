Nejnáročnější úprava křižovatky v Česku začala, v Hradci ji přestaví za provozu

Zrovna když před slavnostním poklepáním základního kamene proměny křižovatky Mileta hovořila hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK), k bráně fakultní nemocnice si složitě probíjela cestu spěchající sanitka. Na několik vteřin musela dokonce úplně zastavit kvůli stříhání trolejového vedení.

Na podobné problémy si Hradec Králové bude muset zvyknout. Budou totiž trvat skoro tři roky.

„Mileta je pojem, trvalo to neskutečně dlouho, byla tady dlouhá řada různých variant, v jednu chvíli i mimoúrovňové křížení. Někdy jsem si dokonce říkal, že tu stavbu nezvládneme připravit a realizovat, naštěstí se to ale dotáhlo. Pro město je to velmi významná stavba. Jenže to nebude jednoduché, protože se bude realizovat za provozu a intenzita dopravy je tu vážně obrovská a bude to mít negativní dopad do života města. Pro nás je to asi finančně i časově nejnáročnější úprava křižovatky v republice. Takový rozsah stavby skutečně nepamatuji,“ řekl Radek Mátl, šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Z kontrolního dne stavby obchvatu Jaroměře se u Milety zastavil také ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

„Chystá se řešení, které výrazně uleví motoristům, ale i pěším a cyklistům. Je to městotvorný krok pro to, aby veřejný prostor byl moderní a dobře zvládnutý. Z hlediska městských křižovatek je Mileta jedna z nejdražších staveb, které realizujeme. Mám ale radost také z přesně plněného harmonogramu stavby jaroměřského obchvatu. Už v září se po něm svezeme,“ slíbil ministr.

Přestavba Milety odstartovala již loni na sklonku roku kácením stromů a pokračuje realizací provizorních přechodů pro chodce i autobusových zastávek. Dnes musely dolů i troleje, což přibrzdilo a někdy i zcela zastavilo provoz na druhém silničním okruhu.

Náklady na novou Miletu činí 524 milionů korun bez započtení daně. Vznikne křižovatka, kde bude pod každým ramenem podchod. Pro přímé odbočení vpravo přibudou tři nové bypassy, nové zastávky MHD i osvětlení. V první etapě, která má skončit do května příštího roku, se dostane také na napojení Benešovy třídy, později přijde na řadu i horkovod podél Zborovské ulice nebo budování obchodního domu Kaufland.