Oprava hradeckých teras asi bude na etapy, ale s nejasným začátkem

Severní terasy v Hradci Králové jsou v kritickém stavu. Lze souhlasit, že územní rozhodnutí a práce na stavebním povolení jsou po osmi letech tápání mimořádným počinem. Jenže tomuto jedinému kladu se do cesty staví více minusů.

Zaprvé to jsou velmi vysoké náklady, které bývají odhadovány až na čtvrt miliardy korun. Avšak Hradec stále netuší, jak může s jeho výdaji zalomcovat koronavirus.

Zadruhé také případné dotace jsou velkou neznámou.



A zatřetí: město za sebou táhne velký balík nerealizovaných investičních projektů a některé z nich mají vyšší prioritu. Hradec tak bude muset chtě nechtě některé z nich přehodnotit.

„Musím přiznat, že s těmi dalšími plány, co teď máme před sebou, není oprava severních teras úplně první priorita,“ řekla ještě před úderem koronaviru náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO).

„Investiční projekty se tu v minulosti generovaly dost náhodně. Už nyní víme, že některé akce jsou nerealizovatelné nebo že k nim budeme muset přistupovat racionálněji,“ doplnil náměstek primátora Martin Hanousek (Změna a Zelení).

Na druhou stranu stav hradeb je opravdu zoufalý a velmi rychle se dál zhoršuje. Všechny chodníky či schodiště vedoucí do nejrizikovějšího pásu mezi restaurací Šatlava a hotelem U Královny Elišky jsou uzavřeny. Kořeny stromů sice brání erozi, avšak narušují opěrné zdi.

V roce 2021 by se snad mohlo začít s opravou

Když město před osmi lety vypsalo architektonickou soutěž, dalo dohromady i harmonogram, podle kterého se zrekonstruované hradby měly slavnostně otevírat právě letos. Navzdory všem nepříznivým okolnostem však město věří, že opravy hradeb ideálně spolu se Žižkovými sady budou moct začít již v příštím roce.



„S největší pravděpodobností budeme postupovat stejnou cestou jako na Velkém náměstí, tedy postupnými opravami. Bude to postupná realizace podle toho, jak to hoří. Celková investice je strašně vysoká, ale najednou to neuděláme i z jiného důvodu: nebylo by to dobré kvůli razantnímu zásahu do zeleně. Podle mě by bylo optimální, kdyby se opravy protáhly na čtyři roky,“ míní Jiří Langer (ANO), zastupitel určený pro pořízení územního plánu.

Opravy Velkého náměstí mají podle návrhu architekta Jiřího Krejčíka dokonce sedm etap a na úvod se město zřejmě soustředí na podloubí. „Kdyby se to podařilo skloubit i s opravami Velkého náměstí, mohli by se Hradečané do dvou až čtyř let dočkat krásného centra města,“ odhaduje Langer.

Odhadovat termíny nechci, říká náměstek

„Získání územního rozhodnutí na opravy severních teras je pro nás zcela zásadní, pracovalo se na něm od roku 2017,“ řekl náměstek primátora pro oblast investic Jiří Bláha (ODS).

„Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně výjimečný a náročný projekt revitalizace, bylo třeba zajistit daleko větší množství potřebných dokumentů. Severní terasy a Žižkovy sady se nacházejí v městské památkové rezervaci, což je nejvyšší památková ochrana, tudíž jsme museli mít všechna kladná stanoviska památkářů, vyjadřovaly se nám také odbory životního prostředí hradeckého magistrátu a krajského úřadu a další důležité orgány státní správy,“ vysvětlil náměstek Bláha.

O začátku ani konci oprav však mluvit nechtěl: „Jakékoliv odhady termínů jsou v tuto chvíli předčasné. Stále se jedná o prioritní projekt města, ale vše bude záležet na finančních možnostech, a to s ohledem na koronavirovou krizi a její dopady na městský rozpočet.“

Také podle Langera by bylo chybou, kdyby město, ať už z jakýchkoli důvodů, rekonstrukci teras prováhalo. „O skutečných dopadech koronaviru budeme vědět nejspíš až v září. Je také pravda, že se to finančně kryje například s fotbalovým stadionem, i to, že priorit je více a dotace jsou nejisté. Ale pracovat na opravách teras musíme,“ zdůraznil.