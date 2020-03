Žáci se učí přes internet, záleží i na zdatnosti kantorů v IT prostředí

Žáci a studenti základních, středních a vysokých škol jsou kvůli rozhodnutí ministerstva zdravotnictví už od středy doma.

Hned, jak se v úterý rozkřiklo, že školy zůstanou zavřené, učitelé Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové se sešli a vymýšleli, jak zorganizují domácí výuku.

Vyměňovali si zkušenosti se vzdělávacími nástroji, které už dříve používali, a domlouvali se, jak práci zkoordinují, aby množstvím úkolů studenty nezahltili.

„Většinou každý učitel zůstal u svých ověřených postupů. Máme tam asi čtyři nebo pět platforem. Učňovský obor to má jednodušší, u maturitních jsou úkoly náročnější. S kolegy jsme se dohodli, jak se vystřídají, aby se zatížení nekrylo. Myslím, že to máme docela vyladěné, až jsme byli překvapení, jak se nám to povedlo,“ říká po třech dnech intenzivní práce ředitel školy Jan Opitz.

Učitelé trávili přípravami až devět hodin denně, aby vše stihli. První úkoly odesílali v pátek, další budou následovat dnes.

„Žáci mají týden na vypracování. Máme tam skypové hodiny, něco jsou samostudia, ale většinou chceme, aby u toho byla zpětná vazba. Aby to nebylo jen naučte se od strany A do strany B, ale je k tomu i nějaký test. Buď nám ho žáci zašlou zpět vyplněný, nebo ho dokonce vyplní online, abychom měli jistotu, že si nebudou přeposílat zadání,“ pokračuje ředitel.



Elektronické učebnice poskytne Nová škola či Fraus

Učitelé matematiky dokonce natáčeli vlastní videa, aby studenti viděli postup řešení jednotlivých úloh včetně komentářů. Další materiály mohou použít od kolegů z jiných škol, kteří je ihned začali nabízet ostatním na sociálních sítích, ale i od nakladatelství Nová škola nebo Fraus, která kvůli zrušení prezenční výuky odemkla své elektronické učebnice.

„Stejně tak poskytneme zdarma prostředí pro online komunikaci učitelů s žáky – vzdělávací portál Fred. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma,“ píše Fraus na svém webu.

„Kterékoli multimediální interaktivní učebnice mohou žáci využívat zdarma po dobu 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, volně bezplatná licence bude prodloužena do 30. června,“ stojí na webu Nové školy.

Rozcestník online nástrojů pro vzdělávání na dálku zveřejnilo na svém webu také ministerstvo školství, Česká televize ode dneška spouští projekt UčíTelka pro žáky prvního stupně základních škol a do programu zařazuje i další vzdělávací pořady pro starší děti.

Záleží na tom, jak jsou učitelé zkušení v IT prostředí

Metodickou pomoc připravuje školám i Královéhradecký kraj. „V pátek jsme školám všech stupňů odeslali informace o dostupných online zdrojích a také o přípravě další podpory, kterou na území kraje řešíme. Jde hlavně o podporu učitelů, kteří s touto formou vzdělávání nemají zatím moc zkušeností, podporu a informovanost rodičů a podobně,“ říká náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová (Východočeši).

„V pondělí se určitě zkusíme podívat na to, co by pro naši školu bylo využitelné. Třeba se tam najde něco, co by nám vyhovovalo lépe, a žákům to také nabídneme,“ reaguje na nabídku kraje ředitelka Střední školy zahradnické v Kopidlně Lenka Nosková.

Vzdělávací portály i vlastní výuková videa plánují nasadit i na gymnáziu v Trutnově. Studijní materiály chtějí posílat hlavně po e-mailech nebo prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři, který je mezi školami v Česku nejrozšířenější. Ve hře jsou i další kanály jako skupiny v aplikaci WhatsApp, Skype a další způsoby přímé komunikace.

„Záleží na tom, jaký předmět kdo učí, v jakém ročníku a jaké má zkušenosti s IT prostředím. Apeluji na učitele, aby samozřejmě nenechali studenty úplně mimo, ale aby je také nezahltili. Je zbytečné dostávat je do stresových situací. Musíme také odlišovat maturitní ročník třeba od prvních čtyř ročníků osmiletého studia, kde je naléhavost úplně jiná,“ upozorňuje ředitel trutnovského gymnázia Petr Skokan.

Podle něj by současná situace neměla ohrozit přípravu studentů k maturitě. Pokud budou zodpovědně plnit úkoly, několikatýdenní absence ve školní budově by neměla být problém.

Učitelé přetížili server Bakalářů, žáci opustili praxe ve firmách

Přes portál Bakaláři komunikují se studenty také na průmyslovce v Rychnově nad Kněžnou nebo na střední škole v hradecké Hradební ulici.

„Úkoly jim zadáváme od prvního dne. Každý učitel si to řeší po svém, nijak jsem to nesjednocoval. Dokonce Bakaláře zahltili, takže to v jednu chvíli úplně kleklo,“ přiznává ředitel školy v Hradební ulici Pavel Jankovský.

„Na domácí přípravu jsme tento systém používali i dříve, ale teď je to masivnější,“ míní ředitelka rychnovské průmyslovky Dana Havranová, která musela žáky stáhnout i z odborných praxí ve firmách.

Až přísná opatření skončí, bude tak škola hledat způsoby, jak chybějící praktickou výuku dohnat.

Zatímco jinde jsou školy zcela zavřené a učitelé pracují z domova, život se ani po nařízení ministerstva nemůže zastavit na zahradnické škole v Kopidlně na Jičínsku. Studenti jsou sice pryč, ale učitelé se dál musejí starat o rostliny ve sklenících. Jen co dokončí úlohy a odešlou je svým žákům, jdou vypomáhat se zahradničením.

„Máme tam rozpracovanou výrobu, protože máme zakázky na jaro. Naši učitelé se střídají, aby pomohli zahradnickému provozu, abychom to všechno zvládli,“ vysvětluje ředitelka Lenka Nosková.

Školy mohou být zavřené celý měsíc, maturity jsou v ohrožení

Z dosavadních informací ministerstva zdravotnictví vyplývá, že školy by měly být zavřené nejméně měsíc. To je podle ředitelů problém. Už 8. dubna jsou totiž naplánované písemné maturity z českého jazyka. Někde se navíc maturuje i z praktických předmětů. Nyní proto není jasné, jak to s maturitami bude. Termíny by se mohly posouvat i u přijímacích řízení.

„Ministerstvo by muselo zrušit to nařízení nebo pozvat maturanty na zkoušky a pak to zase vrátit. Nebo slohové práce posunout třeba směrem k didaktickým testům. Státní část maturitní zkoušky je v tuto chvíli velmi na vodě,“ míní Pavel Jankovský.

„Tápeme, ale je jasné, že zřizovatel ani ministerstvo školství teď nemohou učinit nějaké rozhodnutí, protože nevíme, co bude za měsíc,“ chápe Opitz.

„Myslím, že ministerstvo bude do poslední chvíle čekat, jestli to zvládneme v těch nastavených termínech. Ale domnívám se, že pokud to bude potřeba, s termíny při nějaké vůli lze pracovat,“ uzavírá Skokan.