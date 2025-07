Kraj dá seniorům i dětem větší slevu na jízdné. Populismus, říká opozice

Opozice také upozorňuje, že kraj zároveň škrtá v kultuře nebo v pomoci lidem s postižením.

Hejtmanství přitom opakovaně zastupitelům tvrdí, že musí šetřit. Loňské hospodaření skončilo schodkem přes 100 milionů korun.

Vyšší slevy na jízdné platí od 1. července do konce roku. Dosáhnou na ně děti a mládež, studenti do 26 let či senioři nad 65 let. Místo stávající slevy 50 procent ze základního jízdného budou jízdenky levnější o 75 procent.

Ověření totožnosti? Jen elektronicky

Má to však háček. O benefit budou dotyční muset požádat na webu kraje a zvýhodnění se vztahuje jen na vícedenní jízdenky. Podle kritiků se tak může stát, že někteří starší lidé se k vyšší slevě nedostanou. Pro podání žádosti totiž musí ověřit svou totožnost bankovní identitou nebo elektronickou občankou.

„Pro mnohé to bude bariéra. Budou potřebovat, aby jim někdo pomohl,“ varoval starosta Tetína na Jičínsku Matěj Hlavatý (STAN).

Další háček je v tom, že slevu zájemci nezískají hned při koupi jízdenky. Kraj jim peníze vrátí až zpětně. Úřad počítá, že peníze začne vyplácet příští rok, nejpozději do konce dubna.

„Šli jsme touto cestou, protože tarif platí i na území Pardubického kraje a nemůžeme ho jednoduše změnit. Sleva však bude platit nejen při jízdě po kraji, ale i tehdy, kdy alespoň nástupní nebo cílová zastávka leží na jeho území, tedy například při dojíždění z Náchoda do Pardubic,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím (ANO).

O slevu půjde na webu kraje požádat až od 1. září. Kromě ověření identity zadají zájemci číslo své karty IREDO, průkazu integrované regionální dopravy. Právě podle něj systém vyhodnotí, zda mají na slevu nárok, a po registraci automaticky eviduje všechny nakoupené jízdenky.

„Důležité je, že o slevu jedna osoba požádá jen jednou, a to platí po celé období. Vztahuje se pouze na 7denní, 30denní a 90denní jízdné, nikoliv na jednotlivé jízdy,“ upozornil hejtman Petr Koleta (ANO).

Na vyšší slevu tak reálně dosáhnou jen žáci a studenti dojíždějící do škol nebo pracující senioři. Administrativně půjde o dar kraje ve výši 25 procent plného jízdného. Zároveň platí, že časová jízdenka musí začínat i končit mezi 1. červencem a 31. prosincem. Kdo si koupil 90denní jízdné v pondělí 30. června, na slevu už nárok nemá. Stejně tak nebude platit ani tomu, kdo si 2. prosince koupí tu 30denní.

Náklady až 12 milionů

Kraj odhaduje, že půlroční zvýhodnění ho přijde na 10 až 12 milionů korun. Jindy přitom představitelé koalice tvrdí, jak moc je třeba šetřit. Letos zrušili volné vstupy do krajských galerií, muzeí či hvězdáren, které platily každou první středu v měsíci.

Na posledním zastupitelstvu chtěli o polovinu pokrátit provozní dotace Agentuře pro rozvoj Broumovska. Rada odmítla přispět na pořízení bazénového zvedáku do plaveckého bazénu v Hořicích, o který žádala krajská organizace Domov bez bariér.

„Naše krajská organizace nemůže být pořizovatelem tohoto zařízení, které by umožnilo hendikepovaným plavání. Proto bylo v minulém roce domluveno, že o něj bazén požádá v individuální dotaci. Ale v té kolonce je navržena nula,“ podivovala se na zastupitelstvu opoziční zastupitelka Martina Berdychová (Východočeši).

Podle hejtmana pomoc. Kupování hlasů, namítají

Podle hejtmana slevy jízdného nebudou mít na rozpočet velký vliv. „Dvanáct milionů není tak zásadní částka. Rozhodli jsme se cílit pomoc tam, kde je potřeba nejvíce: dětem, studentům a seniorům, kteří byli zasaženi změnami v dříve nastaveném systému slev na jízdném. Věřím, že pomoc využijí především ti, kteří ji nejvíce potřebují,“ řekl hejtman.

Kdo ji nepotřebuje, o vyšší slevu žádat nemusí. Zvýhodnění Koleta přirovnává k podpoře sportovních klubů za energetické krize, kdy kraj přispíval na poplatky dětí.

„Chápu, proč se v době energetické krize podporovaly domácnosti, my ale nyní nejsme v žádné recesi, nejsou tady žádné zásadní socioekonomické propady. Asi všichni víme, proč to děláte teď. Velmi často mluvíte o tom, že kraj nemá peníze, a toto není nic jiného než bohapustý populismus,“ reagovala primátorka Hradce Pavlína Springerová (HDK). Uvedla, že kraj nebude mít přehled o tom, zda slevy čerpají skutečně potřební.

Opozice krok označuje za nesystémový a mluví o kupování hlasů před podzimními volbami.

„Vadí mi, že je to nestandardní, nesystémové, velmi těžce adresné a vlastně z toho žádný efekt nebude. Máme silný sociální systém, který nenechá nikoho na holičkách, ale učíme mladé natahovat ruce. To je fakt špatně,“ varoval opoziční zastupitel a poslanec Ivan Adamec.

Královéhradecký kraj loni ukázal motorové vlaky RegioFox

28. srpna 2024