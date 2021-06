Za vydírání spoluvězňů z Valdic přidal soud vrahovi novinářky 13 let

Osmačtyřicetiletý Mokriš momentálně pobývá v nejpřísnější tuzemské věznici Valdice na Jičínsku. Svůj první trest nastoupil už v roce 1995. Za předešlé skutky je odsouzen do roku 2032. Nyní mu trestní senát předsedy Luboše Sováka uložil další tresty.



Mokriš dostal jednak souhrnný trest 14 měsíců ve věznici s ostrahou za to, že donutil slabšího spoluvězně, aby se na předloktí pořezal žiletkou z jednorázového holicího strojku.

Pak mu také soud vyměřil trest 12 let ve věznici se zvýšenou ostrahou za další skutky. Mokriš totiž v září 2018 sám pořezal v noci na záchodě dalšího spoluvězně. Soud to vyhodnotil jako pokus o těžké ublížení na zdraví.



„Bitím poškozeného přiměl, aby s ním šel na WC a vzal si břit z holítka. Donutil ho, aby si sedl na mísu a natáhl před sebe ruku. Poškozený to ze strachu učinil a obžalovaný ho řízl do pravé loketní jamky,“ stálo ve spisu.



Další dva vězně navíc Mokriš vydíral. I jim hrozil pořezáním a nutil je, aby zařídili propašování tabáku, peněz nebo drog. Balíky s ukrytou drogou však odhalila vězeňská služba.



Rozsudek je zatím nepravomocný, státní zástupce i obžalovaný si nechali lhůtu na odvolání.

„Pokud by rozsudek nabyl právní moci, dotyčný po vykonání současného trestu v roce 2032 bude vykonávat souhrnný trest 14 měsíců a po něm bude vykonávat trest 12 let,“ přiblížil mluvčí soudu Jan Kulhánek.

„S obviněním souhlasím, doznávám, co je v obžalobě, ale nesouhlasím s právní kvalifikací,“ řekl Mokriš již v pondělí u soudu. Také uvedl, že ví, že už z vězení nikdy neodejde. „Jestli dostanu další trest, to už je mi jedno,“ prohlásil (jak Mokriš vypovídal, jsme psali zde).

Vražda 21leté redaktorky a mrtvý po hádce

Petr Mokriš má bohatou trestní minulost. V první polovině 90. let žil jako bezdomovec. V roce 1993 zavraždil 21letou redaktorku deníku Telegraf a soudy mu uložily 15 let vězení. Mladá žena se s ním seznámila v noci v baru a pozvala ho k sobě do bytu. Tam ji tehdy čtyřiadvacetiletý muž čtyřikrát bodl do krku a uškrtil jejími kalhotkami.

Po propuštění spáchal další trestný čin, když v roce 2012 napadl při návštěvě bytu v Dunické ulici v Praze 4 po požití alkoholu po hádce kvůli rybí polévce jiného hosta opakovanými údery pěstí do hlavy. Zlomil mu nos a další kosti v obličeji. Muž upadl na zem a udeřil se do hlavy tak tvrdě, že si vážně poranil mozek. Mokriš po útoku z bytu odešel.

Zraněného muže v kritickém stavu operovali ve vinohradské nemocnici a na nemocniční lůžko byl pak upoután až do září 2013, kdy v důsledku zranění zemřel.

Už při prvním věznění dostal desítky disciplinárních trestů za fetování, výhrůžky strážným a další porušování předpisů. Po propuštění v roce 2008 žil mezi bezdomovci. Nasbíral dalších pět trestů, vesměs za krádeže, ale i za propagaci fašismu. Možnost jeho nápravy znalci vyhodnotili jako velmi obtížnou. Už tehdy uváděli, že je Petr Mokriš agresivní a egocentrický.