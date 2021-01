Adršpach spustí rezervace vstupenek na jaře, chystá kampaň i pro řidiče

Ceny ve skalách Adršpašské skály

- do 31. března platí ceny vedlejší sezony, dospělý 80 Kč, děti od 6 let, studenti, senioři 40 Kč, parkování osobní auto 50 Kč/den

- správci skal prohrnují cesty, více na www.skalyadrspach a facebookovém profilu Adršpašské skály

- v roce 2019 přijelo 450 tisíc turistů, loni na 280 tisíc

- Adršpach si pronajímá skalní okruh od Lesů ČR, provozují ho Technické služby Teplické skály - v zimních měsících se vstupné nevybírá

- do skal se dá jít na vlastní nebezpečí, více na webu http://www.teplickeskaly.eu/ a facebookovém profilu Teplické skály

- v roce 2019 přijelo 82 tisíc turistů, do konce loňského listopadu to bylo podle turniketu přes 74 tisíc

- Teplice nad Metují vlastní skalní okruh, od letoška ho bude provozovat namísto firmy