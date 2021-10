Havel je ve vězení, Olgu hlídá StB. Hra pro telefon spojí Hrádeček a Trutnov

Patnáctikilometrová virtuální trasa propojila Hrádeček s Trutnovem, má deset zastávek a vrací se do roku 1981. Účastníci pomáhají Havlově manželce Olze v době, kdy je budoucí prezident ve vězení.



„Ahoj, jsem Olga. Všichni mě znají jako manželku Vaška Havla. Můj muž je spisovatel a dramatik a píše divadelní hry, který se ale hrajou jenom v cizině, protože u nás jsou zakázaný,“ říká naléhavým hlasem na startu trasy u vlakové zastávky v Horním Starém Městě Olga Havlová, které v mobilní aplikaci propůjčila hlas Lucie Palonciová.

„V týhle republice vládnou už 33 let komunisti a Vašek chce, aby se k nám vrátila demokracie, a píše pořád svobodně. Estébáci ho pořád pronásledujou a teď ho navíc zavřeli do vězení na 4,5 roku,“ říká ve hře dramatikova žena.

Potřebuje stihnout vlak, aby mohla navštívit manžela ve vězení. Její průvodci na trase plní jednoduché úkoly, odpovědi jsou v krajině, na rozvodné skříni, na závoře, v dřevěném srubu nebo na cedulce vlakové zastávky. Trasa pokračuje lesní stezkou nad trutnovský viadukt. Olga se právě rozhodla na Hrádečku přepisovat samizdatové knihy na psacím stroji. Vtom ale někdo zvoní.

„To jsou estébáci. A je s nima starosta. Takže jdou na domovní prohlídku. Rychle, pomoz mi!“ volá.

Je nutné rychle najít skrýš pro zakázanou literaturu. Úkol je snadný: spočítat všechny kohouty v plynárenském zařízení na drátěném plotě a odečíst číslo šest. „Přesně tolik je skrýší, kam se policisté nepodívají,“ napovídá hlas průvodce aplikací, kterým hovoří herečka Valérie Zawadská.

Narozeninová párty na Hrádečku

Další zastávky spojuje téma narozeninové oslavy, kterou žena vězněného disidenta pořádá na Hrádečku. Problém je, že tajná bezpečnost kontroluje každého, kdo na chalupu přichází.

„Na ty moje narozeniny přijede fúra lidí. Samozřejmě Krobovi, co mají vedle nás chalupu, pak Petruška Šustrová a hudebník a výtvarník Vlasta Třešňák. A moji kamarádi z Hrobky. Nemyslím mrtvoly, Hrobka je název našeho amatérského literárního divadla a divadelního spolku. Je to taková škoda, že tu Vašek nebude,“ pronáší Olga Havlová.

Pak si vzpomene, že manželovi musí poslat do vězení balíček. Úkolem jejích průvodců je pomoci zhotovit zásilku, aby vážila co nejméně. Správná odpověď má stejně slov jako strop ve srubu nad Hrádečkem dílů.

Na narozeninovou párty na chalupě míří hosté. Příští stanoviště je na zahradě u stromu s fotografií Olgy Havlové, další pár kroků vedle u zříceniny středověkého hradu Břečštejn.

„Já jsem tak šťastná, že máme tolik přátel. Oslava na téma dožínky je v plném proudu, sehráli jsme divadelní kus, nafotili živý obraz v kostýmech, hráli a zpívali. A zapomněli na komouše a fízly,“ pochvaluje si Olga.

Usnout v pět hodin ráno jí pomůže až vyluštění šifry. Trasa z Hrádečku pokračuje do romantické rekreační oblasti Peklo se soustavou rybníků. Po ranním sprchování došla na chalupě voda a Olga se nemá kde vykoupat. Jede proto k rybníku, z psychické rovnováhy ji ale vyvede dvojice rybářů. Myslí si, že to jsou tajní policisté.

Napsal dopis Olze a předá ho bachařům

Pochod se blíží k závěru. Dvě zastávky jsou v trutnovské části Volanov: u motokrosového areálu a u vlakové zastávky. Olze se opět zastesklo po Vaškovi a chce mu napsat dopis. „Jenomže on je spisovatel a píše dopis, jako by psal esej, nebo rovnou knihu. A já ne, mně stačí napsat pár slov a on pak není rád, že prý nemá co číst,“ přemítá manželka.

U volanovské zastávky se dozvídáme, že se jí zdál sen, ve kterém Václav Havel umřel a nikoho to ve vězení nezajímalo. Olga potřebuje vědět, že je v pořádku: „Mám o něj prostě najednou strach. Dokážeš to nějak zjistit? Já si nemyslím, že máš kamarády mezi fízlama, ale prej umíš vidět v čase nebo tak něco? Prosím.“

Řešení? Je potřeba napíchnout telefon šéfovi státní bezpečnosti a zachytit jeho hovor o Havlovi.

Trasa končí v centru Trutnova před sousoším bronzových gepardů u kulturního centra Uffo. Dobrodružství vrcholí kapitolou výmluvně pojmenovanou Teď jde o všechno. Disident je totiž nemocný. Posledním přáním manželky je znát manželovu budoucnost.

„Když Olze řekneme, že se její Vašek jednou stane skvělým prezidentem této země, nebude nám věřit a vysměje se. Co ale můžeme udělat, je urychlit dopis, který Václav Olze právě napsal a odevzdal ho bachařům,“ uvádí poslední úkol hlas Valérie Zawadské.

Kromě Trutnova jsou další obdobné „havlovské“ trasy v Plzni, Brně, Praze nebo Liberci. Vznikly pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových – Vize 97 u příležitosti nedožitých 85. narozeniny prvního československého prezidenta a zároveň 10. výročí jeho úmrtí, které bude v prosinci.

Vztah Václava Havla k trutnovskému regionu byl velmi silný. Už v roce 1967 koupil chalupu na Hrádečku a v ní se pak scházeli disidenti. Za komunismu pracoval ve zdejším pivovaru, na Trutnovsko se pravidelně vracel jako občan i prezident.

Zkraje 90. let se Václav Havel s tehdejším ministrem zahraničí Jiřím Dienstbierem zúčastnil „demonstrace“ za otevření hranic s Polskem na Pomezních Boudách, byl pravidelným účastníkem festivalu na Bojišti, u jehož zrodu stál. V roce 2010 převzal čestné občanství a kulturní cenu města Trutnova.