Křeslo hradeckého hejtmana táhne silné lídry, strany hledají spojence

Pavel Bulíček (Piráti), Martin Červíček (ODS, STAN a Východočeši) a Jaromír Dědeček (ANO) v rozmezí posledních osmi měsíců jinými slovy řekli to samé: chci být hejtmanem. Povést se to však po říjnových volbách může jen jednomu. Anebo také žádnému z nich a jackpot spadne do klína lídrovi, který má poněkud skromnější cíle. Ostatně podobně to v kraji dopadlo i v roce 2016.



Chronologicky: s neuvěřitelným téměř ročním předstihem se už vloni v říjnu pro MF DNES se svým plánem svěřil lídr Pirátů Pavel Bulíček.

„Chceme minimálně druhé místo. Máme větší koaliční potenciál než ANO a právě proto věřím, že se mohu stát hejtmanem,“ řekl dvaatřicetiletý softwarový konzultant Bulíček.

V prosinci to nejpodstatnější za ODS řekl krajský šéf občanských demokratů Ivan Adamec. „Chceme vyhrát volby. Chceme porazit hnutí ANO, nebo mu být rovnocenným partnerem a sestavit vítězný tým v našem kraji,“ prohlásil starosta Trutnova.

Jednička společné kandidátky ODS, STAN a Východočechů Martin Červíček tak přímočarý nebyl, ale svými slovy Adamcův cíl potvrdil: „Jsme připraveni svoji dosavadní práci, výsledky a plány pro příští období získat důvěru veřejnosti ve volbách a čtyři roky si ve vedení kraje lídrovsky skutečně odpracovat.“

O tom, že jedničkou ANO bude Jaromír Dědeček, se spekulovalo už od podzimu. Někdejší šéf jičínských strojíren Seco Group si při vyhlašování cílů dal na čas, ale na začátku června stručně prohlásil: „S touhle silou v zádech si troufám na cokoli.“

A snad aby bylo úplně jasno, doplnila jej krajská manažerka hnutí Darina Kricnarová: „Cílem je jednoznačně krajské volby vyhrát a získat křeslo hejtmana.“



Dědeček se ztotožňuje s filozofií premiéra Babiše, který by chtěl řídit stát jako rodinnou firmu. Když před třemi lety odešel ze strojíren, udělal si prázdniny, avšak podle svých slov „zjistil, že mu něco chybí.“

ANO mění kandidátku, aby se nekumulovaly funkce

„Možnost ovlivňovat dění kolem sebe, mít odpovědnost k lidem a hlavně – postarat se o budoucnost svých dětí. Mám pocit, že změny v našem kraji se dopředu hýbou příliš pomalu. Jako manažer jsem zvyklý jednat rychle a efektivně. S politikou nemám zkušenosti, ale beru to jako zásadní výhodu. Netrpím profesní slepotou jako politici, kteří se tím živí už roky,“ konstatoval Dědeček.

Dvojkou hnutí ANO měla být poslankyně a krajská zastupitelka Eva Matyášová a na třetím místě starosta Hronova Petr Koleta, avšak kandidátka se ještě bude měnit. Předsednictvo strany totiž přišlo s podmínkou, že kandidáti na hejtmana, náměstka či radního nesmějí být zároveň poslanci.

A protože ANO má kromě Evy Matyášové na kandidátce i další čtyři poslance (Jiří Mašek, Petr Sadovský, Klára Dostálová a Pavel Plzák - pozn. red.), všechny je pošle do spodních pater.

„Poslanci mohou být pouze ve funkci řadových zastupitelů, protože nechceme kumulovat funkce,“ řekl Pavel Plzák, podle kterého krajské předsednictvo rozhodne o definitivním poskládání kandidátky ve čtvrtek.

Kdo s koho: Piráti vs. koalice ODS

Podle předvolebních průzkumů mají za hnutím ANO podobnou startovní pozici Piráti a ODS. Bude velmi zajímavé sledovat, jakou taktiku v kampani zvolí a jak se jejich tříměsíční práce s voliči promítne 2. a 3. října ve volbách.

Krajský lídr Pirátů už zaujal třeba v lednu, kdy se na celostátním sjezdu strany představovali krajští lídři a Pavel Bulíček před řečnický pultík nakráčel v kompletním hasičském zásahovém oblečení včetně přilby a hasicího přístroje. A nechce se mu poslouchat narážky na věk a nezkušenost.

„Myslím, že to není o věku. Byl jsem dva roky místopředsedou krajského sdružení a dva roky předsedou. Na kraji pracuji už tři roky a s komunální politikou jsem ve styku pět let. Zkušenosti myslím mám a cítím se na to být hejtmanem,“ zdůraznil.

Nepřekvapilo by, kdyby se poslední Bulíčkovou větou ztotožnili snad všichni lídři. Tím spíš pak jednička společné kandidátky ODS, STAN a Východočechů Martin Červíček (ODS). À propos, společná kandidátka může leckoho mást. Ze dvou důvodů: v senátních volbách, jež se konají v úplně stejném termínu, jsou ODS, STAN a Východočeši nikoli spojenci, ale rivaly. A za druhé: někteří voliči si mohou položit otázku, zda občanští demokraté vůbec potřebují partnera.

