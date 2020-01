Hradeckým hejtmanem chce být Červíček, rýsují se předvolební koalice

Vztahy mezi některými kolegy v nejvyšších patrech bývalého hradeckého pivovaru, kde sídlí vedení kraje, jsou už jen čistě pracovní. Navíc se před podzimními krajskými volbami překreslují koaliční mapy volebních uskupení.

Právě koalice budou doménou letošních voleb. Ze stran, které si mohou dělat naděje na zisk zastupitelských křesel, se čistě pod vlastní značkou před voliče postaví jen hnutí ANO a Piráti, tedy alespoň podle dosavadního stavu vyjednávání.



Ve čtvrtek svou volební koalici potvrdili ODS, STAN a Východočeši. Memorandum podepsali nikoliv krajští lídři, ale přímo předsedové. Strana a hnutí však odmítají, že by šlo o začátek pravicového bloku proti Andreji Babišovi, o kterém se mluví poslední léta.

„Vedení obou stran to vítá, ale máme naprostou volnost, s kým vytvoříme volební koalici v krajských volbách. Cílem je vyhrát. Chceme být těmi, kdo budou rozhodovat o vítězné koalici,“ říká krajský šéf ODS, poslanec a starosta Trutnova Ivan Adamec.

„Hnutí STAN ve všech regionech láká ke spolupráci mnoho prodemokratických politických subjektů. Situace je v každém kraji specifická, avšak dohodnutá spolupráce vždy musí mít jasný cíl – zvítězit,“ potvrzuje nejvyšší ambice předseda STAN Vít Rakušan.

V minulých volbách kandidovala ODS samostatně se ziskem necelých 10 procent, kandidátka STAN a Východočechů získala 9 procent hlasů. Lídrem bude první náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS).

„Náš úkol ve vedení kraje vnímáme především jako každodenní práci pro občany. Chceme si jako doposud odpracovat řešení jakýchkoli regionálních problémů bez politikaření, ke kterému regionální politika občas sklouzává,“ míní Červíček.



Velký protibabišovský blok ODS v regionu nechce

Dvojici STAN a Východočechů lákala na společnou kandidátku také KDU-ČSL. Neúspěšně. A to i přesto, že ještě před třemi lety se oba subjekty chtěly společně ucházet o místa v Poslanecké sněmovně. Nakonec se rozešly kvůli vyšší volební hranici pro koalice. Ta však v krajských volbách neplatí.

Přesto myšlenku na vytvoření velkého protibabišovského bloku ODS odmítá. „Velký blok ne. Rozhodnutím dáváme najevo veřejnosti, že tradiční politická strana je schopná se dohodnout s regionálním hnutím,“ říká Adamec.

Zatímco ODS nejen díky koalici posiluje, dvojka minulých krajských voleb, tedy sociální demokracie, se klepe, aby se vůbec udržela v zastupitelstvu. Sice před čtyřmi lety získala 13 procent, ale od té doby se její preference povážlivě ztenčily. Strana má na paměti hlavně předloňské komunální volby, v nichž zcela vypadla ze zastupitelstva Hradce Králové, přestože tehdy měla prvního náměstka primátora.

„Pro nás je nejdůležitější se do zastupitelstva dostat. Jsem realista. Vím, v jaké situaci se nacházíme, ale nejdu do voleb se sklopenou hlavou. Jsme nejstarší strana v České republice,“ zmiňuje sebevědomě krajský předseda ČSSD, poslanec a starosta Náchoda Jan Birke.

Ani sociální demokraté však nechtějí o kraj bojovat samostatně. Na svou koaliční kandidátku chtějí přizvat známé osobnosti kraje. Uvolnit jim hodlají až čtvrtinu míst. A to není vše, ve vysokém stadiu vyjednávání je i spolupráce s dalším partnerem.

„Chtěli bychom být trojkoaliční kandidátkou, ale budeme hrát značku sociální demokracie, nechceme ji upozaďovat. Nebude to kopie Pardubického kraje,“ naráží Birke na projekt stranického kolegy pardubického hejtmana Martina Netolického, který jde do voleb pod značkou 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj.

