Vyhořelý zámek v Maršově snad změní majitele, zastřešení zatím odolává

Starosta krkonošské obce Pavel Mrázek (nestraník) MF DNES potvrdil, že jednal se zástupci nového investora, je prý už dokonce podepsána rezervační smlouva.



Krátce po požáru památku koupila firma kontroverzního podnikatele Vladimíra Racka. Stačil pouze vybudovat provizorní střechu, po jeho zatčení kvůli podílu na žhářském útoku se veškeré práce zastavily a z velkých plánů sešlo.

Teď svítá naděje, že se podaří torzo stavby z konce 18. století zachránit a najít pro budovu smysluplnou náplň.

„Podle mých informací je podepsána rezervační smlouva a čeká se na peníze. Novým majitelem by se měla stát česká firma,“ řekl maršovský starosta s dovětkem, že sám neví, kdo to je. Jednal pouze s architekty, kteří pro investora pracují.



Není ani jasné, jaké má budoucí vlastník plány. „V době, kdy jsem s nimi jednal, teprve vymýšleli budoucí využití,“ dodal Pavel Mrázek. O posledním vývoji maršovské památky se hovořilo také na nedávném zastupitelstvu.



„Co je vám do toho?“

Tereza Racková, která nyní stojí v čele firem Nové Zálesí a Zámek Horní Maršov, se k prodeji zámku nebyla schopná vyjádřit. Po telefonu odpověděla, že nemá čas a zavolá později. To se nestalo.

Na zaslanou zprávu s otázkou, zda může potvrdit, že společnost zámek prodává, napsala: „Mohu se zeptat, co je vám do toho?“

Redaktor MF DNES odpověděl, že je ve veřejném zájmu vědět, co bude dál se zdevastovanou kulturní památkou. Na to reagovala Tereza Racková takto: „A kdo je veřejný zájem? Vy? Ten, kdo s tím má co do činění, aktuální situaci zná. To dle mého názoru stačí.“

V srpnu 2018 památku poničil rozsáhlý požár. Policisté zjistili, že ho založila organizovaná skupina, která zapálila také autobazar v Humpolci. Na jaře následujícího roku skončil ve vězení i majitel zámku Vladimír Racek, který ho po požáru koupil za deset milionů korun od ruského podnikatele Sergeje Majzuse.

VIDEO: V Horním Maršově hořel barokní zámek. Zůstaly jen zdi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ještě před zimou stačil nový vlastník vybudovat provizorní zastřešení a připravoval projekt na novou střechu. V Horním Maršově plánoval vybudovat společenské a rekreační centrum. Na to už nedošlo.

Za zapálení zámku a autobazaru dostala šestice mužů v loňském roce mnohaleté tresty, objednavatel požárů Vladimír Racek původně 12,5 let, Vrchní soud v Praze mu později trest o 3,5 roku snížil. Trestán byl už v minulosti. V roce 2011 od soudu vyfasoval šest let vězení za vytunelování humpoleckého podniku Sukno, později mu soud trest snížil na 4,5 roku.

Provizorní střecha je v nečekaně dobrém stavu

Zámek je v současnosti zakonzervovaný a překvapivě se nachází v dobré kondici. Ukázalo se, že životnost provizorního zastřešení, které má objekt chránit před zatékáním, je mnohem delší, než se původně předpokládalo.

„Objekt je zakrytý v úrovní posledního nadzemního podlaží lepenkovými pásy s odvodněním. Zatím to funguje, dovnitř nezatéká a zakrytí je v obdivuhodně dobrém stavu,“ sdělila památkářka Vladimíra Paterová z josefovského pracoviště Národního památkového ústavu. „Deklarovaná životnost zastřešení může být při solidní údržbě delší, než všichni čekali,“ doplnil ředitel NPÚ Josefov Jiří Balský.

Loni v listopadu Česká televize informovala o tom, že je zámek opět na prodej.

Jiří Balský MF DNES potvrdil, že i na státní organizaci se v uplynulých měsících obraceli potenciální investoři: „Zaznamenali jsme několik dotazů, nikdy to ale nedospělo k opravdu vážnému zájmu. Vždycky to vyšumělo do prázdna.“ Podle něj je cestou jak památku zachránit změna vlastníka.

„Stávající majitel byl pravomocně odsouzen a nevnímám, že by jeho společnost měla energii a tah na branku něco se zámkem v dohledné době udělat. Optimální by bylo, kdyby ho získal někdo, kdo s památkou chce něco udělat, protože čas je v tomto případě nepřítelem,“ poznamenal Balský.

VIDEO: Cenné interiéry vyhořelého zámku chrání provizorní střecha Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Maršovský zámek byl postavený v pozdně barokním slohu v roce 1792. Alfons Aichelburg jej v roce 1869 rozšířil a přestavěl v novorenesančním stylu. Centrální schodiště na jižním průčelí nechali mezi lety 1906 a 1910 vybudovat tehdejší majitelé Czernin-Morzinové.

Od roku 1940 obývala část zámku organizace Hitlerjugend, v roce 1945 byl objekt zkonfiskován. O dva roky později budovu získal místní národní výbor a až do 80. let v ní byla internátní škola v přírodě. V polovině 90. let obec zámek prodala do soukromých rukou, v posledních letech byl opuštěný.