Zastupitelé odmítli převést budovu školky Sionu, divili se spěchu radních

Kdyby radnice v Hradci Králové postupovala v pomoci místním podnikatelům stejně rychle jako v podpoře šéfa hradeckého spolku Sion Denise Doksanského, patřilo by město ke světovým premiantům.

Zatímco balíček na pomoc podnikatelům prošel radou města již před dvěma měsíci, v pondělí jeho konečnou podobu schválili zastupitelé, ale má začít reálně pomáhat teprve v polovině prázdnin, žádost Denise Doksanského radnice vyřídila v řádu několika hodin.

Bleskové tempo však zaskočilo opoziční zastupitele i koaliční Změnu pro Hradec a Zelené, kteří na pondělním zasedání zastupitelstva pohrozili, že záměr radnice otočí naruby.



„Tento bod prolétl strukturami města až ďábelským tempem. Žádost byla podána na magistrát 18. května, už 19. byla projednána na radě a v podstatě za pár desítek hodin leží na stolech zastupitelů. To je docela zajímavé,“ podivila se předsedkyně opoziční HDK Pavlína Springerová.

O co jde? Sion získal před lety od města darem budovu pro svou mateřskou a základní školu v ulici Kleinerových s podmínkou, že tam bude provozovat školu a školku a pokud přestane nebo se budovy zbaví, nabídne ji za jednu korunu městu zpět.

Jenže smlouvu s městem tehdy Doksanský podepsal jako šéf Sboru Jednoty bratrské v Hradci Králové - Sion, který je nyní v likvidaci a své aktivity předal nástupnickému spolku Sion. Chtěl na něj převést i objekt školy, jenže podle smlouvy ho nejprve musel nabídnout městu.

Způsob, jakým se materiál dostal do orgánů města, zaskočil i náměstka primátora pro školství Martina Hanouska (Změna a Zelení):

„Žádost přišla na magistrát 18. května v 10 hodin, ve 23.45 úředníci zadali podklady do rady, takže jsme si toho ani nevšimli a za pár hodin se o tom hlasovalo. Paní Pourová to bezuzdně vytáhla s tím, že se jedná pouze o formální změnu. Odmítli jsme takovou závažnou věc jen s položením na stůl projednávat.“

Jeho kolegyně z vedení, náměstkyně primátora pro majetek Věra Pourová (ANO), připustila, že žádost přišla na poslední chvíli. Tvrdí však, že nejde o nic výjimečného.

„Určitě to není první případ, kdy bychom dali materiál takto rychle na stůl. Když se objeví potřeba něco řešit urgentně, snažím se to nebrzdit. Ale je pravda, že to bylo narychlo,“ přiznala Pourová.

Vedení města návrh radši stáhlo

Přesto rada přijala usnesení, že předkupní právo Hradec nevyužije, a materiál poslala ke schválení zastupitelům. Jenže tam dosud hladká cesta skončila. Opozice i koaliční Změna a Zelení totiž upozornili, že souhlasem by se město zcela zbavilo pojistky, aby budova zůstala školou, a zřejmě by přišlo i o předkupní právo.

„Jak je to nastavené, tak by aktivita Sionu nemusela pokračovat ve školských činnostech a hrozilo by, že bychom o budovu pro školství přišli,“ řekl zastupitel Ivo Králíček (Změna a Zelení).

„Překvapuje mě, že když je tato společnost (Sbor Sion) v likvidaci, že jsme ochotní to nepřevzít. Automaticky bych předpokládala, že si budovu vezmeme zpátky,“ zmínila bývalá náměstkyně primátora Romana Lišková (HDK), která navrhla, aby si město vzalo budovu zpět.

K tomu však nakonec nedošlo. Náměstkyně Pourová totiž materiál z jednání na poslední chvíli stáhla.

„Už před zastupitelstvem jsem připravila doplnění, aby závazky vůči městu pokračovaly. Nicméně kolegové už o tom nechtěli jednat,“ zmínila snahu o odstranění chyby Pourová.

„Cítila, že bychom byli s opozicí schopní prohlasovat, že to přijímáme za korunu zpět. Když bod stáhla, během pár desítek minut už byl pan Doksanský na zastupitelstvu a lobboval,“ upozornil Hanousek a připomněl, že šéf Sionu Denis Doksanský je za ANO ve školské komisi nebo v dozorčí radě hokejového Mountfieldu HK.

Jednali jsme mnohokrát, brání se zástupce školy

Sám Doksanský kritiku za pozdní podání žádosti odmítl. S městem se prý o záměru bavil už před lety, znovu loni v dubnu a podklady údajně úředníkům posílal už na podzim.

„Paní Lišková to musí vědět. Jednali jsme o tom tolikrát, že jsem nad jejím vystoupením žasl. Celá věc se řeší několik let, ale čekalo se, až doběhne udržitelnost projektu po zateplení budovy. V říjnu jsem poslal návrh žádosti úředníkům, ať se podívají a dají mi vědět, jaké náležitosti má mít, abychom to učinili formálně správně. Nyní jsme de fakto udělali přesně to, co bylo přes půl roku zformulováno,“ hájil se.

A proč Sion na projednání žádosti tak tlačí? Už v červnu má začít přestavba objektu za zhruba 50 milionů korun. Investory budou škola a spolek Sion, kterému však budova zatím nepatří. To je problém i z hlediska žádosti o úvěr na předfinancování dotace. Podle Doksanského však odsunutí žádosti stavbu nezbrzdí:

„Máme termíny k dotaci, takže v červnu musíme začít bez ohledu na formální řešení. Úprava se dala udělat velmi snadno, jednou větou v usnesení. Ta věc je naprosto průzračně jasná. Nemáme žádné skryté zájmy. Mění se jen vlastník, vše ostatní ať zůstane stejné, ať to má město ze svého pohledu bezpečné.“