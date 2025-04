Kostel v Černilově je bez věže, krovy zničil tesařík. Farnosti chybí milion

Místním se nyní otevírá neobvyklý pohled. Místo kostelní věže vidí jen prázdné torzo z lešení.

„Na poškození střechy jsme přišli úplnou náhodou. Asi před šesti lety se chtěl někdo podívat na hodinový stroj. Zrovna pršelo a já slyšel, že tam někde kape voda. Vylezli jsme proto ještě o patro výš do krovu, a tam už viděli tu spoušť,“ popisuje černilovský kronikář a kostelník Jaroslav Kudrnáč.

Farnost se tehdy obrátila na obec, aby jí pomohla připravit další kroky. Radnice zaplatila odborný posudek, který skončil nekompromisním verdiktem: celá střecha musí pryč. Konstrukce krovu byla ve velkém rozsahu napadena tesaříkem a částečně i houbami. Některé trámy už byly zcela neúnosné a hrozilo zdeformování konstrukce.

„Naše obec byla historicky nakloněna údržbě kostelů. V minulosti jsme se podíleli na statickém zajištění katolického kostela, na opravě varhan a opravě střech evangelického i katolického kostela. I teď jsme proto farnosti pomohli,“ říká starosta Černilova Petr Staša (nestr.).

Ještě než farníci přistoupili k opravě věže, přišlo další varování. Předloni v srpnu vítr ulomil část kovového kříže ze špičky. „Poničil střechu věže, ale i střechu lodi, která se opravovala asi rok předtím. To byl takový poslední článek do mozaiky, že by se do toho mělo jít,“ připomíná Kudrnáč.

Potřeba je ještě milion

Jenže rozpočet na novou střechu věže se vyšplhal na 4,8 milionu korun a takovou částku farnost vydat nemůže. Proto se rozjel kolotoč jednání, kde peníze sehnat. Nakonec je hlavním pomocníkem opět obec, která slíbila příspěvek 2 miliony korun.

„Budeme o tom hlasovat na dubnovém zastupitelstvu. Milion dává farnost a půl milionu by mělo dát biskupství. Ještě pomáháme farnosti, aby na opravu získala dotační podporu,“ doplňuje starosta.

Další peníze jsou potřeba, protože na dofinancování chybí ještě víc než milion. Skládají se i drobní dárci. Farnost vypsala začátkem tohoto roku veřejnou sbírku, která již nyní přinesla 260 tisíc.

„Je to pěkná částka, ale stále ještě dost chybí. Pokud by nám nevyšla dotace, museli bychom zbytek zaplatit z peněz farnosti,“ říká třebechovický farář Zdeněk Novák, který farnost v Černilově spravuje.

Jeřábem spouštěli krokve

Samotné práce se rozběhly už na konci minulého roku. Před Vánoci vyrostlo kolem celé věže lešení. V lednu odborníci rozebrali střešní krytinu a poškozený krov rozřezali.

„Bylo to během pár dní dole. Teď už se pracuje na stavbě nového. V druhé půli března tam dali střední trám i krokve. Spouštěli je ohromným jeřábem prostředkem lešení, kde je otvor,“ popisuje Kudrnáč. Práce by měly být hotové v červnu.

Děkanský kostel Nalezení sv. Štěpána byl postaven mezi lety 1752 a 1755 na návrší na východním konci obce. V roce 1880 stavba vyhořela a při opravě v roce 1881 se vyměnily všechny konstrukce krovů. Některé části pak dělníci vyměnili i při opravách v roce 1964.

Podle odborného posudku byla příčinou současného poškození netěsnost střešní krytiny. Pozinkovaný plech byl v minulosti spojovaný na drážky a pod ním už bylo jen bednění, bez pojistné lepenky. Kvůli dilatačním pohybům vznikly mezi plechy mezery, kterými dovnitř zatékalo.