Královéhradecký kraj musí utáhnout opasek, bude mu chybět půl miliardy

Podle radního pro ekonomiku Rudolfa Cogana (STAN+VČ) by měl kraj uspořit 5 procent z provozních výdajů a až 20 na investicích či dotacích.

Lze očekávat, že bod Restriktivní rozpočtová opatření k udržení vyrovnaného rozpočtu kraje na rok 2020 v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 přinese bouřlivou diskusi.

„Někdo si počíná zodpovědně, někdo méně a někdo si myslí, že jeho gesce je hlavní na světě. Pomalinku to začínají chápat. Problém je, že na podzim jsou volby,“ přiznává Rudolf Cogan.

Nikoho nejmenuje, zmíní jen náměstka pro zdravotnictví Aleše Cabicara z TOP 09: „Zdravotnictví to má rozjeté dobře. Kolega Cabicar si z rozpočtu nic navíc nenárokuje. Nejprve se pere se státem, pak to řeší s holdingem. A my jim třeba také pomůžeme.“

Přitom právě zdravotnictví je kvůli koronaviru první na ráně, kam by kraj mohl přisypávat desetimiliony. Protože krajské nemocnice musely zrušit plánované výkony, jejich ztráta každým dnem narůstá o dva miliony. Kraj však věří, že na propad zareaguje stát změnou úhradové vyhlášky.

Že nebude lehké hledat úspory, ukázalo už zastupitelstvo 20. dubna. Hned několik koaličních stran žádalo revizi dotačních žádostí. Na programu však zůstaly a zastupitelé část z nich odmítli. Teď se o nich bude jednat znovu. „Všichni dělali, že se nic neděje. Potřebuji, aby se všichni probrali,“ burcuje Cogan.



„Nebylo to myšleno jako plošná redukce programů, ale spíše ochota se podívat na potřebnosti žadatelů díky enormním nákladům, které rozpočtu kraje může přinést virová epidemie. Ba naopak by mohlo případně u některých žádostí dojít i k navýšení právě jako reflexe na negativní dopad epidemie,“ souhlasí náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar.

Kraj už odepsal čtvrt miliardy

Propad daňových příjmů kraje by podle odhadů letos mohl dosáhnout až půl miliardy korun. Problém je, že nikdo neví, jak přesně koronavirová krize s ekonomikou zahýbá. Kraj už v první změně rozpočtu snížil očekávané příjmy o 150 milionů, přestože původně počítal, že příjmy naopak o 100 milionů porostou.

„Na straně příjmů jsme škrtli už čtvrt miliardy. Hrajeme o čas. Jestli bude vývoj úplně tragický, musíme se zabalit do ulity. Když to půjde jakž takž, můžeme něco pustit. Jenže se to každý týden vyvíjí. Nikdo neví, jak to bude. Pro mě je důležité získat čas a nikde se nezavázat k výdajům,“ míní Cogan. Sám už obeslal příjemce dotací, zda se jejich akce vůbec uskuteční a jestli by nešly přesunout do příštího roku.

Při změně rozpočtu už došlo i k první vlně snižování výdajů. Kde dál ušetřit, mají navrhnout radní. Pokud to nebude stačit, Cogan hrozí, že jim rozpočty pokrátí. Ve hře je přesun investic, které zatím nejsou ve vysokém stupni rozběhu.

Investice škrtat nechceme

Proti výrazným škrtům v investicích se postavil první náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS):

„Naší prioritou musí být zajištění zaměstnanosti, podpora regionálních subjektů, klíčových oblastí a strategického rozvoje regionu. To je ale možné pouze za předpokladu zachování maximální možné míry objemu investic.“

V Hradci oproti jiným krajům však drží v rukávu eso - úvěr na 900 milionů korun, který hejtmanství předloni za výhodných podmínek sjednalo u Komerční banky na přestavbu náchodské nemocnice. Původně ho kraj letos ani čerpat nechtěl, ale nakonec si peníze v dubnu půjčil, když se začaly tenčit první platby od státu.

„Platíme z něj čistě faktury za Náchod. Kdybychom úvěr neměli a neudělali nějaké rychlé řezy, dostali bychom se do platební neschopnosti,“ přiznává Cogan.

Na kultuře už obeslali příspěvkové organizace, aby sdělily, jak koronavirus ovlivnil jejich příjmy, jaká je aktuální výše fondů a nasmlouvané závazky. Kraj chce od svých muzeí, galerií a dalších institucí vědět, kde ještě mohou ušetřit a zda by se obešly bez plánovaného doplatku na zvýšené tarifní mzdy.

„Chceme mít jasno do konce měsíce. Největší problém bude u organizací, kde bylo vyšší procento soběstačnosti, třeba u hvězdárny a planetária, ale třeba muzea mají velké příjmy z archeologických výzkumů a ty běží,“ upozorňuje náměstkyně hejtmana pro kulturu a školství Martina Berdychová (VČ).

Ztráta bude v zoo i ve veřejné dopravě

Do problémů se dostaly i další příspěvkové organizace kraje. Třeba zavřený Safari Park ve Dvoře Králové nad Labem odhaduje ztrátu za březen a duben na deset milionů a už šetří.

Zvýšené nároky na rozpočet kraje si zřejmě vyžádá odbor dopravy. Kraj sice zavedl prázdninové jízdní řády a snížil autobusové spoje o 15 procent a vlaky o 30 procent, jenže přes měsíc nevybíral jízdné. Přitom v loňském roce se na jízdném včetně kompenzací od státu vybralo 266 milionů korun. Hrubým odhadem tak v systému může chybět přes 20 milionů korun.

„Výpadek výnosů z jízdného je velký a převyšuje úspory,“ přiznává vedoucí krajského odboru dopravy Tomáš Jurček.

Kraj však musí počítat také s tím, že kvůli pandemii vynaloží desítky až stovky milionů, s nimiž dosud nepočítal. Z přebytku loňského rozpočtu ve výši 235 milionů korun na koronavirus vyčlenil 200 milionů. Část už vyčerpal při nákupu ochranných pomůcek.