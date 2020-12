Královéhradecký kraj líčí na dotace, připravuje projekty za 6,5 miliardy

Podobný postup už roky volí starostové hlavně menších obcí. I když by potřebovali nové osvětlení, raději budují dětská hřiště nebo opravují chodníky, protože na ně jsou dotační peníze.



Nyní se tak chce chovat i kraj. V novém dotačním období Evropské unie na roky 2021 až 2027 chce získat peníze na investice za více než 6,5 miliardy korun. Zásobník 128 projektů schválilo na posledním jednání 14. prosince krajské zastupitelstvo a do výčtu mají ještě přibýt dopravní stavby, které jsou nyní bez vyčíslení nákladů jen s odkazem na další přípravu.

„Jde o příslib financování, abychom mohli připravovat veřejné zakázky a tím se připravovat na čerpání peněz z dotačních titulů. Chceme být co nejvíce připraveni. Jednotliví gesční radní vytvořili zásobníky, co by chtěli profinancovat, abychom byli schopni dotační peníze vyčerpat co nejlépe,“ vysvětlil první náměstek hejtmana pro investice Pavel Bulíček (Piráti).

Nejvíce peněz má zamířit do sociální oblasti, kde kraj připravuje projekty za 3,7 miliardy korun. Do roku 2022 chce třeba rozšířit Domov U Biřičky v Hradci Králové za 500 milionů. Komunitní centra v Hradci Králové a Jaroměři mají stát po 70 milionech a další výstavba sociálních služeb v Hajnici má přijít na 198 milionů.

Peníze však nemají jít jen do cihel a betonu, třetina by měla zamířit na podporu sociálních služeb v kraji.

Opoziční zastupitelé koaliční návrh kritizovali, podle nich ho rada kraje předložila pozdě. Vadí jim, že jednotlivé projekty neprošly širší diskusí.



Proberte s námi projekty, žádala opozice

„Je poněkud zvláštní, že jsou tam záměry za miliardy, které jsme dostali týden před zasedáním. V září vám to neprošlo. Říkali jsme, pojďme o tom diskutovat, ale nic k tomu nebylo. Nevíme, v jaké připravenosti to je, víme jen, co máme zaplatit,“ vytkl opoziční zastupitel Petr Koleta (ANO).

Pavel Bulíček však obavy odmítl. Návrhy podle něj v další fázi příprav půjdou do výborů zastupitelstva: „Chceme je projednat, ale pokud bychom to odložili, mohlo by se stát, že některé projekty nestihneme připravit.“

Podle bývalého hejtmana Jiřího Štěpána by mělo nové vedení kvůli očekávané hospodářské krizi provést revizi projektů. „Při schvalování rozpočtu jsme řešili, že nejsou jednotky nebo desítky milionů na dotace pro hasiče a podobně, ale pak tu máme projekty i za půl miliardy. Už jen investice do přípravy 20 milionů je poměrně zásadní,“ vyzval k přehodnocení Štěpán (ČSSD).

Druhý největší balík unijních peněz by měl podle plánů hejtmanství pomoci krajským nemocnicím. Odbor zdravotnictví sepsal projekty za 2,7 miliardy. Například záchranka plánuje v příštím roce nakoupit sanity za 145 milionů, dalších 170 milionů má jít do budov záchranky. V plánu je třeba stavba výjezdového stanoviště v Orlickém Záhoří na odvrácené straně Orlických hor za 14,5 milionu korun.

Školství i kultura žádají zhruba po 1,5 miliardě korun. Odhadem 500 milionů korun má stát vybudování Centra tradičních řemesel v Jaroměři, stejnou sumu kraj očekává i za přestavbu Vrbenského kasáren v Hradci pro potřeby Muzea východních Čech.

Půl miliardy na Rychnovsko

Zastupitelé schválili také příslib spolufinancování investic v okolí průmyslové zóny Kvasiny na Rychnovsku, na něž vláda slíbila poslat až 8 miliard korun. Suma letos kvůli zdražení dopravních staveb poskočila o další 2,5 miliardy. Na projekty kraje vláda slíbila celkem 2,8 miliardy korun. Kraj však bude muset ze svého přihodit 557 milionů.

„Spolufinancování jde především na vlastní průmyslovou zónu a na přístavbu rychnovské nemocnice, u které se počítá s 350 miliony z rozpočtu kraje,“ vysvětlila Jana Jiráňová z krajského Centra investic, rozvoje a inovací.