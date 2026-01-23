Zemřela zimou mezi hladovými psy. Soud potrestal ženu za utýrání postižené dcery

  11:46,  aktualizováno  11:46
Za týrání svěřené osoby Krajský soud v Hradci Králové potrestal pěti lety vězení čtyřiašedesátiletou matku. Obžaloba ji viní, že své mentálně postižené dospělé dceři nezajistila lékařskou péči, stravu ani teplo. Dcera zemřela na lůžku na podchlazení, měla proleženiny a bércový vřed. Podle žalobkyně ji dokonce okusovali psi.

Rozsudek je nepravomocný. Obžalovaná žena se odvolala do všech výroků rozsudku, žalobkyně Lenka Faltusová se odvolání vzdala. Ženě za týrání svěřené osoby a týrání zvířat hrozil až dvanáctiletý trest.

Soud dále obžalované ukládá trest zákazu držení a chovu zvířat. „Obžalované se na dobu pěti let zakazuje držení, chov a péče o zvíře, konkrétně o psy,“ stojí v rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové.

Žena je obžalovaná u Krajského soudu v Hradci Králové v případu týrání svěřené osoby. (15. ledna 2026)
Žena je obžalovaná u Krajského soudu v Hradci Králové v případu týrání svěřené osoby. (15. ledna 2026)
Žena je obžalovaná u Krajského soudu v Hradci Králové v případu týrání svěřené osoby. (15. ledna 2026)
Žena je obžalovaná u Krajského soudu v Hradci Králové v případu týrání svěřené osoby. (15. ledna 2026)
12 fotografií

Obžalovaná žila v bytě na Hradecku, kde nebyla zavedena voda ani ústřední topení, pouze kamna. Byt sdílela s vážně mentálně hendikepovanou a neslyšící dcerou, jejíž svéprávnost byla soudem dlouhodobě zásadně omezena.

Zmateně se nicméně projevuje i sama obžalovaná, jak bylo v soudní síni patrné podle některých jejích reakcí na dotazy předsedy senátu.

Přestože byla poškozená plně odkázána na péči matky, ta silně zanedbávala základní hygienu dcery. V posledních letech jí nezajistila lékařskou péči, pravidelné lékařské prohlídky a s praktickou lékařkou nekonzultovala zdravotní stav. Dcera mezitím prodělala mrtvici a od té doby byla upoutána na lůžko.

Postižená dcera zemřela zimou v otřesných podmínkách, matku soudí za týrání

Poškozená zemřela v důsledku celkového prochlazení organismu a státní zastupitelství se domnívá, že ji navíc před smrtí napadali hladoví psi, kterých v bytě žilo jedenáct.

„Měla jsem těžkou životní situaci. O dceru jsem se starala, jak jsem jen mohla, nebyl nikdo, komu jsem mohla říct o pomoc. Dcera odmítala chodit ven, byla s ní těžká komunikace,“ řekla obžalovaná u soudu.

Autoři: ,