Co je to za haly? Politici v Hradci tápou nad vládním plánem investic

Vládní seznam investic na příští tři dekády zahrnuje necelé tři miliardy korun, které mají přitéct na stavbu sportovních zařízení v Královéhradeckém kraji. Pátrání po původu investic však připomíná detektivku.



Až na dva projekty putují peníze výhradně do Hradce Králové, kde má podle vládního seznamu po roce 2025 vzniknout plavecký bazén za půl miliardy korun a už za dva roky by se měly budovat multifunkční městská hala za miliardu a sportovní hala pro míčové halové sporty za 250 milionů korun.



Záměr však víc než plán představuje vizi, za co by ve městě bylo možné utratit peníze. U všech tří projektů je jako investor uvedené město Hradec Králové, jenže to žádný bazén ani haly tohoto formátu neprojektuje.

„O bazénu za půl miliardy slyším poprvé. My o tom nevíme, budu se muset zeptat na městě,“ reaguje ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslava Bernhardová, pod níž spadají městský bazén, lázně i koupaliště.

„My jsme o tom něco málo slyšeli, ale podrobnosti neznáme. Za námi (autoři investičního plánu) nebyli, ale investice jsou záležitostí velmi dlouhodobou, takže je možné, že o tom jednali naši předchůdci,“ připouští primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS) možnost, že by se projekty na radnici projednávaly.

Město z investičního plánu počítá se stavbou malšovického stadionu a dvou tělocvičen na Pouchově a ve Svobodných Dvorech. Zatímco o stadionu se jedná, stavba haly TJ Pouchov se má rozjet letos.

Zastupitelé v pondělí schválili zadání stavby společnosti Stylbau za 46,8 milionu korun bez DPH. To je zhruba polovina částky, než s jakou počítal investiční plán Česka, který na obě tělocvičny vyčlenil sumu 200 milionů.

Přitom i u stavby ve Svobodných Dvorech se počítá jen s desítkami milionů. Příprava tamního projektu však zamrzla.

O multifunkční hale jednalo bývalé vedení města

Bývalý investiční náměstek Jindřich Vedlich (Slušná politika) potvrzuje, že radnice o záměru postavit ve městě sportovní halu pro basketbal a další míčové sporty jednala. Podle něj vzniklo několik tipů, kde by objekt za 250 milionů korun mohl vyrůst.

„Multifunkční hala v Hradci chybí. Uvažovali jsme o lokalitě na soutoku, na DTJ a ještě asi o dvou variantách. Současné haly jsou malé a vytížené. Nejprve jsme o tom jednali s basketbalovou federací a pak i s panem Hniličkou (poslanec ANO Milan Hnilička je šéfem Národní sportovní agentury, pozn. red.). O bazénu však nic nevím, ani o hale za miliardu, to je nějaké divoké,“ říká Vedlich.

Jeho nástupce Jiří Bláha (ODS) však upozorňuje na to, že po výměně ve vedení města se po plánech slehla zem: „Mně v kanceláři nezůstalo vůbec nic, můj předchůdce tam po sobě nic nenechal. Informace se tak na mě vyvalují. Je to detektivní činnost.“

Halu potřebují basketbalisté. Od agentury nic nevíme, říká klub

Že se v Hradci Králové v minulosti hovořilo o sportovní hale pro zhruba 1 500 diváků, potvrzuje i prezident basketbalového Sokola Hradec Králové Miroslav Volejník. Diskusi rozdmýchalo, když Hradecké lvice dosáhly na medaile. Česká basketbalová federace měla v minulosti i plán na stavbu stadionů v několika městech. Ten zřejmě převzala i Národní sportovní agentura.

„V jejím plánu jsem si přečetl, že po republice je vybraných asi deset měst, kde má vyrůst hala, ale já si to vůbec nedovedu představit. Nikdo mě nekontaktoval, nikdo na městě o tom podle mě nic neví a z agentury nemáme absolutně žádné informace,“ upozorňuje Volejník.

„I když si uvědomujeme, že basket je tady na špičkové úrovni a určitě by se jim hala hodila, není to aktuální,“ potvrzuje nepřipravenost plánu primátor Hrabálek.

Zvažovaná kapacita 1 500 diváků je podle basketbalistů pro potřeby Hradce Králové dostačující. Důležité je, aby měla parametry i pro mezinárodní utkání. Současná hala Sokola má jen 180 sedaček, další lidé na ochozech stojí.

„Hala v Třebši sice vypadá virtuálně větší, ale Sokol pojme asi víc lidí. Nám by stačilo i 1 200 míst. U nás nemůžeme dělat mezinárodní zápasy ani mistrovství juniorů. Naše šatny jsou asi nejhorší v republice. Hala do Hradce zkrátka patří,“ míní Miroslav Volejník.

Univerzita jednu halu plánuje, chce i sítě pro celý kampus

Radnice už dříve jednala s hradeckou univerzitou, že by sportoviště mohlo vzniknout jako společný projekt v areálu jejího kampusu Na Soutoku. Škola tam vybudování sportovní haly plánuje. Ukázalo se, že jde právě o miliardovou multifunkční halu z národního plánu.

„To je ona, i když tam je zkomolené, kdo by ji měl provozovat. Součástí té miliardy jsou vlastně sportoviště dvě. Jedna hala je velká a hned vedle ní je jedna menší, více multifunkční pro menší sporty nebo tréninky. Sice se zdá, že je to hodně peněz, ale součástí je i zasíťování kampusu,“ vysvětluje kvestor Univerzity Hradec Králové Aleš Klicnar.

Univerzitě se do vládního plánu podařilo protlačit i parkovací dům u univerzity, naopak další dva projekty v něm hledala marně.

„Posílali jsme tam také rekonstrukci budovy filozofické fakulty a rekonstrukci budovy pedagogické fakulty na náměstí Svobody. To jsou dvě akce za zhruba 400 milionů korun,“ upozorňuje kvestor.

V plánu chybí i investice Univerzity Karlovy, která plánuje svůj hradecký kampus vedle fakultní nemocnice.

Broumov by neutáhl provoz stadionu, Hořicím schází plocha

Naopak se v něm našlo místo pro dva zimní stadiony, o nichž na radnicích nic nevědí. Jde o Broumov a Hořice.

„Možná jsme se o tom bavili u piva, ale město do toho jít nemůže, protože by nezaplatilo provoz. Nikdy jsme to dál neposouvali, nezpracovávali žádný projekt ani jsme o to nežádali,“ diví se starosta Broumova Jaroslav Bitnar (Volba pro Broumov).

„Už jsme to také zjistili, ale je to nyní hypotetická záležitost. Nemáme ani místo, kde by se dal zimní stadion realizovat, není tady firma, která by ho provozovala. Těch otázek je poměrně velká spousta,“ potvrzuje starosta Hořic Aleš Svoboda (Šance pro rozvoj).