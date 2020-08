V Královéhradeckém kraji se zase staví, zájem o byty je i v menších městech

Až tři stovky nových bytů by mohly v nejbližších letech vyrůst v Náchodě v lokalitě nad nemocnicí. Postavit je tam chtějí soukromí investoři. Pro někdejší okresní město půjde o výraznou injekci do bytového fondu. V posledních deseti letech se totiž byty na rozdíl od rodinných domů prakticky nestavěly.



„V tuto chvíli je v Náchodě rozestavěno 46 bytových jednotek. Další projekt s obdobnou kapacitou by měl začít v příštím roce a následující rok by mělo jít o zhruba 190 bytů. Ve třech letech by se tedy dalo očekávat zhruba 300 bytů,“ říká starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD).

Na dostavbu sídliště u nemocnice se přitom město pokoušelo najít investora od 90. let, kdy získalo dotaci na vybudování technické infrastruktury. Podmínkou tehdy bylo vybudování 300 bytů. Číslo se daří naplnit až nyní. I to ilustruje, že trh s novými byty v menších městech jde nahoru.

„Situace se v posledních letech skutečně změnila, a to přinejmenším v tom, že se tyto byty prodávají, byť částky za ně neodpovídají tomu, za co se prodávají byty v krajských městech, obzvláště v Hradci Králové,“ potvrzuje trend Josef Buchta, ředitel hradecké společnosti FATO Invest, která je jedním z developerů, jenž chce v Náchodě stavět.

Projekt je však teprve na začátku. „Zatím máme první obrázky, čeká nás ještě stavební řízení. V tuto chvíli je složité říci, kdy bychom mohli začít stavět,“ přiznává.

Náchod je pro developery velice zajímavý, protože jako jedno z mála větších měst má k dispozici i rozsáhlé pozemky v centru města. Vznikly zbouráním areálu tamní Tepny.

„Letos budeme vyhodnocovat architektonickou soutěž. Nabízí se dvě varianty: buď tam postavíme městské byty, nebo lokalitu nabídneme developerům, kteří mají o byty v centru velký zájem,“ míní Birke.



Část areálu už patří firmě Protivítr - invest, která má nizozemské vlastníky a v plánu stavbu obytného a nákupního centra.

Stejný investor už postavil dva bytové domy ve Dvoře Králové nad Labem, kde má naplánované i další projekty, a také bytový dům na sídlišti Družba v Trutnově, na místě někdejších kasáren.

V objektu s 31 byty je zhruba třetina stále volných. Jde hlavně o větší byty nad 80 metrů čtverečních. Například 104metrový byt 3+kk s terasou o rozloze dalších 52 metrů tam vyjde na 4,4 milionu korun, nejmenší 73metrový byt s balkonem stojí 3,3 milionu.

Boom nastal na Červeném Kopci v Trutnově

Právě v Trutnově je nyní po bytech velký hlad. Na Červeném Kopci proto v posledních letech roste jeden bytový dům za druhým. Staví je tam další z velkých regionálních hráčů na poli developmentu, trutnovský BAK.

„Výstavba čtyřpodlažních zděných domů architektonicky navazuje na první, druhou a třetí etapu rezidenčního projektu Nad Školou,“ popisuje firma na webu projektu.

Zatím poslední dům číslo 5 měl být hotový na jaře. Všechny byty jsou v něm prodány. Firma už proto plánuje stavbu šestého a sedmého objektu, kam se budou zájemci moci nastěhovat nejpozději na jaře 2022.

„V tuto chvíli skutečně zájem o nové byty v Trutnově sílí. Když jsem se bavil s vedením společnosti, říkali, že to vypadá, že se jim podaří dostavět i bytové domy, o nichž si mysleli, že se budou stavět o několik let později. Asi těžko mohu rozlišit, jestli to je pro někoho investice, nebo řešení bydlení,“ zamýšlí se starosta Trutnova Ivan Adamec (ODS).

Trutnovský BAK aktuálně staví i bytový dům na Slezském Předměstí v Hradci Králové. Rezidence Alessandria nabídne 66 bytů v osmi podlažích a krytá parkovací stání ve spodních dvou patrech. Zhruba čtvrtina bytů už je prodána, ceny se pohybují od 3,5 po téměř sedm milionů korun. Hradec Králové je však pro developery stálicí, nové byty se staví v několika lokalitách a zájem o jejich koupi je ve městě dlouhodobý.

Na menším městě mají firmy menší zisk z výstavby

Důvod, proč se v menších městech staví méně bytů, je především v nižším zisku. Developery tu jsou proto často přímo stavební společnosti.

„V těchto menších městech lze byty prodat jen těsně nad sumou, za kterou se dají domy postavit. Generuje se tam nějaký zisk, ale nelze ho srovnávat s Hradcem. Pro nás je to zajímavé proto, že si byty stavíme sami, takže sčítáme zisk ze stavební činnosti a z obchodu,“ vysvětluje Josef Buchta.

Dalším specifikem staveb na maloměstě je podle něj dlouhé trvání projektu. Byty se neprodávají tak rychle jako v metropolích. Třeba FATO buduje své domy v Novém Městě nad Metují postupně už 15 let. Kolem deseti let starý je také projekt bytového domu v centru Týniště nad Orlicí, který se staví teprve letos.

„V Týništi nám před lety stavba nevyšla kvůli dvěma faktorům. Nejprve se změnily předpisy a my museli dokumentaci upravit, pak přišla krize a byty se přestaly prodávat. Týniště však má výhodu v blízkosti automobilky, stejně tak Nové Město. To má navíc punc takového líbivého městečka,“ připomíná Buchta důležité faktory pro rozhodování, kde domy postavit.

V Jičíně se staví stále, znovu také v Hořicích

Jedním z mála měst, kde se výstavba bytů v posledních letech téměř nezastavila, je Jičín. Vyrostly tam třeba v ulicích Pod Koželuhy nebo Ruské, s dalšími bytovkami počítá studie na zastavění lokality Čeřovka.

„Máme vypracovaný projekt na infrastrukturu. Vzniknout by tam mělo 50 rodinných domků a 14 obytných domů. Na část inženýrských sítí už máme stavební povolení a do konce roku vypíšeme soutěž na dodavatele. O výstavbu rodinných domků je velký zájem, který zatím přesahuje možnosti, takže pozemky budeme prodávat elektronickou dražbou,“ popisuje starosta Jičína Jaroslav Malý (ANO). Pozemky pro bytové domy radnice nabídne developerům.

Po více než deseti letech se staví byty také v Hořicích. Tamní radnice získala kolem roku 2008 dotaci na vybudování infrastruktury pro bytové domy, ale nepodařilo se jí najít developera. Ten se objevil až před pár lety a loni začal se stavbou.

Investor nyní požádal o kolaudaci, 16 bytů má být k nastěhování letos na podzim, volná už je pouze čtvrtina. Cena za 2+kk o rozloze 38 metrů je v Hořicích 2,3 milionu korun.