Zemřela zimou mezi hladovými psy. Soud potrestal ženu za utýrání postižené dcery

Rozsudek je nepravomocný. Obžalovaná žena se odvolala do všech výroků rozsudku, žalobkyně Lenka Faltusová se odvolání vzdala. Ženě za týrání svěřené osoby a týrání zvířat hrozil až dvanáctiletý trest.
Soud dále obžalované ukládá trest zákazu držení a chovu zvířat. „Obžalované se na dobu pěti let zakazuje držení, chov a péče o zvíře, konkrétně o psy,“ stojí v rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.
Obžalovaná žila v bytě na Hradecku, kde nebyla zavedena voda ani ústřední topení, pouze kamna. Byt sdílela s vážně mentálně hendikepovanou a neslyšící dcerou, jejíž svéprávnost byla soudem dlouhodobě zásadně omezena.
Zmateně se nicméně projevuje i sama obžalovaná, jak bylo v soudní síni patrné podle některých jejích reakcí na dotazy předsedy senátu.
Přestože byla poškozená plně odkázána na péči matky, ta silně zanedbávala základní hygienu dcery. V posledních letech jí nezajistila lékařskou péči, pravidelné lékařské prohlídky a s praktickou lékařkou nekonzultovala zdravotní stav. Dcera mezitím prodělala mrtvici a od té doby byla upoutána na lůžko.
Postižená dcera zemřela zimou v otřesných podmínkách, matku soudí za týrání
Poškozená zemřela v důsledku celkového prochlazení organismu a státní zastupitelství se domnívá, že ji navíc před smrtí napadali hladoví psi, kterých v bytě žilo jedenáct.
„Měla jsem těžkou životní situaci. O dceru jsem se starala, jak jsem jen mohla, nebyl nikdo, komu jsem mohla říct o pomoc. Dcera odmítala chodit ven, byla s ní těžká komunikace,“ řekla obžalovaná u soudu.