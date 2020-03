Pivaře a kuřáky roušky netrápí, hlídky v Královéhradeckém kraji je pokutují

Přestože v republice už týden platí karanténní opatření, stále se najdou obyvatelé, kteří je porušují. A také je hodně těch, kteří je neváhají nahlásit. Denně se jedná o desítky oznámení od všímavých spoluobčanů.

Velmi často ale hlídky vyjíždějí zbytečně. Od pondělí do středy policie v celém kraji provedla víc než tisíc kontrol, které se týkaly dodržování vládních nařízení. Za deset dní přijali na tísňové lince 130 upozornění, že někdo nedodržuje opatření proti koronaviru.

„Volají i na linku 158, oznamují nenošení roušek, shlukování většího počtu osob nebo se jim zdá, že je někde otevřená provozovna, případně že někdo porušil karanténu. Po příjezdu hlídky se tam v drtivé většině nikdo nenachází nebo už lidé mají nasazené ochranné prostředky,“ přiznává krajská policejní mluvčí Eva Prachařová.

Na Jičínsku však státní policisté také vyjeli k jednomu člověku, který porušil karanténu, což oznámili jako správní delikt podle zákona na ochranu zdraví a předali ho k dořešení hygienikům. Další člověk na Hradecku, který se na veřejném prostranství pohyboval bez roušky, se zase dopustil správního deliktu podle krizového zákona a policisté to oznámili orgánu obce s rozšířenou působností.

Městská policie v Trutnově přijala za poslední týden 35 tipů od veřejnosti. Podle ředitele Radka Svobody to jsou nejčastěji upozornění na skupinky osob, které postávají na ulici bez zakrytých úst. Odhalovat hříšníky pomáhá také kamerový systém. Za opakované porušení vládního nařízení dokonce policisté o víkendu rozdali osm pokut.

„Neděláme hon na lidi bez roušek, ale někteří si neuvědomují závažnost situace. Proto jsme přistoupili k pokutám. Všechny jsme dali za neuposlechnutí výzvy úřední osoby. Strážník přijel, upozornil dotyčného, že roušku má mít na ústech, ne pod bradou. Nasadil si ji, ale když strážník odjel, odhalil kamerový systém, že roušku zase sundal,“ poznamenává Svoboda.

Policisté mohou za neuposlechnutí výzvy hříšníkům napařit až desetitisícovou pokutu, udělené pokuty v Trutnově zatím byly v dolní hranici, nejvyšší pět tisíc korun.

„Určitě to není tak, že bychom kamerami sledovali jednotlivce, jak chodí do práce nebo na nákup. Zaměřujeme se na skupinky lidí, kteří se třeba zastaví na náměstí, sundají roušky, kouří a popíjejí lahvové pivo,“ dodává Radek Svoboda.

Lidé ohlásili seniorku v obchodě. Ulevila si od roušky

K pokutám zatím nesáhla městská policie v Náchodě. Každý den obdrží pět až deset oznámení, často míří na seniory.

„Jeden z nich měl šálu, ale povolil si ji, protože se mu špatně dýchalo. Dali jsme mu místo ní roušku,“ uvádí velitel policie Petr Valica. Lidé nahlásili osmdesátiletou důchodkyni se sundanou ústenkou, které se v obchodě špatně dýchalo. Jeden senior dokonce o povinnosti zakrývat ústa vůbec nevěděl, protože nemá televizi ani rádio.

Náchodští strážníci dále „zasahovali“ u člověka, který na ulici kouřil a měl roušku pod bradou. Také oni nezřídka vyjíždějí zbytečně. „Dostaneme oznámení, ale když přijedeme, už má dotyčný roušku nasazenou,“ upozorňuje Valica. K pokutám náchodská policie sáhne pouze v případě, že se budou prohřešky opakovat.

V šestitisícové Úpici na Trutnovsku zatím strážníci nemuseli obdobné případy řešit. Více práce ale mají s rozháněním shluku lidí v problémových lokalitách, kde žijí sociálně nepřizpůsobiví. „Musím říct, že roušky mají, ale srocují se na ulici nebo na lavičkách, jak jsou zvyklí,“ potvrzuje velitel strážníků Martin Pilát.

Šéfové městských policií se shodují, že ve stavu nouze výrazně zredukovali ostatní činnost. V Trutnově od poloviny března neměří rychlost a v dopravě se zaměřují pouze na závažnější přestupky.

Veřejný lynč na sítích sílí. Hříšníkům lepáka nebo aspoň pokutu

Dodržování karanténních opatření se stalo velkým fenoménem na sociálních sítích. Uživatelé zveřejňují fotografie lidí bez roušek a veřejně je lynčují.

Ve facebookové skupině Vrchlabí a vše kolem se pod snímkem dvojice, která pochoduje po ulici bez zakrytých úst, nakupilo více než dvě stě komentářů. Převažuje kritika.

„Ty dva by měli od každého, kdo jde kolem, dostat lepáka. To by jistě pomohlo,“ napsal jeden z pisatelů.

„Střílet se nesmí, takže pokutovat. Jinak to máme za čtrnáct dní všichni,“ přidal další.