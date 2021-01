Výplaty porostou, ale firmy v Královéhradeckém kraji jsou opatrné

O konci optimistických výhledů hovořil ředitel krajské pobočky úřadu práce v Hradci Králové Martin Horák už počátkem roku 2019. Jeho každoroční odhad vývoje růstu mezd, nezaměstnanosti a celkové kondice firem v regionu je však letos zcela jiný než dosud.

„Myslím si, že v tuto chvíli nedokáže nikdo předvídat vůbec nic. Koronavirus všechno tak rozházel, že cokoli řeknu, může být pravda, ale stejně tak to může být zcela jinak,“ popsal situaci Martin Horák.



„Letos to není predikce, ale věštění z křišťálové koule. Nevíme ani to, kolik zaměstnanců bude vůbec v lednu v práci a kolik jich bude na překážkách. Myslím si, že zaměstnavatelé budou opatrní, a to i v těch případech, kdy se jim relativně daří. Velké průmyslové firmy mají odbory, které budou samozřejmě na růst mezd tlačit,“ řekl Horák.



Zatímco loni se většina předpovědí vývoje růstu mezd pohybovala okolo šesti procent, letos je to zhruba polovina.

Juta: bez přehnaných ambicí

„Se žádnými přehnanými ambicemi do roku 2021 nejdeme. Pokud se nám podaří se dostat – anebo se alespoň přiblížit – ke stejným hospodářským výsledkům jako v letošním roce, budeme navýsost spokojeni,“ sdělil šéf společnosti Juta Jiří Hlavatý.

Textilka ze Dvora Králové nad Labem má stabilně zhruba 2 300 zaměstnanců, kteří loni dostali přidáno dvakrát, celkem zhruba o osm procent. Průměrná mzda se tam pohybuje okolo 36 tisíc korun.

„Do plánu na letošní rok jsme dali opatrné navýšení mezd kolem tří procent. Jaká bude nakonec skutečnost, nedokážeme dnes odhadnout. Pracují u nás slušní lidé a ti si zaslouží, abychom se o ně starali. Nechceme nic dopředu slibovat v době nestability, kdy se situace mění ze dne na den. Opravdu nevíme, co všechno nás v příštím roce čeká,“ shrnuje Hlavatý.

S poklesem počtu zaměstnanců v roce 2021 Hlavatý nepočítá: „Naopak, stále hledáme.“

Kasper zažil propady, ale zakončil rok ziskem

Trutnovský strojírenský holding Kasper Kovo letos plánuje růst mezd o tři až pět procent v závislosti na ekonomické výkonnosti společnosti. Průměrná mzda tam činí 35 100 korun a firma má v současné době zhruba 330 zaměstnanců, z nichž je přibližně 10 procent Poláků.

„K 1. lednu 2020 to bylo 360 lidí. Nyní máme plán nastaven na 365 zaměstnanců. Běží nábor týkající se několika profesí, zájemců evidujeme dostatek,“ přiblížil Rudolf Kasper, majitel společnosti, které loni poklesly tržby zhruba o 10 procent.

„Byly však i měsíce, kdy tento propad činil i 30 až 40 procent. Realizovali jsme řadu úsporných opatření a díky tomu jsme byli stále v zisku a rok jsme ukončili s velmi slušným finančním výsledkem. V letošním roce plánujeme ekonomické ukazatele na úrovni roku 2018, který byl pro nás rokem rekordním. Proti loňskému roku to představuje nárůst o přibližně 16 procent,“ doplnil Rudolf Kasper.

Saar Gummi přijme lidi na některé pozice

Zaměstnanci výrobce těsnění do automobilů Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce loni dostali přidáno dvakrát. V lednu a srpnu si polepšili o celkem zhruba osm procent. Od počátku letošního roku firma počítá s růstem mezd o tři procenta.



„Průměrná mzda byla velmi vysoká, protože byla ovlivněna vysokým počtem přesčasů v posledním čtvrtletí. Na dělnických pozicích přesáhla při započtení všech benefitů 41 tisíc korun a za celou firmu 47 tisíc korun,“ sdělil ředitel společnosti Saar Gummi Czech Jan Tichý.

