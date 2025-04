Přispět na veřejný prostor investoři odmítají. Jinde to jde, odkazuje Hradec

Měla to být minimálně naděje, možná dokonce vzájemné pochopení a cesta ke společnému cíli. Jenže místo toho přišly beznaděj, hádky a prohloubení beztak již dost hlubokých příkopů.

Myšlenka byla dobrá. Hradec Králové uspořádal veřejnou debatu na téma zásady spolupráce s investory a developery. Patrně není jiné téma, které by natolik hýbalo městem, znervózňovalo mnoho stavebníků a rozdělovalo i vládnoucí koalici jako právě strategický dokument o takzvaných kontribucích.

Bojiště při debatě bylo jasně vykolíkované: na jedné straně město, jež by rádo nastavilo jasná pravidla při spolupráci s investory. Na druhé straně právě ti investoři, tedy zástupci stavebních firem, developerů či realitních kanceláří. Mělo jít o vysvětlování. Na konci dvouhodinové diskuse však padala obviňování, která strana vede dehonestační kampaň, kdo vyrábí deepfake, hledá špínu na protistranu nebo poštvává veřejnost.

Výsledkem bylo oboustranné rozčarování. Na konci diskuse se vytvořily dvě skupinky. Na jedné straně primátorka Pavlína Springerová (HDK), náměstek pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09) a advokátka společnosti Frank Bold Lenka Hlaváčová. Na druhé šéf jedné z největších krajských stavebních firem a majitel výroční ceny města za rozvoj Petr Kulda s advokátním koncipientem a synem Adamem a další velký hráč na hradeckém stavebním trhu Petr Smola.

Marné návrhy smíru

Během debaty dvakrát padly návrhy na smír a hledání společné cesty. „Nechci přinášet nějaké hraběcí rady. Jediné, co bych možná poradil, je: zkuste vydržet s nervy, vykomunikovat to a najít shodu a správnou hranici. Když řeknete ne, dožene vás to,“ upozornil Petr Hlaváček (bezp. za STAN), architekt, urbanista a náměstek pražského primátora pro územní rozvoj a územní plán.

„Tím, že budeme jen kroutit hlavou, se to nevyřeší. Bude tu jen neustálý konflikt. Můžeme se s tím smířit, ale já bych upřednostnil se o tom bavit. To není debata, je to pouze kroucení hlavou a říkání ne. Slovo ne neznamená debatu. Mrzí mě to a teď to řeknu úplně natvrdo, že hrozně úzká skupinka lidí to tímto způsobem kácí,“ řekl na závěr diskuse hradecký zastupitel a právník Kamil Podroužek (HDK).

Po těchto slovech se neudržel Petr Kulda. Moderátor stihl říct pouze: „Zkuste za tím udělat nějakou hezčí tečku,“ ale významný hradecký podnikatel už byl v ráži. „Odmítnutí těchto pravidel podepsalo zhruba 70 firem, které zaměstnávají tisíce lidí! Není to jen náš názor, je to názor celého stavebního trhu,“ poukázal na iniciativu Jsme votroci, ne otroci i podpisy čtyř emeritních hradeckých primátorů pod peticí nesouhlasící se zásadami.

Dobrovolné platby?

Při emotivní diskusi se probralo několik významných třecích bodů. Shoda se hledala marně.

„Jihlava za pět let uzavřela 14 smluv. Pardubice v podstatě od plánovacích smluv plynule odešly a důvodů je více včetně právních, tedy takzvané systémové podjatosti. Zkrátka za tři a půl roku Pardubice neuzavřely ani jednu plánovací smlouvu,“ argumentoval Petr Kulda.

„Pardubice si zásady pochvalují a rozhodně by je nerušily. To, že vždy nevedou nejrychlejší cestou k plánovací smlouvě? Město se alespoň včas seznamuje s plány investora, aby mohlo lépe řídit své investice v území,“ odpověděl Lukáš Řádek, s nímž MF DNES nedávno vedla o zásadách rozhovor.

Při diskusi zaznělo také, že Gočár by se obracel v hrobě nad nekoncepčním postupem města při výstavbě. Stavebníci a investoři narazili i na – pro ně – morálně zcela nepřijatelný aspekt, tedy dobrovolně nedobrovolná pravidla a platby za své projekty.

„Při jednom jednání jsme se opakovaně ptali, co se stane, když stavebník nepřistoupí na pravidla a nezaplatí. Ze strany města poté zaznělo, že nebude stavět,“ konstatoval Petr Kulda.

„Smlouvy jsou dobrovolné. Stavebník má stále možnost podstoupit stavební řízení na základě zákonných požadavků. Ale zásady nabízejí spolupráci a možnost dohodnout se dopředu a ulehčit si cestu,“ odpověděla Lenka Hlaváčová ze společnosti Frank Bold, která pro město strategický dokument vypracovala.

„Zásady nejsou nástrojem k nátlaku, je to otevřená výzva k partnerství mezi městem a investorem,“ zdůraznil náměstek hradecké primátorky.

„Jsme proti dani z bydlení“

Advokátka společnosti Frank Bold se snažila rozptýlit i obavy z administrativní zátěže pro úředníky magistrátu.

„Ve městech, která přijala zásady, nedochází k žádným kolapsům úřadů, většinou se přijímá kolem deseti smluv za rok a je to zvládnutelné. Naopak díky nastaveným procesům to běží rychleji. Zásady ve všech městech fungují a není žádný důvod, aby nefungovaly i v Hradci,“ argumentovala advokátka příklady z Prahy, Ostravice nebo Mikulova.

27. listopadu 2024

„Nejsme proti pravidlům, jsme proti dani z bydlení,“ řekl Adam Kulda a zástupcům města marně nabízel analýzy a studie, které by to podle něj dosvědčily.

„Není to daň z bydlení, je to spravedlivý podíl na vyvolaných nákladech. Cílem není zvyšovat cenu bydlení. Cílem je získat prostředky na to, abychom mohli investovat do daného území. Za to to stojí,“ odpověděla Lenka Hlaváčová.

Kdy se půjde před zastupitele?

Kopání příkopů dokončila i hradecká opozice. Hnutí ANO ještě před debatou vyzvalo, aby vedení města „upustilo od prosazování návrhu, který je zjevně nepřijatelný, neboť by mimo jiné podněcoval k možnému korupčnímu prostředí.“ Pod prohlášení se podepsali Denis Doksanský a Lukáš Fiedler, podle nichž byla debata spíš propagandistickým setkáním.

Zásady spolupráce s investory chtěl Hradec Králové původně zastupitelům předložit letos na jaře. Tento plán se však odsouvá. Svůj soubor připomínek před několika dny doručila i koaliční ODS.

„Návrh zásad je nedokončený, evidujeme poměrně značné množství konkrétních připomínek, některé jsou relevantní a hodné zapracování. Termín pro přijetí zásad jsme posunuli, protože ani shoda v koalici zatím nemá dostatečnou většinu. Jakmile ji budeme mít, předložíme to ke schválení,“ konstatoval Lukáš Řádek.

Navzdory vyhrocené atmosféře byl náměstek Řádek s debatou spokojený: „Slibovali jsme si otevřenou debatu, která byla místy emotivní. Zároveň jsem ale rád, že taková debata tu je, protože je o tématu, které je naprosto zásadní. Je přirozené, že věc, která je nová a nezvyklá, otevírá diskusi, která není běžná.“