Autonomní vlak svezl v Česku první cestující, v akci byl i zabezpečovač

Autonomní vlak provozuje soukromá firma AŽD Praha, která vyvíjí zabezpečovací prvky pro železnici. Kromě trati mezi Kopidlnem a Dolním Bousovem na Jičínsku provozuje také Švestkovou dráhu na Ústecku.

Souprava jezdí mezi stanicemi zcela bez zásahu strojvedoucího. Ten je na palubě jen proto, aby kontroloval autonomní systémy a mačkal takzvané tlačítko bdělosti, které ve vozech vyžaduje legislativa.

Vlak však po několika kilometrech z Dětenic směrem na Kopidlno zastavil v polích. Šlo o zásah systému ETCS, když strojvedoucí novinářům vysvětloval fungování autonomního vlaku a zapomněl zmáčknout tlačítko bdělosti.

„Byla to lidská chyba. Alespoň se ukázalo, že bezpečnostní systém funguje,“ říká při další jízdě strojvedoucí Jiří Pálka.

Zásah obsluhy je nyní potřeba při přepřahání vlaku. Ručně se musí odpojit přípojný vůz, přejet ve stanici na jeho druhý konec a soupravu opět spřáhnout. To zatím automatika neumožňuje. Strojvedoucí musí také s vozem popojet na určené místo, kde začíná autonomně řízený úsek.

„Teď už se nacházíme čistě v autonomním režimu vlaku. Strojvedoucí je tu jen pro kontrolu,“ popisuje Pálka ve chvíli, kdy se souprava bez jeho přičinění dává opět do pohybu.

„Na displeji vidíme výstup z lidaru, který hlídá trať, jestli na ní nejsou nějaké překážky. Teď vlak zahoukal sám. Aktuálně jedeme rychlostí 38 kilometrů za hodinu a před námi je rychlostník na 50 kilometrů. Jakmile ho celý vlak projede, začne sám zvyšovat rychlost,“ popisuje strojvedoucí při výjezdu ze stanice v Kopidlně.

Strojvedoucí se stará také o otevírání a zavírání dveří ve stanicích. Systém zatím neumí vyhodnocovat pohyb cestujících kolem dveří a ovládat jejich pohyb.

K první jízdě s cestujícími jel vlak ze stanice v Dětenicích, kde má AŽD Praha své kompetenční centrum. Otevřela ho loni spolu s Dopravní fakultou ČVUT v Praze a slouží k výuce studentů železničních oborů či k prezentaci zabezpečovací techniky.

Každý první víkend v měsíci

Společnost dosud autonomní systém na železnici testovala bez cestujících. Páteční jízda byla první s lidmi v přípojném voze. Veřejnost se může s automaticky řízeným vlakem svézt každý první víkend v měsíci. Nejblíže teď v sobotu a neděli. O ostatních víkendech bude sezonní linku obsluhovat vlak řízený strojvedoucím.

„O prázdninách bude linka z Kopidlna do Dolního Bousova jezdit denně. V autonomním režimu pojede první týden v červenci a první týden v srpnu,“ říká mluvčí AŽD Praha Jiří Dlabaja.

Provoz autonomního vlaku s cestujícími zajišťuje speciálně upravený vůz pojmenovaný EDITA. Jde o zkratku Experimentální Drážní vozidlo pro Inovativní Technologie AŽD. Firma ho pořídila přestavbou motoráku řady 810, který získala v roce 2022. Hotový prototyp vyjel na koleje loni v lednu a v únoru zamířil do Kopidlna. Od té doby vývojáři vůz testovali, aby měli jistotu, že může vyjet s cestujícími.

15. prosince 2021

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Upravený vlak 810 má zcela zrekonstruované kabiny strojvedoucího a zásadně pozměněný salon, který slouží jako zkušební laboratoř. Na vůz lze instalovat různé měřící přístroje a vybavený je také zabezpečovačem ETCS. Právě nasazení evropského zabezpečovacího systému na trati je podmínkou pro provoz vlaku bez strojvedoucího.

„Vlak má na sobě nainstalované dvě kamery, jednu běžnou a druhou širokoúhlou, která snímá i okolí. Je osazený čidly a lidarem, který vyhodnocuje překážky na trati. Pokud by na koleje někdo vstoupil, vlak zastaví. Může tam vběhnout třeba srpna nebo zajíc. Systém vyhodnotí, jestli má snížit rychlost, houkat nebo zcela zastavit,“ popisuje technologii generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.

Dojde i na další systémy

„Postupně chceme rozšiřovat technologii o další systémy. V současnosti pracujeme s přestavěnými vozidly. Počet senzorů v nich bude ještě narůstat,“ říká náměstek ředitele AŽD Praha pro výzkum a vývoj Antonín Diviš.

Jak vlak vidí své okolí, mohou v přípojném voze sledovat i cestující. Ve voze je velký displej, který kromě polohy vlaku a informací o dalších stanicích zobrazuje také přenos z čelní kamery a lidaru.

„V horní části je zobrazeno, jak dobře fungují senzory, je tu i to, kterým směrem jedeme a jaká je rychlost. V pravé části jsou zobrazena data z lidaru, který vysílá paprsky a měří odrazy od předmětů před sebou,“ popisuje data na monitoru vedoucí vývoje autonomní železnice AŽD Praha Michal Novák.

Projekt sleduje i Evropa

Jak se vývojářům na Jičínsku daří nasazovat autonomní vlak do běžného provozu, sleduje bez nadsázky celá Evropa. AŽD Praha sdílí zkušenosti se zahraničními partnery. Na vývoj autonomní železnice přispěla 120 miliony korun Evropská unie. Dalších 200 milionů investovala do úprav trati firma. Přispěla také státní Správa železnic, která musela upravit koncové stanice v Kopidlně a Dolním Bousově.

„Digitalizace konečně přichází i do železničního provozu. Tato inovace není jen o tom, jestli někdo sedí v kabině, ale pomáhá zvyšovat i bezpečnost na železnici. Myslím, že v horizontu pěti deseti let budou autonomní vlaky i na koridoru, i když obsluha tam stále bude. Přirovnal bych to k autopilotu v letadle,“ očekává generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Podmínkou pro provoz autonomních vlaků je kromě vybavení samotné lokomotivy už pouze nasazení ETCS na trati a zajištění datového přenosu. Autonomní vlaky by se tak v budoucnu mohly objevit i na regionálních tratích.

„Podařilo se nám udělat významný krok v oblasti autonomní mobility na silnici, teď je před námi další krok přenést do české legislativy autonomní možnosti na železnici. Česká republika potřebuje rozvoj moderních technologií a právě autonomní řízení, využití AI, to je trend, ve kterém patříme ke světové špičce,“ míní ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který se páteční jízdy zúčastnil.