Lékař má největší sbírku modelů sanitek, na výstavu přidal nové kousky

Agentura Dobrý den zapsala rekord pod heslem Největší sbírka modelů sanitek.

Jejím majitelem a autorem výstavy je Anatolij Truhlář, lékařský náměstek Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a předseda České resuscitační rady, který modely shromažďuje od roku 1987.



Výstava Záchrankou kolem světa dokumentuje historický vývoj záchranářské techniky používané ve čtyřiceti státech světa a v muzeu je k vidění od července.

„Původně měl být zápis do České knihy rekordů před ukončením výstavy letos v říjnu, ale v té době bohužel nebylo možné akci zorganizovat. Výstavu se nám podařilo prodloužit do 3. ledna, ale zdá se, že ani v tomto období nebude možné uspořádat plánovanou akci s účastí veřejnosti,“ řekla mluvčí muzea Lucie Peterková.



Mezi nejnovější exponáty výstavy, které si zájemci ještě mohou prohlédnout, než muzeum kvůli vládním opatřením znovu zavře, patří například moderní vrtulník Airbus Helicopters H145 v barvách East Anglian Air Ambulance Charity.

„Na pozici pilota vrtulníku EAAA pracoval v letech 2015 až 2017 rovněž princ William, vévoda z Cambridge,“ uvedl Anatolij Truhlář.

Model princova vrtulníku byl vyroben na zakázku v měřítku 1:32 na Filipínách. „Pro jeho stavbu bylo použito vzácné mahagonové dřevo vypálené v peci při vysoké teplotě. Následovalo ruční opracování trupu podle detailních technických výkresů a finální aplikace barev a laku v několika vrstvách,“ upozornil vášnivý sběratel.



Výstava už jen dva dny Výstavu Záchrankou kolem světa stihnou vidět návštěvníci ještě ve středu 16. a ve čtvrtek 17. prosince. Od pátku 18. prosince se totiž muzeum znovu uzavře kvůli vládním protiepidemickým opatřením. Muzeum východních Čech prodloužilo výstavu do 3. ledna, ale není jasné, kdy znovu otevře.

Ve sbírce má Truhlář i kuriozity, třeba londýnskou plyšovou sanitku nebo hračku z USA vyrobenou výhradně z recyklovaných nádob na mléko. Modely sanitek sbírá od svých 12 let. „Snažím se je sbírat tak, aby měly určitou kvalitu, nejde mi o počet kusů. Snažím se, aby se modely co nejvíc podobaly originálům,“ řekl v létě lékař v rozhovoru pro MF DNES.

První exponáty mu sehnala babička. Byly to dva ruské modely sanitek značky Volha a Latvija.

„Tyto modely už jsem nepoužíval na hraní, ale vystavoval jsem si je ve vitrínách a to byl vlastně začátek mého sběratelství. V té době se také objevily dvě skutečné sanitky Latvije v Hradci Králové. Do té doby se používaly klasické Škody 1203. V tuto dobu jsem se zároveň začal pohybovat v prostředí reálné záchranky, a to díky dědovi, který tam měl známého řidiče. Měl jsem možnost poznávat záchranáře i veškerou techniku, což mě ovlivnilo natolik, že jsem se tomu později začal věnovat i profesně, a tu práci dělám do dneška,“ prozradil Truhlář.

Vedoucí lékař hradecké letecké záchranky si cení také jedné historické německé hračky z 20. let minulého století získané z Velké Británie. Je to z plechu vyrobený koňský povoz z první světové války. Doplňují ho figurky koní a vojáčků:

„Designově se mi asi nejvíc líbí klasické americké sanitky z 60. a 70. let, které jsou postavené na podvozcích cadillaců a podobných velkých luxusních aut té doby.“

Nové modely shání hlavně na internetových aukcích nebo v e-shopech a přes další sběratele.