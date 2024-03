Po hádce v kuchyni žena vzala na přítele sekáček, za útok dostala pět let

17:58

Krajský soud v Hradci Králové poslal Miroslavu Š. na pět let do vězení za to, že loni v listopadu v garsonce zaútočila sekáčkem na svého partnera. Hrozil jí až dvanáctiletý trest, soudce však přihlédl k tomu, že se přiznala. K násilí se neuchýlila poprvé, za pobodání dřívějšího přítele strávila ve vězení sedm let.