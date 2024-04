Zmatky a otáčení na silnici. V Hradci odstartovala oprava křižovatky Mileta

Už když ve čtvrtek 21. března dělníci stříhali trolejové vedení a na silničním okruhu se začaly tvořit fronty, na místě i na sociálních sítích začaly převažovat obavy, jak to město zvládne. Tehdy to však byla jen malá předehra.

„Vítejte v pekle!“ Tak by se daly shrnout příspěvky, které od brzkého rána začaly plnit sítě. Hned na úvod by měla zaznít rada pro motoristy, kteří přes Miletu u fakultní nemocnice musí, ale cestují jen například z Labské Kotliny na Moravské Předměstí nebo z Benešovy třídy směrem do centra: rychleji v cíli většinou budete na kole.

Nepříjemnou novinkou, jež přinášela velké zmatky a otáčení na silnici, způsobilo uzavření výjezdu z Benešovy třídy kolem záchranky až k Miletě. Tato zkratka po panelové cestě je definitivně minulostí, ze sídliště ke křižovatce to tudy nepůjde až do konce roku 2026.

„To jako vážně?! Já tudy denně vozím děti do školy. Tak jedeme zpátky zaparkovat a ode dneška chodíme pěšky,“ překvapeně reagoval na zákaz vjezdu Lukáš Novotný. Podobné situace se děly také za Moravským mostem. Minimálně na celý jeden rok je zcela uzavřená Hradecká ulice od Milety až k vjezdu do kampusu univerzity.

Problém je ten, že mnoho stovek aut se potřebuje dostat do areálu speciálních, středních i vysokých škol v ulicích 17. listopadu a Akademika Heyrovského. Posádky těchto vozů se nyní mohou dovnitř dostat jen minimálně frekventovanou spojkou po Botanické ulici kolem hasičského stadionu. Ulice se okamžitě proměnila v jedno velké parkoviště, na kterém auta stojí po obou stranách v blátě.

Od kolejí k Moravskému mostu raději ne

A protože po Brněnské ulici od kruhového objezdu u vysokoškolských kolejí Na Kotli musí také objízdné linky MHD, ráno tu v jednu chvíli stála asi 300 metrů dlouhá kolona od křižovatky u Moravského mostu až k čerpací stanici Orlen.

Přestavba Milety Práce za více než 634 milionů korun se započtením daně potrvají do konce roku 2026. Podílí se ŘSD, Hradec Králové a Královéhradecký kraj. Přestavba proběhne za provozu. Řidiči, chodci i cyklisté musí počítat s omezeními. Doprava vede přes křižovatku sníženým počtem pruhů, změny se dotkly i tras a jízdních řádů MHD. Chodcům a cyklistům v době dopravních špiček poradí informátoři v oranžových vestách. Pro tranzitní objížďku města po dálnici v úseku mezi Opatovicemi nad Labem a křižovatkou ČKD nemusejí mít osobní ani nákladní vozidla dálniční známku. Aktuální informace, mapky a další podrobnosti jsou na webu Hradce Králové. Vznikne křižovatka, kde bude pod každým ramenem podchod. Pro přímé odbočení vpravo přibudou tři nové bypassy, nové zastávky MHD i osvětlení. V první etapě, která má skončit do května příštího roku, se dostane také na napojení Benešovy třídy, později přijde na řadu i horkovod podél Zborovské ulice nebo budování obchodního domu Kaufland.

A právě tudy bude dlouho jezdit i mnohonásobně více cyklistů, kteří byli zvyklí jezdit kolem kritické Milety. Křižovatka je totiž uzavřená nejen pro kolaře, ale i chodce. Těm všem se velmi komplikuje například cesta do fakultní nemocnice, ale i dál do města. Stezky jsou k Miletě zavřené ve všech směrech.

Kromě objížděk zavádí rekonstrukce také obcházky. Chodci chtě nechtě musí obcházet kolem nemocnice, přes areál škol v ulici Akademika Heyrovského nebo kampusem univerzity. Už funguje improvizovaný přechod i zastávky MHD u čerpací stanice OMV, které stavaři připravili v březnu.

Kde je stavební ruch?

Průjezd přes Miletu po městském okruhu je zachovaný jen po vnější části jedním pruhem v každém směru. Nejhorší situace je v pravém odbočovacím pruhu od mostu U Soutoku k nemocnici, kde kolony zastaví i spěchající sanitky.

Naopak hůř být snad ani nemůže ve výjezdu ze Zborovské ulice, kterému možná paradoxně pomohla uzavírka z Benešovy třídy. Dobrou zprávou je, že nekolabovala doprava od kruhového objezdu u kolejí.

Podstatně hůř než zdržení však někteří řidiči nesli skutečnost, že zatímco systém uzavírek zamkl jízdní pruhy, vjezdy i výjezdy, stavební ruch přímo v křižovatce neviděli. Dělníci tu však jsou. Zatím se soustředí na demolici velké přízemní budovy před nemocnicí.

„Nikde tam nevidím žádný stavební ruch,“ stěžoval si na sociálních sítích Vladislav Mandys. „Bodejť byste ho viděl, jsme v Čechách. Ve Francii makají na silnicích i v noci, tady na to budou kašlat a ke konci nebudou stíhat,“ odpovídal Karolko Plachý. „Škoda, že to nejde jako v Japonsku, že by to měli během týdne hotové,“ konstatoval Lukáš Janeček. „Ono se stačí podívat do Švýcarska, tam zvládnou taky udělat z křižovatky kruhový objezd za týden a ještě si stěžují, že to trvá příliš dlouho,“ napsal Dominik Janák.

Svépomocná online kamera

Nejen pro řidiče, kteří s obavami očekávají, co je u Milety potká, připravil užitečnou novinku tým, který na panelák v Heyrovského ulici pověsil online kameru.

„Protože nás brzo čeká dopravní peklo, s klukama jsme pro vás připravili kameru sledující celou křižovatku Miletu. Kdokoli se teď může kdykoli podívat, klidně přes mobil, jak to vypadá s kolonami, a podle toho si upravit cestu, aby se Miletě vyhnul,“ uvedl na svých sociálních sítích Pavel Vlček.

Křižovatce Mileta by se také mohla vyhnout alespoň část tranzitní dopravy, pro kterou jsou připravené trasy mimo Hradec Králové. Řidiči, kteří se město rozhodnou objet po dálnicích D11 a D35 v úseku mezi křižovatkou u ČKD a Opatovicemi nad Labem, navíc nemusí mít dálniční známku.

Proměna Milety je na více než dva roky velkou nepříjemností pro řidiče a současně dosud nepoznanou výzvou i pro Ředitelství sinic a dálnic (ŘSD).

„Někdy jsem si dokonce říkal, že tu stavbu nezvládneme připravit a realizovat, naštěstí se to ale dotáhlo. Pro město je to velmi významná stavba. Jenže to nebude jednoduché, protože se bude realizovat za provozu a intenzita dopravy je tu vážně obrovská a bude to mít negativní dopad do života města. Pro nás je to asi finančně i časově nejnáročnější úprava křižovatky v republice. Takový rozsah stavby skutečně nepamatuji,“ řekl šéf ŘSD Radek Mátl.