Bojujeme, říká hoteliér po nouzovém stavu. Spor s radnicí míří ke smíru

Hotely musely kvůli koronaviru v březnu zavřít a z problémů se budou dostávat jen těžko. Zatímco hotel reStart je už v provozu, další dvě jičínská zařízení v dohledné době zřejmě neotevřou.



„Pokud by byl zájem hostů, jsme připraveni hotely otevřít. Myslím si však, že spousta lidí na tom nebude finančně dobře a podniknou jednodenní výlety bez přespání,“ obává se spolumajitel hotelů v Jičíně a člen městské komise cestovního ruchu Jan Ent.

V jaké jste situaci po obnovení provozu hotelu reStart?

Bojujeme. Když jsme se ocitli mimo provoz, otevřeli jsme alespoň okénko na výdej jídel. Teď je už otevřený hotel i restaurace, ale hostů mnoho není. O minulém víkendu jsme sice byli poměrně slušně obsazeni, ale jinak je to slabé. Zkrátka děláme, co můžeme, a doufáme, že se situace zlepší.

Výdejní okénko jste otevřeli vzápětí, co v březnu vstoupila v platnost omezení, a zároveň jste jídla rozváželi. Jak se to osvědčilo?

Z ekonomického hlediska by bylo lepší vůbec neotevřít. My jsme však chtěli, aby o nás naši hosté věděli. Nechtěli jsme být doma a koukat do zdi. Pro menší restaurace s jedním kuchařem to možná mělo ekonomický smysl, ale my jsme velký hotel. Přesto jsme si nedovedli představit, že budeme doma.

Museli jste propouštět, případně sáhnout k dalším opatřením?

Snažili jsme se, aby k tomu nemuselo dojít, avšak nakonec jsme museli propustit dvě pracovnice z prádelny a jednu servírku.

Vrátí se?

Zatím ne.



Prostory zavřeného hotelu reStart jste dokonce nabídli jičínské nemocnici.

Se zástupci nemocnice jsme vytvořili jakýsi krizový plán. Ten počítal tím, že pokud by vypukla epidemie, budeme připraveni všechny ubytovací kapacity i zázemí, včetně kuchyně a prádelny, poskytnout nemocnici. Nebylo to určeno pro pacienty, ale pro personál, konkrétně pro zaměstnance, kteří by kvůli karanténě a ochraně rodinných příslušníků nemohli chodit domů. Bydleli by u nás a my bychom se o ně starali. Naštěstí epidemie nevypukla, takže se tato možnost nevyužila.

Jak vypadá jednání s radnicí ohledně smluvní pokuty?

Město se vůči nám chová lidsky, uvědomuje si, v jaké jsme situaci. Celá věc se odložila a bude se to řešit, až se všechno vrátí do běžných kolejí. Poslední jednání s městem však vypadala, že dojde k dohodě.

Platí tedy, že jste zastupitelstvo oficiálně požádali o snížení i odpuštění pokuty?

Ano. Teď jsme samozřejmě ve velmi těžké finanční situaci. Máme pětatřicet zaměstnanců a jenom za první měsíc nouzového stavu jsme měli storna rezervací za 3,5 milionu korun. Většinou šlo o rezervace zahraničních hostů, kteří stornovali i pobyty na léto. Šlo o hosty například z Anglie, Ameriky či Austrálie, kteří cestují do Českého ráje, či o korporátní zákazníky, kteří letos nepřijedou. Peníze se nám už nikdy nevrátí. Jsme v pozici, kdy každý krok vedoucí k ulehčení naší situace je pro nás životně důležitý. Pomohl nám i postoj naší banky, která nám posunula termíny splátek. Bez takových okolností bychom nepřežili.

Máte představu o celkových ztrátách?

Řekl bych, že pro letošní rok to bude 10 milionů korun.

Máte možnost nějaké podpory?

Od města je podporou už to, že se posunulo řešení pokuty. Na komisi cestovního ruchu jsme navrhli, aby se pro letošek nevybíraly poplatky z ubytovacích kapacit, aby hotely měly alespoň menší administrativní zátěž. I v tom nám město vyhovělo. Každá podpora je dobrá. Na Asociaci hotelů a restaurací zvažujeme případnou žádost o náhradu škod od státu. Mluvíme vždy o náhradě škod, nikoli o náhradě zisků. Se zaměstnanci jsme se dohodli, že všichni pracujeme za základní mzdu. Pochopili, v jak těžké situaci jsme se ocitli.

Jste také spolumajitelem jičínských hotelů Rieger a Jičín a také jednoho penzionu, které jsou zavřeny. Jak vidíte možnost znovuotevření?

Hotel Jičín letos stoprocentně neotevřeme. Jak to bude dál, zatím nevíme. Nikdo nevěděl, že taková krize přijde, navíc se straší, že na podzim přijde další vlna. Hotel Jičín je specifický tím, že byl hodně zaměřen na zahraniční klientelu a té letos přijede velice málo. Ekonomika jeho provozu by tam nefungovala. Hotel Rieger máme připraven na ubytování hostů, ale těch je zatím málo. Udělali jsme pro ně rodinné balíčky a nějaké rezervace na léto máme, ale nevíme, zda hotel dokážeme zaplnit. Budeme spoléhat pouze na tuzemské zákazníky, pro které máme speciální balíčky i ceny. Pokud by byl zájem, byli bychom připraveni otevřít hotely oba. Dohromady máme přes sto pokojů a zájem zatím není takový, aby se nám otevírat další budovy vyplatilo.

Jak jsou na tom jičínské hotely obecně?

Všichni jsme na tom podobně. Menší hotely mají výhodu, že mohou vymyslet úsporná opatření. U větších, jako je náš, jsou náklady obrovské, přestože je zavřeno. Máme to o něco horší, ale těžké to mají všichni kolegové.