Jméno možného koaličního partnera Birke neprozradil, avšak podle informací MF DNES jde o Zelené. Ti v minulých volbách kandidovali společně s Piráty, kteří jdou obdobně jako ANO do voleb samostatně. Jediný zelený zastupitel kraje a místopředseda krajské organizace Martin Hanousek informaci o jednání potvrzuje: „Měla by to být širší koalice včetně ČSSD. Myslím, že uděláme dobrý výsledek.“

Lídrem uskupení by měl být dosavadní hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), který však připustil, že by kandidátka mohla nést koaliční jméno. Nominační konferenci si však sociální demokraté naplánovali až na závěr února.

Současná koalice dojede. Lidovci své partnery neudrželi

Vzhledem k napětí mezi ČSSD a ODS je velmi pravděpodobné, že vedení kraje už nebude pokračovat v současné široké koalici. Za jejího strůjce bývá označován právě Jan Birke. Ten naznačil, že tentokrát nepůjde proti vítězi voleb, za něhož průzkumy označují hnutí ANO. V případě vítězství ODS by naopak raději volil opozici.

„Současná koalice dojede. Její koncept se nebude opakovat,“ potvrzuje Birke.

Otevřený je nyní osud KDU-ČSL, která jako svého lídra ohlásila svého expředsedu a bývalého vicepremiéra Pavla Bělobrádka. Nejenže do své Koalice pro Královéhradecký kraj lidovci nenalákali STAN a Východočechy, ale utekl jim i tradiční partner, Hradecký demokratický klub bývalého primátora Zdeňka Finka. Ten se na koaliční spolupráci dohodl s TOP 09.

„HDK je nám svými názory velmi blízký, a to nemluvím pouze o jejich proevropském smýšlení, ale i při obraně osobních svobod a jako zastánci rozpočtové odpovědnosti a střízlivosti,“ uvádí ke spojení TOP 09 a HDK krajský předseda topky Aleš Cabicar.

„Naše volební spolupráce je příkladem rozumného spojenectví v kraji, které je otevřené jednání s dalšími demokratickými subjekty,“ naznačuje předsedkyně HDK Pavlína Springerová, že koalice ještě nemusí být kompletní.

V kuloárech se hovoří o tom, že by se dvojice mohla opět spojit i s lidovci, v jejichž koalici dosud působí také Volba pro město (VPM). Ta zatím žádné spojenectví nepotvrdila.

„Pokračování dosavadní koalice je pro nás varianta číslo jedna. Pokud by se k ní někdo přidal, byl by to jen bonus. VPM však nikdy nebyla strana volebního typu, a kdyby se koalice rozpadla, bude na úvaze každého z našich kandidátů, zda by byl ochotný se s jednou nebo druhou stranou spojit,“ popisuje vyčkávací taktiku předseda VPM Josef Malíř.

Partaje potřebují výsledek, aby se obešly bez ANO, říká politolog

Otázka je, zda by lidovci topku, v níž je řada jejich bývalých kolegů, v koalici vítali, a jaké šrámy na vzájemné důvěře udělal odchod HDK. Pavel Bělobrádek ale připustil, že v politice někdy musí osobní záležitosti stranou.

„Taková koalice by určitě dávala smysl, ale krajská politika se také odvíjí od toho, jak se karty rozdávají na celostátní úrovni. Tam jsou také velké neznámé. Důležité však je pro kohokoliv jiného než ANO, aby dosáhl výsledku, s nímž by mohl ANO vyšachovat z budoucí koalice,“ říká politolog Univerzity Hradec Králové Stanislav Myšička.

Svého lídra jako první ohlásili Piráti, bude jím analytik Pavel Bulíček z Hradce Králové. Do čela hnutí ANO by se měl postavit bývalý šéf jičínských strojíren Seco Group Jaromír Dědeček a komunisty pravděpodobně povede poslanec Zdeněk Ondráček.

„Pan Ruml už kandidovat nehodlá,“ potvrdila předsedkyně krajského výboru strany Věra Žižková.