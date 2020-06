Šéf krajských hasičů oblékl uniformu generála, jenže pro předvolební setkání

V úterý si František Mencl vzal dovolenou, oblékl služební stejnokroj a autem vyrazil na Kuks. Po cestě se nedopustil žádného přestupku, a přesto může mít se svým výletem velké nepříjemnosti.

Brigádní generál a šéf krajských hasičů, který se nechal zapsat na kandidátku koalice ČSSD a Zelení, pózoval po boku politiků ve své uniformě. Jakkoli se to může zdát jako banalita, pro Mencla jako příslušníka hasičského záchranného sboru (HZS) to nejspíš znamená problém a porušení služebních předpisů.

Policisté ani hasiči totiž podle zákona nesmí veřejně lobbovat na podporu jakékoli politické strany.

„Pokud příslušník HZS vystupuje v rámci volební kampaně ve služebním stejnokroji, lze takové jednání hodnotit jako nevhodné a zakládající minimálně podezření z porušení služebních předpisů,“ říká mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

František Mencl, který si dokonce v úterý na klopu stejnokroje připnul placku koaličního uskupení Spolu pro kraj, se hájí, že o takto striktním výkladu zákona o státní službě nevěděl.

„Opravdu si nejsem vědom chyby. Také jsem v tomto směru nedostal jakékoli vyjádření od našeho generálního ředitele ani od ministerstva vnitra a pokud vím, před čtyřmi lety kandidoval do Senátu Zdeněk Nytra v pozici ředitele hasičského sboru Moravskoslezského kraje a dokonce byl v uniformě i na billboardu. Každopádně počkám na stanovisko ministerstva vnitra a podle toho se zachovám,“ konstatuje Mencl, který se domnívá, že stejnokroj může nosit kdykoli ve svém volném čase.



Kandidatura hasičů i policistů je v pořádku, jen pokud nejsou členy strany či hnutí. Mohou být dokonce aktivní i v kampani, není jim tedy zapovězeno agitovat či své partaji vyjadřovat podporu.



Bezpečnostní sbory musí být nestranné

Možné porušení služebních předpisů však přiznává i generální ředitelství HZS. „Na rozdíl od běžného kandidáta musí příslušník vystupovat vždy tak, aby dodržoval zásady služební povinnosti a nezavdal příčinu k jakýmkoli pochybnostem o nestrannosti a nezávislosti bezpečnostních sborů a při výkonu služební činnosti jejich příslušníků,“ upozorňuje mluvčí HZS České republiky Rudolf Kramář.

„Za zcela nevhodné by bylo možné považovat, pokud by byla volební kampaň založena primárně na jeho příslušnosti k bezpečnostnímu sboru, pokud by v rámci volební kampaně vystupoval ve služebním stejnokroji a zdůrazňoval v tomto smyslu své služební postavení,“ říká mluvčí Kramář.

Podle něj je však nutné „každý konkrétní případ posuzovat v individuální rovině a v kontextu konkrétních skutečností“.

Zákon o státní službě by měl odpolitizovat státní správu, avšak i někteří experti se k němu vyjadřují přinejmenším rezervovaně. „Tehdejší koalice to příliš tlačila a nebrala ohled na konstruktivní připomínky, takže to podle toho i dopadlo. Přiznám se, že netuším, jak tento případ v rámci služebního zákona vykládat,“ říká politolog Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity.

Hejtman: Nenapadlo mě to

Hejtman Jiří Štěpán (ČSSD), lídr kandidátky Spolu pro kraj, na uniformě ředitele hasičů při stranické představovačce nevidí nic závadného. „Pana Mencla vídám v uniformě tak často, že mě tato souvislost nenapadla,“ upozorňuje Štěpán.

Na rozdíl od šéfa krajských profesionálních hasičů kvůli vstupu do politiky vysvlékl už před čtyřmi lety generálskou uniformu policejní exprezident Martin Červíček (ODS).

„Já jsem k tomu nepotřeboval zákon, udělal jsem to pocitově, protože mi to přišlo čestné a spravedlivé. Do civilu jsem šel bez ohledu na výsledek. Přišlo by mi hloupé, kdybych měl zdůrazňovat uniformu. Nebylo by to fér,“ konstatuje nynější náměstek hejtmana pro dopravu.

Mencl si prý ve volbách nedělá velké ambice, i když by jeho jméno a manažerské úspěchy, se kterými je spojován, uskupení Spolu pro kraj mohlo přinést nezanedbatelné hlasy.

„Uvidíme. Budu v důchodu, brát výsluhu a budu spokojený člověk i bez místa v radě i zastupitelstvu. Chci je jen podpořit. Oni mě také podporovali, hlavně sociální demokracie v posledních dvanácti letech. Přáli hasičům, a tak je chci trochu podpořit,“ upozorňuje generál.

Zemanovci navlékli figuranta do uniformy policie

Velmi podobná ústrojová nekázeň, jež podle některých výkladů hraničí se zneužíváním uniformy, je známá i z nedávné minulosti. Před sedmi lety na zákon tvrdě narazila Strana Práv Občanů Zemanovci (SPOZ). V jejich předvolebním klipu vystupoval policista, respektive figurant převlečený za příslušníka bezpečnostního sboru. I to však stačilo, aby klip policie vyhodnotila jako nepřípustný a zabýval se jím i odbor vnitřní kontroly.

Jen o rok později se tehdejší primátor Brna Roman Onderka (ČSSD) objevil na billboardech se skupinou lidí, mezi kterými se vyjímají i dobrovolný hasič nebo strážnice městské policie. Ani to nebylo podle odborníků v pořádku.

Děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Stanislav Balík se domnívá, že podobná reklama vrhá špatné světlo na samotné politiky. „Není v pořádku, když se vládnoucí politik fotí a prezentuje se silovými složkami. Je to za hranou toho, co by se dělat nemělo,“ řekl pro ČTK.

Řídit se služebním zákonem už musí i státní úředníci, kteří kandidují ve volbách. Nesmí například agitovat v pracovní době nebo zneužívat svého postavení ve státní správě. Pocítily to například šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová (STAN), náměstkyně z ministerstva vnitra Jana Vildumetzová nebo Klára Dostálová (obě ANO) z ministerstva místního rozvoje.