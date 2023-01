V opilecké hádce šestkrát bodla partnera šroubovákem, dostala podmínku

Předseda senátu Miroslav Mjartan uložil ženě tříletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky. Rozsudek je pravomocný, obžalovaná žena i státní zástupkyně se vzdaly práva na odvolání.

Konflikt se stal 24. března po 19. hodině. Jak dříve uvedla policie, muž čtyřiadvacetileté ženě údajně vulgárně nadával a několikrát ji i uhodil. Spor mezi opilou dvojicí se vyhrotil, když muž hodil na ženu šroubovák. Ta ho s ním udeřila do oka a pak muže šestkrát bodla do hrudníku.

„Pod vlivem alkoholu a po předchozím slovním a fyzickém konfliktu nejprve silně udeřila sedícího poškozeného rukojetí šroubováku do oblasti pravého oka, kdy následně za situace, kdy poškozený odešel do společné chodby domu, jej dostihla a v nepřímém úmyslu mu způsobit těžkou újmu na zdraví jej opětovně napadla šroubovákem (...) tak, že jej tímto šroubovákem šestkrát bodla do horní poloviny těla, kdy po posledním bodnutí ponechala šroubovák v jeho těle zabodnutý a odešla do bytu,“ píše se ve spisu.

Zraněný muž si dokázal přivolat pomoc. Zavolal policii a zdravotničtí záchranáři mu poskytli první pomoc. Převezli jej do nemocnice v Náchodě, kde se osm dnů léčil na chirurgickém oddělení.

Dvě bodné rány mu zasáhly pravostranné přední partie hrudníku, dvě rány poškodily levý bok hrudníku a dvě mířily do zadních partií. V jednom případě rána pronikla hrudní stěnou do levé pohrudniční dutiny a do horního laloku levé plíce, dvě rány pronikly k žebru. Muž utrpěl i tržnou ránu v blízkosti pravé očnice.

„Toto zranění je považováno za poškození důležitého orgánu (hrudní stěny, plíce),“ uvádí se ve spise.

Za partnerovo léčení musí žena uhradit zdravotní pojišťovně 27 tisíc korun jako náhradu škody. Ve zkušební době se musí zdržet pité alkoholických nápojů či užívání návykových látek.