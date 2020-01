Mladíka soudí za smrt kamaráda. Na večírku s drogami mu podal extázi

Langer delší dobu kupoval a dál prodával a známým rozdával marihuanu a extázi, například i na maturitním plesu v hradeckém Aldisu. Sám drogy s kamarády užíval. Vše vyvrcholilo loni večer 8. června, kdy s kamarády pořádali v jeho pronajatém bytě večírek.



Popíjeli drink s rozpuštěnou extází, kouřili marihuanu, pili. Jednomu z hochů, který požil větší dávku než ostatní, začalo být brzy špatně. Už na bytě zvracel. Parta poté vyrazila do města, šli centrem Hradce, zastavili se v hospodě. Poškozenému začalo být čím dál hůř, měl nekoordinované pohyby, kolaboval.

Teprve pak mu jiný svědek události zavolal z hospody sanitku. Poškozený, který trpěl lehčí formou autismu, v nemocnici další den dopoledne zemřel na selhání orgánů kvůli požití velkého množství extáze.

Obžaloba to dává za vinu právě Langerovi, který do bytu drogu donesl a hochovi jeden drink připravil. Při výslechu se snažil vysvětlit, co se stalo. Bylo vidět, že je mu do breku, často ztrácel hlas.

„S poškozeným jsem se viděl jen párkrát, připadal mi jako normální kluk. Nevěděl jsem o jeho psychických problémech,“ hájil se u soudu obžalovaný.

Je to moje noční můra, že zemřel, svěřil se obžalovaný

Z vyšetřování vyplynulo, že poškozený vypil dva kelímky extáze a později si vzal ještě další dávku, kterou měl obžalovaný na stole připravenou pro pozdější konzumaci.

Soudce Jiří Vacek se při výslechu hlavně snažil objasnit, nakolik k tomu obžalovaný přispěl, zda věděl, kolik si toho poškozený vzal, a zda mohl on či jeho kamarádi včas zasáhnout a neštěstí předejít.

„Když mi řekli, že umřel, nemohl jsem tomu uvěřit. Je to jako noční můra. Každý den na to myslím, chtěl bych vrátit čas. Nevím, jak se to mohlo stát. Lituju toho, co se stalo. Chodím na testy, abych prokázal, že s drogami jsem navždy skončil. Chci si dodělat maturitu a jít na medicínu,“ řekl Langer.

Jak to, že jste si nezjistil rizikové faktory, ptal se soudce

Soudce si jako svědky předvolal i ostatní hochy, kteří byli v ten večer na bytě. Vypovídali známí obžalovaného i největší kamarád poškozeného. Předseda senátu si nebral servítky.

„Jste poměrně zkušeným konzumentem extáze, ale nezjistil jste si, co to může způsobit? Hledal jste si na internetu, jak velkou může člověk spotřebovat dávku, ale nezjistil jste si, jaké jsou rizikové faktory? Proč jste nezavolali sanitku, když jste věděli, kolik si toho vzal? Takhle to pak dopadá,“ rozčílil se soudce.

Podobných dotazů padla celá řada. Hutnou atmosféru v soudní síni umocnil fakt, že se na hlavní líčení přišlo podívat několik desítek skoro stejně starých studentů.

Soudce Vacek i obžaloba se také doptávali na dřívější výlet na Sněžku, který uspořádali obžalovaný, poškozený a další kamarádi. Z výpovědí u soudu vyplynulo, že už tam si dali dávku LSD, poškozený údajně hned dvě.

„Věděl jsem, že (poškozený) má Aspergerův syndrom a že se často přehnaně předvádí, ale právě proto jsem ho měl rád. Nikdy s ním nebyla nuda. V ten večer (kdy se konal večírek) sice bylo vidět, že přebral, ale protože jsem už jeho chování znal, myslel jsem si, že bude stačit, když půjdeme ven, kde se mu udělá dobře,“ líčil u soudu kamarád poškozeného.

Přelíčení pokračuje výslechem dalších svědků a znalců. Za zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy může obžalovaný dostat až desetileté vězení.