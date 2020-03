Řidič dodávky nezvládl náledí v serpentinách, řetězy dostalo i auto hasičů

K uvázlé dodávce kolem osmé hodiny vyjeli profesionální hasiči z Trutnova a Broumova a také dobrovolná jednotka z Adršpachu.

„Hasiči vyprošťovali na silnici mezi Chvalčí a Horním Adršpachem auto, které sjelo mimo komunikaci a hrozilo pádem ze srázu. Problémy měla i další vozidla,“ uvedla mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.

„Na zasněženém úseku na silnici v serpentinách v lese nebyl pohyb zásahové techniky lehký. Komunikace je namrzlá, hasiči museli obout do sněhových řetězů i svou cisternu a vyprošťovací automobil. Při nehodě nebyl naštěstí nikdo zraněn,“ doplnila mluvčí.

Čtyřkilometrový úsek silnice vede prudkým kopcem zvaným Závora nad Chvalčí a přes hřeben se pak pozvolněji dostává až do Horního Adršpachu. V zimě a začátkem jara však silnice bývá dost nevyzpytatelná. Přes zimu se za špatného počasí přehrazuje závorami.

„Až do úterního rána byla silnice otevřená, nikdo nemohl tušit, že do rána napadne tolik sněhu. Myslím, že silničáři nepochybili. Bohužel tam někdo vjede, nezjistí si situaci a nenechá si to projít hlavou. Každý je svého štěstí strůjcem. Když vidím, že je náledí už i v jiných místech, tak bych do serpentin osobně nejela,“ poznamenala starostka Adršpachu Dana Cahová.

Podle starostky silničáři teprve dopoledne vozovku uzavřeli. V krajské mapě informující řidiče o zimní údržbě je úsek momentálně vyznačen „bez obsluhy“. Redakce iDNES.cz oslovila i krajské silničáře s dotazem, proč silnice zůstala ráno otevřená i za zhoršených klimatických podmínek, odpověď zatím nezískala.

„Jakmile se přes zimu dá jezdit, v serpentinách je sucho, jezdíme se tam podívat my i silničáři, a pokud není problém, silnice se otevírá. Je to opakovaně několikrát za zimu,“ popsala současnou praxi starostka.

V kopci se v minulosti stávaly četné nehody, obec Chvaleč, policie i záchranáři však už odmítali jezdit vyprošťovat různá auta a řešit zbytečné nehody. V roce 2016 proto krajští silničáři zavřeli úsek závorami na celou zimu.

Nelíbilo se to však obcím z Broumovska, podle nichž je spojnice na Trutnov zapotřebí kvůli zaměstnanosti a při oblevách je možné ji bez problémů otevírat.

Později Královéhradecký kraj zaplatil dva miliony korun za meteostanici, jež stojí v sedle na hřebeni a pomáhá sledovat počasí.

O uzavření silnice v zimním období opakovaně žádala policie kvůli bezpečnosti provozu. Silnice dříve nebyla zařazena do krajského plánu zimní údržby.

Teprve po dvou letech protestů se Královéhradecký kraj přece jen rozhodl vyjít vstříc lidem z regionu. Od zimy 2018 přibyla značka „Zimní výbava“ a také svodidla, po oblevách je možné silnici otevřít. Někteří řidiči však riskovali, objížděli závory a vydávali se do zavřených serpentin.