Firma má 850 kmenových zaměstnanců, spolu s agenturními pracovníky a chráněnými dílnami v ní pracuje přes tisíc lidí.

„V letošním roce počítáme s mírným růstem počtu zaměstnanců. Loni byl trh jako na houpačce, ale ekonomicky jsme na tom velmi dobře. I přes dvacetiprocentní propad tržeb dosáhl zisk po zdanění stovek milionů korun. Předpokládám, že letos bude situace na trhu stabilnější a naše tržby porostou o 15 až 20 procent,“ doplnil Jan Tichý.

Atas čeká mírný růst, když nebude lockdown

Náchodská společnost Atas plánuje přibližně pětiprocentní růst mezd. Výrobce elektromotorů má v současné době 680 zaměstnanců. Jejich počet v roce 2020 klesl zhruba o stovku.

„V roce 2021 by měl o přibližně 40 lidí vzrůst. Pokud nebude lockdown, očekávám, že tržby porostou o přibližně sedm procent,“ odhadl šéf Atasu Otto Daněk, podle kterého se loňský rok ve firmě nesl ve znamení nízkých tržeb, nákladových restrikcí a uspokojujícího hospodářského výsledku.

Menší podniky nad propastí

Podle Horáka propouštění ve větších firmách zatím příliš nehrozí díky programu antivirus. Otazníky však visí nad osudem menších podnikatelů.

„Dokud bude trvat program antivirus, myslím si, že hrozba není tak velká. Pokud by se však menší zaměstnavatelé – například provozovatelé restaurací – rozhodli úplně zavřít, samozřejmě jim antivirus už nepomůže,“ uvedl šéf hradecké pobočky úřadu práce.

„Tam nejde ani tak o mzdové náklady na zaměstnance, ale o to, jestli ty subjekty budou schopny přežít a efektivně fungovat. A to bude záležet zejména na tom, jak ta omezení budou přísná, a hlavně na tom, jak dlouho budou trvat,“ řekl Horák.

Nemocnice je jistota, uplatní se třeba kuchaři

Fakultní nemocnice v Hradci Králové zaměstnává více než 4 600 lidí. Očekává se zvyšování mezd zdravotníků i dalších pracovníků.

„Nemocnice bude respektovat připravované nařízení vlády, které pracuje s růstem ve výši 10 procent tarifů pro zdravotníky. V případě, že toto nařízení nezvýší tarify pro nezdravotníky, jsme připraveni přiměřené zvýšení zajistit,“ přibližuje tiskový mluvčí Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jakub Sochor.

Průměrná mzda tam v současnosti činí 55 616 korun včetně odměn za covid-19.

„Současnou situací vyvolané změny v ekonomice by mohly zvýšit atraktivnost některých nezdravotnických profesí, bez nichž se chod nemocnice těžko obejde. Je pravděpodobné, že lidé z jiných oborů, kteří přijdou o práci, budou hledat stabilního zaměstnavatele. A tím nemocnice je. Ve zdravotnictví práce bude i nadále. V situaci, kdy jsou zavřené například restaurace, by jejich bývalí zaměstnanci mohli jít vařit k nám do kuchyně,“ doplnil Jakub Sochor.

V dopravním podniku ještě jednají odbory

V hradeckém dopravním podniku byla průměrná mzda k loňskému listopadu zhruba 32 tisíc korun. Městský dopravce zaměstnává okolo 370 lidí a kvůli opatření proti koronaviru mu oproti roku 2019 klesly tržby z přepravy cestujících o 29 procent, tedy asi o 35 milionů korun. Zájezdová doprava zaznamenala pokles tržeb o přibližně 70 procent a devět milionů korun.

„Nárůst mezd se nepředpokládá, nicméně jednání o mzdové části kolektivní smlouvy s odborovými organizacemi probíhají,“ uvedl v prosinci ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové Zdeněk Abraham.

Ten letos předpokládá pokles tržeb z přepravy cestujících i bez omezení provozu o zhruba 10 až 15 procent: „Bohužel snížení tržeb a jakékoli omezení provozu neznamená i adekvátní snížení celkových nákladů.“