Na přechodech do Polska jsou kolony, v Náchodě měřila až 24 kilometrů

Kolony se před hraničním přechodem Náchod začaly tvořit hned v pondělí ráno, kdy Poláci na přechodu zahájili důkladné kontroly lidí vstupujících do země.

„Kolona kamionů vede od Náchoda téměř souvisle až k Černožicím, policie apeluje, aby se řidiči vyhnuli hlavnímu tahu od Hradce Králové na Náchod. Hlídky policie odklánějí kamiony už v Hradci na křižovatce u ČKD k jiným přechodům,“ uvedla kolem jedenácté hodiny policejní mluvčí Iva Kormošová.



Přechod v Náchodě zůstal jediným v Královéhradeckém kraji, kde lze překročit česko-polskou hranici. Ostatní jsou uzavřené kvůli opatřením v boji proti nákaze COVID-19.

„V rámci možností dohlížíme na regulaci dopravy,“ řekla ráno policejní mluvčí Magdaléna Vlčková. Policie se podle ní snaží zachovat průjezd v jednadvacetitisícovém Náchodě.

To se podle reportérky iDNES.cz na místě dopoledne dařilo jen částečně. Hlavní křižovatky, na nichž hlídkují strážníci, ale zůstávaly volné. Pokud se řidiči vyhnou hlavnímu tahu, mohou projet ulicemi kolem centra.

VIDEO: Kolony na hranicích s Polskem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Před hranicí jsou kamiony už ve dvou řadách. Jejich posádky kontroluje polská policie. Při vjezdu do České republiky provádějí kontroly české policejní hlídky, na místě jsou i čeští vojáci a celníci. Přes město pak stojí kolona kamionů a mezi nimi auta s pendlery. Někteří čekají už tři hodiny,“ hlásila kolem desáté hodiny.



Právě pro Poláky, kteří dojíždějí za prací do tuzemských podniků, je situace už druhým dnem značně komplikovaná.

„Normálně nám trvá cesta do práce do automobilky v Kvasinách hodinu a pět minut. V šest hodin ráno jsme skončili noční směnu a od půl sedmé čekáme před hranicí na kontrolu. Už to trvá 3,5 hodiny a ještě nejsme zdaleka na řadě,“ podotkl jeden z polských zaměstnanců, který s čtyřmi dalšími dělníky mířil domů do města Kłodzko.

„Prohlédnou nám jen papíry a změří všem teplotu, což už obnáší jen pět minut. Jenom je divné, že vlastně my můžeme do Česka přivézt vir, ale nazpátek už ho mít nesmíme,“ podotkl muž.

Přes přechod Náchod - Kudowa Slone míří hlavně kamiony, protože pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené.

V Těšíně kontrolují každý vůz

Několikakilometrová řada kamionů po deváté hodině stála na dálnici D48 směrem na Český Těšín, stojící kamiony zablokovaly také silnici 1/11 mezi Českým Těšínem a Vendryní na Třinecku. Osobní auta policisté odklánějí na vedlejší silnice.

Stojí se i na D2 Více než kilometrová kolona kamionů se od rána tvoří také před přechodem na Slovensko v Lanžhotě, ráno měřila až šest kilometrů.

„Kolony jsou kvůli polské straně. Zastavují a kontrolují každý kamion, kontrola jednoho trvá asi patnáct minut,“ uvedl jeden z policistů, kteří koordinují dopravu.

„Aktuálně je kolona na D1 v délce zhruba deseti kilometrů, před přechodem v Mostech u Jablunkova a stejně tak před Chotěbuzí jsou sedmikilometrové kolony,“ sdělila před polednem policejní mluvčí Soňa Štětínská.

O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Také Polsko zakázalo vstup cizinců do země. Pro vydané restrikce existují výjimky, například pro pendlery, tedy lidí jezdící přes hranice za prací.