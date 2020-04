Královéhradecký kraj brzdí dotace, tratí hasiči či venkovské prodejny

V nebývalou názorovou bitvu uvnitř vládnoucí krajské koalice se proměnil začátek pondělního zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Zastupitelé rozesetí v několika místnostech, aby splnili minimálně dvoumetrové odstupy, se přeli o způsob, jak bude vypadat samotné jednání i o čem by měli v současné krizové situaci rozhodovat.

Rozruch způsobil návrh sloučit projednávané body do bloků. Na programu bylo krom jiného i rozhodování o dotacích, a jejich sloučení by tak zastupitele postavilo před rozhodování schválit vše, nebo nic. Jenže i v jednotlivých bodech jednání bylo smícháno hned několik dotačních rozhodnutí.

Rozhádaná koalice

„Těžko se mi rozhoduje o nepodpoře dotace pro hasiče a změny územního plánu, na druhou stranu si dokážu představit, že propagaci cyklobusů si můžeme odpustit. V každé té dotaci je část, kterou bych nepodpořil, a část, kterou bych podpořil. Věřím, že mnoho z vás má tento problém,“ popsal složitou situaci zastupitel a předseda výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Oldřich Vlasák (ODS).

Právě koaliční občanští demokraté doslova cupovali program zastupitelstva. Jejich první náměstek hejtmana Martin Červíček se pozastavil nad tím, že se nyní schvalují dotace, a přitom stále není jasné, jak se na hospodaření kraje podepíše koronavirová krize.

„Předpokládá se zásadní propad v daňových příjmech. Doteď nemáme závěry, jakým způsobem se situace projeví v hospodaření jednotlivých oblastí a jak budeme muset dofinancovat zdravotnictví, sociálku, dopravu, to jsou desítky milionů. Odpovědné zastupitelstvo by o těchto dotacích mělo hlasovat až poté, co se vyjasní situace rozpočtová,“ řekl Červíček.

Podle radního pro ekonomiku Rudolfa Cogana (za STAN) by kraji mohly spadnout příjmy zhruba o 150 milionů korun.

Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) sice upozornil, že řada bodů již má schválený rozpočet, prošla orgány kraje a čeká jen na formální schválení, avšak jeho poznámku vzápětí uzemnil starosta Trutnova a poslanec Ivan Adamec (ODS):

„Ale bylo to předtím, než jsme vstoupili do nouzového stavu a dostali jsme se do této situace. Je to velmi jednoduché, kde jsou pochybnosti, že dotace nenabude účelu, tam se můžeme bavit, co dál. Než nechat divoké hlasování, mělo by se to odložit. Jsou to věci, které se nemusí řešit okamžitě.“ Adamec upozornil, že za dva týdny zasedne zastupitelstvo znovu a sporné body by se do té doby mohly projednat.

„Zaráží mě, že někdo navrhuje, aby byly staženy body a aby se o nich jinak hlasovalo. Program zastupitelstva schvalovala rada, věděli jsme, o čem jednáme,“ podivil se nad ataky svého koaličního partnera radní pro regionální rozvoj Pavel Hečko (ČSSD), v jehož gesci byla většina projednávaných dotací.

Nad rozhádaností koalice se pozastavilo i opoziční ANO, které se po celé volební období zmáhá spíše na slovíčkaření než na ostrou kritiku rady. Vystoupení politiků ODS jim zcela vzalo vítr z plachet.

„Myslel jsem, že program zastupitelstva připravuje rada a že jste na jednotlivých bodech domluvení. Máme se tu o nich handrkovat? Měli bychom dnes jednat o tom, co je důležité pro zvládnutí současné situace,“ kroutil nevěřícně hlavou předseda zastupitelského klubu ANO Petr Sadovský.

Hejtman: Předložíme to znovu

Zastupitelé nakonec o dotacích jednali zvlášť. Hned při prvním balíku grantů chybělo několik koaličních hlasů a návrh putoval do koše. Ještě před jednáním Martin Červíček stáhl z jednání dotaci na výuku dopravní bezpečnosti. Stejně tak náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09) vzal zpět program na podporu vzdělávání zahraničních sester.

„Kvůli zavřeným hranicím sem nyní nemohou, takže je to stejně mimo hru,“ vysvětlil.

Zastupitelé v pondělí podpořili jen tři dotační okruhy: cestovní ruch, individuální dotace do sportu a dofinancování sportovních akcí s trvalou záštitou rady.

Smůlu měly naopak aktivity z oblasti regionálního rozvoje. Červenou dostal třeba nákup dvou cisteren pro dobrovolné hasiče, podpora činnosti svazků obcí, příspěvky na vytvoření územních plánů nebo dotace na udržení venkovských prodejen.

„Částka tři miliony pro prodejny se týká zhruba 70 obcí, které by měly dostat od 20 do 50 tisíc korun. Zdůrazňuji, jak velikou úlohu sehrály tyto prodejny v době koronavirových opatření,“ upozornil Pavel Hečko.

Přesto prodejny zelenou nedostaly. Pro obce to znamená nejistotu a hlavně možné problémy do budoucna.

„Zrovna v této těžké době si vůbec nedovedeme představit, že bychom tu prodejnu neměli. Asi bychom neměli všichni vyjíždět do nějakých velkých supermarketů do Hradce. Počítali jsme s podporou. Žádali jsme o dotaci na energie. Padesát tisíc měl dát kraj, padesát tisíc obec. S tím jsme našli i nájemce prodejny, že energie budou pokryté, a najednou to není. Mám strašný strach, že jestli to nájemce prodejny neutáhne, skončí,“ reagovala na rozhodnutí zastupitelů starostka Výravy na Hradecku Eva Nepokojová.

„Nerozumím postoji některých koaličních partnerů, proč tato situace vůbec nastala. Budeme to předkládat ve stejném módu. Nevidím nejmenší důvod nějaké revize. Nepodpořit obce, aby držely malé prodejny, tím neušetříme, nikomu nepomůžeme a uvedeme obce do nejistoty, zda dotační tituly, které kraj vypsal, bude dál držet,“ ujistil hejtman Jiří Štěpán, že dotace předloží zastupitelům znovu.