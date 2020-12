Velké firmy v kraji ustály náročný rok, čelí však nedostatku zaměstnanců

Šéfové velkých firem v regionu bilancují zkušenosti s druhou vlnou pandemie.

Realitou je méně zakázek, organizační přemety ve výrobě oslabené o desítky pracovníků i nejistota ve firmách zaměstnávajících Poláky. Avšak i nové kontrakty, ověření zkušeností a strategie z první vlny koronaviru, a dokonce zvyšování platů.



Dvorská textilka Juta zaměstnávající 2 300 lidí se potýkala s nedostatkem pracovníků už na jaře, ale i teď jí jich ve výrobě chybí na 200.

„Bylo období, kdy jsme měli 20 i více procent zaměstnanců na nemocenské, v karanténě, po testech nebo na ošetřování člena rodiny. V jednu chvíli jich bylo doma až 460. Dnes to je v průměru 10 procent, i to však představuje 230 lidí,“ říká majitel Juty Jiří Hlavatý.



Po odeznění první vlny Jiří Hlavatý poukazoval na to, že klíčovým obdobím bude podzim, kdy se ukáže skutečný dopad omezení. To se potvrzuje. Přesto předpokládá, že letošní hospodářský výsledek bude na stejné úrovni jako loni: „Lámání chleba na podzim se obrátilo v náš prospěch. Ve druhém pololetí, někdy od července, se zvýšily objednávky a dostatek zakázek máme i nyní. Podzim pro nás zatím vypadá lépe, než jsme očekávali. Propady z dubna a května, kdy jsme jednu továrnu zastavili, jsme ve druhém pololetí dohnali. Pomohly nám dopady všech zásahů v květnu a červnu, kdy jsme šetřili, kde se dalo, a kdy jsme výrazně zvýšili prodejní aktivity.“

Hledáme lidi, ale nejsou. Juta zvedla mzdy

„Zatím se zdá, že letos dopadneme, s ohledem na covid-19, ještě velice dobře. Jinak je však pandemie pro firmy hrůza. Opatření na ochranu zdraví máme drastická. Už při pouhém podezření posíláme lidi na testy, a to jich jsou i desítky týdně. Bohužel bez úspěchu, stejně jako většina nám podobných firem, neustále hledáme zaměstnance různých profesí. Nejsou,“ popisuje majitel Juty.

Současná stabilizace v Jutě umožnila zvyšování mezd. „Poprvé stouply od 1. srpna a nyní, bez ohledu na vývoj superhrubé mzdy, ještě jednou od 1. prosince. Za pět měsíců jsme lidem přidali celkem tři tisíce korun, což je nárůst o zhruba osm procent,“ říká šéf Juty.

„Ani zaměstnanci, ani odbory na nás netlačili, přesto jsme to udělali. Myslím si, že si to pracovníci zaslouží, protože jsou prostě dobří,“ oceňuje Hlavatý.

Bez dlouhodobých smluv nemůže Juta předvídat

Úspěšná textilka však vyhráno nemá. Její úspěch není závislý na situaci doma, ale na objednávkách ze zahraničí.

„Zatím se mohu vyjadřovat pouze k listopadu. Záleží, jak nám bude pandemie zasahovat do životů v příštím roce. Pracovní týmy však pro příští rok zůstávají v Jutě beze změn, a to je rozhodující. Firma totiž stojí na lidech. Je to první z předpokladů, že by se nám mohlo dařit,“ míní Hlavatý.

„Nesmíme však zapomenout, že 85 procent naší produkce jde na export, z toho kolem 75 procent vyvážíme do Evropské unie. Na první pololetí příštího roku jako obvykle nemáme žádné dlouhodobé smlouvy či kontrakty. Objednávky nám totiž chodí měsíc či dva měsíce před dodáním. Z toho důvodu nemůžeme předvídat,“ vysvětluje Jiří Hlavatý.

Část odběratelů Kasperu pociťuje propad

Export je klíčový také pro dalšího velkého zaměstnavatele – pro trutnovskou strojírenskou firmu Kasper. Zatímco velká část jejích odběratelů se potýká s poklesem výroby, jiným se daří.

„Nadále trvá propad našich tradičních strojírenských zákazníků, kteří vyrábějí obráběcí stroje a podobné technologie, někteří jsou na polovině, někteří na 30 procentech. Naproti tomu se nám podařilo získat nové projekty, které souvisejí i s pandemií. Dodáváme do špičkových německých firem, které vyrábějí filtrační technologie. A od nich máme velké zakázky na speciální filtry. To nám kompenzuje propady,“ uvádí šéf strojírenského a dřevařského holdingu Rudolf Kasper.

Na jaře měl jeho podnik velké potíže s absencí pracovníků z Polska. Přestože se situace u severních sousedů komplikuje a země hlásí rekordní počty nakažených, teď hranice ještě zůstávají otevřené. V Kasperu však počítají i s tím, že se to změní.

„Byl to náš největší problém. Máme připravený plán pro případ, že by Poláci hranice zavřeli. Bylo by to nepříjemné, ale zvládneme to,“ ujišťuje Kasper.

Trh se teprve probouzí, soudí šéf Atasu

Poláci i zdejší zaměstnanci výrazně chyběli také náchodské společnosti Atas vyrábějící elektromotory. K tomu přibyly výpadky dodávek komponentů z Asie či Itálie a nakonec klesla poptávka. Situace se zlepšila v srpnu a podle šéfa firmy Otto Daňka se v současné době trh probouzí.

„Situace je trochu jiná než na jaře, ale důsledky jsou podobné. Zatím se nezavřely hranice, což je příznivé. Problém je se zaměstnanci, kteří jsou nemocní nebo ošetřují děti. Každý den nám jich chybí 60 až 70. Musíme zachovat akceschopnost firmy, to je priorita číslo jedna. Co se týká poptávky po našich výrobcích, září a říjen byly nadstandardně dobré. Odborníci však vyhrožují třetí vlnou v lednu či únoru, takže šampaňské zatím neboucháme,“ říká Otto Daněk.