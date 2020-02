Hradec Králové zarazil přípravu cyklostezky, lidé ze Slatiny se zlobí

Když se před pěti lety se otevřela cyklostezka z Hradce do Černilova, obyvatelé Slatiny se těšili, že vzápětí bude stavba pokračovat dalším úsekem na Slezské Předměstí. Jenže se to neděje.



Asfaltová komunikace od Černilova končí u značky Hradec Králové, pak musí cyklisté vjet zpátky na rušnou silnici od Nového Města nad Metují.

Hradec sice pokračování stezky do města dlouhá léta připravuje, ale už před pěti lety přiznal, že má problémy s výkupem pozemků. Ještě loni se z magistrátu proslýchalo, že by potíže mohly být zažehnány. O to nepříjemnější je nyní pro obyvatele Slatiny zpráva, že město projekt poslalo k ledu.

„Už před lety se zadalo zpracování dokumentace a souběžně měly běžet výkupy pozemků. Ty se nepovedly. Majitelé odmítli s městem uzavřít smlouvu, takže jsme zrušili smlouvu na zpracování dokumentace,“ potvrdila náměstkyně primátora pro majetek města Věra Pourová (ANO).

O ukončení projektu Cyklostezka Kladská rozhodla rada města před dvěma týdny. Místní samosprávu ve Slatině zpráva přinejmenším zaskočila.

„Jsme zásadně proti tomu, aby to odkládali. Trváme na tom, aby cyklostezku vybudovali, protože propojení Slatiny s Hradcem by mělo být. Chodí tam ze školy s dětmi a je to hrozné. Ve Slatině je aspoň chodník, ale je potřeba spojit Slezské Předměstí se Slatinou. To je priorita jako hrom,“ hřímal předseda komise místní samosprávy (KMS) ve Slatině Pavel Tobiášek.



Že je cesta ze Slatiny do Hradce nebezpečná, potvrzují i sami cyklisté. Auta na rovném úseku jezdí rychle, předjíždějí se. Před sedmi lety jedno takové předjetí skončilo tragicky. Osobní auto při předjíždění jiného vozu zavadilo o cyklistu v protisměru. Třiapadesátiletý muž skončil s těžkými zraněními v nemocnici, kde po několika hodinách zemřel. Loni další cyklista zahynul po střetu s kamionem v sousední Vážní ulici.

„Slatinou se dá prokličkovat, někdo tam jezdí na chodníku, ale od zahrádek je to špatné. Je to tam dost frekventované,“ potvrdil Jaroslav Kudrnáč z Černilova, který až do loňska dojížděl do města za prací každý den na kole.

Obyvatelé Slatiny požadují hlavně vybudování stezky podél pole od zahrádkářské kolonie po odbočku k bývalému železničnímu přejezdu nebo lépe až k nadjezdu u skladištní oblasti. Vést měla po levé straně silnice ve směru do města.

„Ukázalo se, že vlastníci pozemků nejsou té myšlence nakloněni. Projektant projektoval, ale protože to území není pod kontrolou, nemohl požádat o územní rozhodnutí a celé se to muselo takto zlikvidovat,“ vysvětlil náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

V trase jsou jen dva majitelé. Nikdo o to nebojuje, míní místní

Pavel Tobiášek jen nevěřícně kroutí hlavou. Z majetkového hlediska podle něj jde o poměrně jednoduchou záležitost. Na nejdelším úseku podél pole jsou jen dva majitelé. Rovněž kolem rodinných domů vede široký příkop v majetku kraje, jehož úpravou by vznikl prostor pro stezku.

„Část zatrubnit a vést stezku po krajnici. Nešlo to, nevím proč, protože silnice je vyspádovaná na druhou stranu. Mám takový dojem, že o to nikdo nebojuje. Obvolají majitele pozemků, někdo jim napíše nesouhlasné stanovisko, oni to strčí do šuplíku a dost. To je podle mě liknavost úředníků,“ nešetřil radnici Tobiášek.

Problematický je především úsek kolem areálu spediční firmy Dítě logistic. Právě tam podle informací MF DNES město narazilo. Pruh zeleně mezi vozovkou a čerpací stanicí je poměrně úzký, získat vyjádření firmy se však MF DNES nepodařilo.

„Jediný, kdo se k tomu může vyjádřit, je pan majitel. Toho teď neseženete, je na dovolené,“ sdělil obchodní ředitel společnosti Lukáš Sodomka. Radnice tvrdí, že stezku do Slatiny nevzdává, chce hledat alternativní trasu. Ve hře by mohlo být vedení cesty až za rodinnými domy nebo vybudování stezky jen na části úseku.

Náhradní trasu mezi poli prověří. Vlastníků je tam ještě víc

„Moje představa je, že bychom to mohli vést po poli za domy. Je to na útvaru hlavního architekta, aby našli alternativní řešení. Je to docela frekventovaná ulice a cyklostezka tam je vysloveně potřeba,“ přiznala Pourová.

Jenže není kudy cestu vést. Variantu, že by se Slatina napojila na cyklostezku do města ze sousedních Piletic, radnice i místní odmítají, protože by šlo o příliš velkou zajížďku. Teoreticky by mohla vést středem pole, kde územní plán počítá s přeložkou výpadovky na Nové Město.

„Dovedu si to představit, ale je to otázka peněz, priorit a hlavně zase je to o výkupu pozemků,“ upozornil Bláha.

„O tom už se jednou jednalo, ale jelikož to dřív byly záhumenky, je tam snad 70 majitelů. To by byl ještě větší problém,“ doplnil Tobiášek.

Potíže s pozemky má Hradec i u jiných cyklostezek

Hradec Králové má s výkupy pozemků potíže na většině plánovaných cyklostezek. Stavět chce nové propojení do Březhradu, Plačic, Svinar, Plácek, Plotišť, Chaloupek i do osady Parlament.

Nejblíže k realizaci má Březhrad. Na napojení Plotišť či Svobodných Dvorů a Chaloupek se nyní zpracovává studie. V přípravě je i doplnění cyklostezky z Malšovy Lhoty po most železňák, stezka od Aldisu do Plácek, prodloužení cyklostezky z Roudničky až k Podzámčí či stezka do Plačic.

„Potřebujeme cyklostezku do města. Několik let se ji snažím prosadit, ale všichni jen slibují a nic se neděje,“ stěžoval si před časem Petr Čipčala, předseda KMS v Plačicích, přes něž donedávna jezdila veškerá doprava z dálnice D11.

„Podle zpracované studie je navrženo doplnění chodníku a opatření pro cyklisty v úseku Plačice - Anenské náměstí,“ popsal stav projektu Karel Šimonek, který má na magistrátu na starosti koncepci cyklodopravy.

Potíže s pozemky nyní blokují přípravu cyklostezek od Stříbrného rybníku do Svinar a od Stoleté k osadě Parlament. Tamní projekt dokonce zaplatili místní podnikatelé a předali ho městu k využití, avšak radnice dosud ani nevyčlenila peníze na výkupy.

„Ráda bych, aby to letos bylo. Je pravda, že jsme tam narazili na několik majitelů, ale chtěla bych je oslovit napřímo,“ dodala Pourová.