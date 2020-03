Terénním autem někdo vyjel po lyžařské cestě skoro až na hřeben Krkonoš

Dobrovolná strážkyně Krkonošského národního parku (KRNAP) narazila na zaparkované auto v sobotu navečer na silnici vedoucí z Horních Míseček na Zlaté návrší. Auto stálo pod Vrbatovou boudou.

„Nikdo v té době u vozidla nebyl. Dobrovolná strážkyně zdokumentovala tento případ, registrační značku vozu budeme zjišťovat u policie. Zahájíme správní řízení a budeme to řešit jako přestupek podle zákona o ochraně přírody a krajiny,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.



Postih může dosahovat částek od 10 tisíc korun výše, právník odboru státní správy teprve bude posuzovat veškeré okolnosti. Rozdíl bude v tom, zdali třeba řidič mířil pro zraněného příbuzného, nebo si vyjel jen tak na výlet.

Silnice k Zlatému návrší je součástí lyžařské magistrály, běžkaři i skialpinisté ji až do vládních omezení kvůli koronaviru hojně využívali.

„Auto stálo sice na silnici, ale ta v první řadě v zimní sezoně slouží lyžařům. Nebudeme to zohledňovat v konkrétním případě, ale je to nepřijatelné vůči návštěvníkům, kteří po horách ještě budou chtít jezdit. Jednak kdo jede shora, nečeká tam auto, jednak cesta primárně v zimě slouží lyžařům, pěším turistům nebo lidem na sněžnicích. Proto tam ani nevjíždí nikdo s povolenkou jinak než na skútru či pásovém vozidle,“ vysvětlil Radek Drahný.



Střežíme i prázdné Krkonoše, upozorňují správci

Ochranáři upozornili na neomaleného řidiče na sociálních sítích.

„To, že máte silné terénní auto, ani to, že jsou Krkonoše skoro liduprázdné kvůli epidemické situaci, neznamená, že si můžete vyrazit, kam chcete, třeba do zákazu vjezdu a do I. zóny národního parku. Naší strážci jsou v terénu i teď a odbor státní správy funguje,“ varovali.

Terénní vůz ve Lvím dole v Krkonoších

Nedávno podobně jiný terénní vůz jel několik kilometrů po lyžařské cestě ve Lvím dole, mimo oficiální silnici urazil zhruba čtyři kilometry. Řidič u svého vozu nebyl. Také jemu hrozí pokuta. Auto stálo na trase mezi Pecí pod Sněžkou a Malou Úpou v 1. zóně parku, tedy nejpřísněji chráněné oblasti.

Jeden z mediálně nejznámějších podobných případů se stal před pěti lety v Obřím dole. Čtyřiadvacetiletý řidič se pokusil ve starším sportovním autě první zónou Krkonošského národního parku vyjet na Sněžku po cestě, která je určená pouze pro pěší. Zhruba po dvou kilometrech se v jedné z otáček v těžkém terénu zasekl, takže ho museli vyprošťovat hasiči. Mladík tehdy iDNES.cz řekl, že se nechal vyhecovat kamarády.