„Dlouho se mluvilo o tvorbě středopravé aliance v různých formátech, což nyní sledujeme v různých krajích včetně Královéhradeckého. U ODS to není otázka dilematu ČSSD, tedy nutnosti sehnat si k sobě partnera, ale spíš problému spojit středopravé strany,“ uvedl politolog Karel Kouba z Katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Ještě před čtyřmi lety získala samostatná ODS necelých 10 procent, jejich dnešní spojenci devět procent hlasů. Na druhém místě společné kandidátky bude náměstkyně hejtmana pro kulturu a školství Martina Berdychová (Východočeši) a na třetím krajský radní pro finance Rudolf Cogan (STAN).

„Náš úkol ve vedení kraje vnímáme především jako každodenní práci pro občany, chceme si jako doposud odpracovat řešení jakýchkoliv regionálních problémů bez politikaření, ke kterému regionální politika občas sklouzává,“ prohlásil Červíček.

Všichni proti ANO? Uvidíme

Mohlo by se zdát, že bez zvláštních ambicí jde do krajských voleb ČSSD. I když například v hradeckých komunálních volbách v roce 2018 nezískala ani jeden zastupitelský mandát, v těch krajských si věří.

Doba velkého sebevědomí je sice pryč, ale strana si poprvé v historii našla volebního partnera a ve spojenectví se Zelenými a nezávislými osobnostmi nešetří optimismem. Hejtman Jiří Štěpán dokonce uvedl, že cílem je lepší volební výsledek, než ČSSD měla před čtyřmi lety, tedy zisk 13 procent hlasů a šesti mandátů.

A zvlášť hnutí ANO má říjen roku 2016 v čerstvé paměti. Když si totiž kandidáti ve štábu připíjeli šampaňským, jen kousek odtud - v hotelu Černigov - méně úspěšní soupeři dohodli většinovou koalici. Hnutí ANO pro tento pakt vymyslela termíny jako podvod na voličích anebo náchodská klika. Ale hlavně: tato situace se může opakovat.

„I středně velký subjekt s 15 procenty může mít hejtmana, pokud bude šikovný při vyjednávání a také přijatelnější než formální vítěz, což zjevně většinou bude ANO. ČSSD má výhodu, že je přijatelný partner do krajské povolební koalice, protože partnery většinou neodpuzuje,“ konstatoval Lubomír Kopeček, politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Naopak politolog Karel Kouba se domnívá, že antipatie už nevytvoří tak nepřekonatelný příkop jako před čtyřmi lety.

„Hrany se otupily a myslím si, že jak ODS, tak ČSSD budou pro ANO vhodným partnerem. Podívejme se například na hradeckou radnici, kde této spolupráci nic nebránilo. To se může opakovat, stejně jako situace z vládní varianty, tedy spolupráce s ČSSD. Předpokládám, že ANO bude na krajské úrovni žádanou nevěstou,“ předpověděl Kouba.

Podle něj by samostatná sociální demokracie v krajských volbách mohla zápasit jen o překonání pětiprocentní hranice: „Sami by tolik úspěšní určitě nebyli, krize sociální demokracie samozřejmě souvisí s jejím angažmá ve vládě, proto hledá další partnery.“

Ideální středopravý mix?

Sedm až 12 procent. Takový zisk hlasů ve volbách odhaduje další velký hráč: expředseda lidovců Pavel Bělobrádek. A právě on vzkázal hnutí ANO, že skutečným vítězem voleb není ten, kdo získá nejvíce hlasů, ale více než poloviční počet mandátů.

KDU-ČSL sice při vyjednávání o středopravé koalici odmítli STAN a Východočeši, ale kandidátku lidovců, VPM a hnutí Nestraníci lídr Bělobrádek na Twitteru označil za krutopřísnou. Dvojkou je lidovecký starosta Černčic na Náchodsku Martin Machů a na třetím místě vysokoškolský pedagog Miroslav Půža (VPM).

Smlouvu o koaliční spolupráci však podepsal i subjekt, který nejenže nechce být jen do počtu, ale pro některé voliče může představovat ideální středopravý mix. Spojenci pro Královéhradecký kraj tvoří TOP 09, Hradecký demokratický klub (HDK) a Liberálně ekologická strana (LES).

„Na prvním místě jsou teď zájmy Královéhradeckého kraje, kterému nejvíc prospěje zdravý rozum kandidujících stran. My ukazujeme, že jsme schopni domluvit se na společném postupu už před volbami, takže po volbách, a zejména při řízení kraje, to dokážeme také,“ vzkázal lídr - náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09).

Dvojkou kandidátky je prorektorka Univerzity Hradec Králové a předsedkyně HDK Pavlína Springerová, trojkou pak Libor Koldinský (TOP 09), starosta Týniště nad Orlicí.