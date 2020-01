Na kostele v Markvarticích už bijí hodiny, spolek chce opravit i varhany

Cimbály hodinového stroje z 19. století na věži kostela svatého Jiljí se poprvé rozezněly v listopadu po padesátileté odmlce. Místní shromáždili ve veřejné sbírce na opravu hodin 310 tisíc korun, zbytek pokryla dotace ministerstva kultury. Opravy přišly na 550 tisíc korun.

„Nejméně padesát let hodiny nešly, takže je to pro nás změna. Myslím, že si na ně lidé zvykli, diskutují o tom, zjišťují, kam až jsou cimbály, na které hodiny tlučou, slyšet,“ říká Petr Brabec ze spolku Přátelé Markvarticka.

„Část hodin je ještě za lešením, protože pokračuje oprava kostela. Nejsou sice moc vidět z bezprostřední blízkosti, ale dají se zahlédnout z povzdálí. To se příští rok, až lešení zmizí, změní. Důležité je, že se všechno podařilo a že fungují,“ podotýká.

Ke kostelu patří varhany. „S těmi jsme se dostali zase o krok dále, možná spíš o skok. Den před Silvestrem jsme vybírali pokladničku a dávali peníze na účet. Máme už shromážděno zhruba 400 tisíc korun, s penězi, které jsme vybrali dřív, je to přibližně půl milionu. Náklady na celou opravu se odhadují ve výši 1,5 milionu korun, takže třetinu již máme z veřejné sbírky,“ říká Petr Brabec.

Varhany by mohly hrát možná už za tři roky

„Spoléháme na finanční pomoc krajského úřadu a ministerstva kultury, bez kterých bychom naše projekty realizovali jen velice těžko. Tak malá obec, jako jsou Markvartice, by je sama neufinancovala. Letos by měly opravy varhan přijít na 400 tisíc korun a rádi bychom, aby do tří let byl nástroj provozuschopný,“ odhaduje Petr Brabec.



Vzácné varhany vyrobil mistr Josef Prediger, který je také v polovině 19. století naposledy opravoval.

„Rádi bychom pořádali hudební barokní noci, chceme také umožnit začínajícím varhanářům na mistrovský nástroj si zahrát. Víme, že od roku 1750 tady varhany vždy byly, původní se však nedochovaly. Byly z konce 16. století a pocházely ze Sobotky,“ sděluje Brabec.

Dalším úkolem je oprava kostela svatého Jiljí. I tady udělali krok k cíli. Svatostánek už figuruje v Programu záchrany architektonického dědictví, který vede Ministerstvo kultury České republiky, a to zaručuje pravidelný přísun peněz.

„Kostel tady je několik staletí a od poloviny minulého stojí jen díky mohutným konstrukcím. Je to pro nás obrovský úspěch. Dnes víme, že budeme v opravách plynule pokračovat. Snažíme se opravy technicky členit tak, aby práce byly ucelené a peníze vynaloženy účelně,“ zdůrazňuje Brabec.

Spojili se lidé se stejnou energií, míní starostka

Vedení obce si spolupráci s Přáteli Markvarticka pochvaluje. Žádost o podporu dalších oprav kostela už řeší ministerstvo kultury.

„Hodiny jsou hotové, máme rozjetou sbírku na varhany, na kraji máme podanou žádost o dotaci, pokračuje oprava kostela, na kterou jsme v loňském roce získali z Programu záchrany architektonického dědictví 935 tisíc korun. Na letošní rok jsme požádali o finanční podporu opravy obvodového pláště kostela, ale práce budou pokračovat i v příštích letech,“ říká starostka Markvartic Hana Zörklerová (Společně pro obce).

Markvartice už před několika lety získaly kostel včetně varhan do svého majetku. „Kostel a lavice v něm, hodiny i varhany jsou obecní. Od církve máme zapůjčen inventář v interiéru kostela, například oltář a obrazy,“ upřesnila členka spolku Eva Kuželová.

Přestože se zdá, že se obci s 500 obyvateli všechno daří, cesta vyžaduje trpělivost.

„Zpočátku se lidem moc nechtělo někam chodit, raději byli u televize. Chtěli jsme to naší činností změnit, ale nemůžeme to chtít hned. Děláme sedm až deset akcí ročně, lidé na ně chodí, snad si uvědomili, že to má smysl,“ míní Brabec.

Starostka Zörklerová s ním souhlasí: „Myslím, že jde o vzácné spojení lidí se stejnou energií a se stejným cílem. Jde o to, aby vedení obce a lidé zapálení pro dobrou věc našli společnou řeč. Musím to zaťukat, že skutečně jedeme na pomyslné společné vlně k perfektnímu cíli. Spojení kreativity a nezbytné administrativy u nás už přináší ovoce.“