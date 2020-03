Muž v Hradci místo karantény vyrazil na kolo a spadl. Ohrozil záchranáře

Cyklista se zranil v sobotu v Hradci Králové. Přitom v té době měl být doma, jelikož přijel z Itálie, považované kvůli výskytu koronaviru za rizikovou oblast.

„Muž utrpěl běžný úraz a lehce se zranil. Dopadlo to dobře, ale jen proto, že máme určitý postup a posádka z muže aktivně vytáhla informaci o tom, že se vrátil z Itálie,“ uvedl mluvčí hradeckých zdravotnických záchranářů Ivo Novák.

Zdravotníci se tak převlékli, aby se chránili před možnou nákazou. Pacienta pak převezli do hradecké fakultní nemocnice. Poté se posádka i sanita musely dekontaminovat, na čemž záchranka spolupracuje s hasičským sborem

„V současné době musíme myslet na to, že lidé nemají povinnost sdělovat údaje o karanténě. Proto se operátoři na tísňové lince i posádky v terénu vyptávají napřed na epidemiologickou i klinickou anamnézu, tedy zda se například lidé vrátili z Itálie, zda mají teplotu nebo jiné příznaky. Když zazvoní u dveří, pak poodstoupí, vyptají se znovu, pak se případně převléknou do ochranných pomůcek,“ popsal Novák.



Zdravotníci už případ předali policii a ta se jím zabývá. „Případ muže řešíme jako dopravní nehodu. Porušení karantény jsme zaevidovali a předáme ho k vyřešení krajské hygienické stanici,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Podle zdravotnických záchranářů nejde o nijak malicherný případ. Pokud by se posádka dostala do kontaktu s někým, kdo je nakažen koronavirem, musela by do dvoutýdenní karantény. Výpadek by pak pocítili ostatní záchranáři, kteří by si museli podělit směny, s obsazením služeb by však později mohl být problém.

Také dekontaminace, kvůli kterým hasiči zřizují speciální pracoviště, zasahují do provozu záchranky. Napřed se speciálním roztokem čistí záchranáři, pak sanita. Dezinfekce pacientského prostoru sanitky se speciálním přístrojem zabere 1,5 hodiny.

„Když se to sečte, posádka chybí v řádu několika hodin v systému, jsou to manévry záchranářů a hasičů. Pokud je to nezbytné, nedá se nic dělat. Pokud jde ale o něčí nezodpovědnost, je to na pováženou,“ varoval mluvčí záchranky Ivo Novák.

Povinnost zůstat v domácí karanténě platí pro všechny lidi, kteří se po půlnoci na 7. března vraceli do Česka z Itálie. Šíření koronaviru může být trestným činem, ministryně spravedlnosti nemoc zařadila mezi nakažlivé nemoci a její šíření může být hodnoceno jako překročení zákona. Hrozí až třímilionová sankce.