Komunistickou desku cti Hradec nezboří, na proměnu místa vypíše soutěž

Městu s rozhodováním pomůže architektonicko-výtvarná soutěž v hodnotě 1,7 milionu korun, kterou nejtěsnějšími 19 hlasy odhlasovali zastupitelé.

Otázka zachování betonového monumentu tentokrát rozdělila i koalici. Zatímco ODS by jej nejraději sprovodila ze světa, ostatní si dovedou představit, že v hradeckém centru zůstane. Návrh prošel také díky závazku vedení města, že se kromě nové funkce památníku bude hledat cesta k rekonstrukci ulice U Koruny.

O likvidaci mohutné Galerie cti se mluví už od roku 1990, kdy obrys komunistické hvězdy mezi dvěma betonovými bloky alespoň zakryly vysazené keře. Všechny předchozí vlády města byly spíš pro demolici. Ta současná však prosadila soutěž na novou funkci monumentu, na němž se dochoval i neúplný nápis Lid je hlavním tvůrcem dějin.

„Zvažovali jsme, jak k památníku přistoupit, a myslíme si, že po více než 33 letech si zasluhuje trochu sofistikovanější řešení než pouhou demolici. Máme možnost ten objekt transformovat nebo doplnit dalšími díly. Mohli bychom například vzdělávat děti, jak to tu fungovalo před rokem 1989,“ řekl Adam Záruba (Změna a Zelení), náměstek primátorky pro oblast urbanismu, architektury a památkové péče.

ODS o artefakt nestojí, ale ustoupila

Se Zárubovým názorem se neztotožnili nejen občanští demokraté, ale ani opozice. „V minulých letech by někteří zastupitelé nejraději vzali kladiva a bagry a zlikvidovali to. Dnes jsme však zjistili, že se jedná o historickou památku. Změna názoru těchto zastupitelů je na jejich svědomí,“ podotkl Pavel Marek (ANO).

„Rada města jednotná nebyla, my jsme nakonec ustoupili a podpořili soutěž coby prioritu Změny a Zelených, kteří se naším názorem cítili velmi dotčeni. Uvidíme, jaké návrhy ze soutěže vzejdou, my se každopádně domníváme, že takovéto artefakty a v této podobě není třeba uchovávat. Ten prostor si zaslouží komplexní a jednolité řešení bez památníku,“ zdůraznil někdejší hradecký primátor a europoslanec Oldřich Vlasák (ODS).

Podle náměstka Záruby by však Hradec díky památníku mohl v budoucnu sloužit i jako vzor při nakládání s relikty komunismu:

„Bude to i ukázka pro jiná města, jak k podobným prostorům přistupovat. Můžeme dostat i několik desítek návrhů, architektonická soutěž je vždy prestižní záležitost.“ Na četné dotazy na cenu díla pak odpověděl, že limit bude stanoven v soutěžních podmínkách, ale předpokládané náklady by mohly činit kolem tří milionů korun.

5. března 2023

I poněkud nekonzervativní proměnu celého okolí památníku si dovede představit také Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a strategického rozvoje:

„Je to svědectví tohoto místa a ať si každý udělá názor, zda pozitivní nebo negativní. Má představa je, že bych památník věnoval neformálnímu umění, zkrátka alternativní cesta. Dovedu si představit neformální skupinu umělců typu Ztohoven, kteří by dokázali uchopit aspekt historických souvislostí a klidně třeba nějakým netradičním způsobem. Jsem přesvědčen, že Hradec takové alternativní popíchnutí velmi potřebuje.“

Památník prošel i díky opravám ulice

Podle opozičního hnutí ANO by se u Koruny Hradec měl spíš zaměřit na problémovou křižovatku.

„Nebylo by lepší nechat pomník pomníkem a raději dát ty peníze na studii, co udělat s křižovatkou Koruna, aby byla průjezdná a nebyl to špunt?“ ptal se Denis Doksanský.

„Křižovatka Koruna je za mě katastrofická. Je to totální špunt města a neznám nikoho, kdo by to mimo design chválil. Budeme se zabývat tou křižovatkou a třeba i relativně levnými úpravami?“ navázal Pavel Marek.

Odpověď na dotazy zastupitelů ANO zní: Místo křižovatky je město ochotné naslouchat požadavkům na opravy ulice U Koruny.

„Na tuto rekonstrukci byla rozpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. To bohužel zamrzlo. My bychom prostor chtěli pojmout komplexně, je to poslední vřed v této části města,“ poukázal Adam Záruba na již opravené náměstí 28. října, proměnu křižovatky Koruna či na omlazení Sukových sadů.

A právě díky dodatku, že se vedení města bude zabývat ulicí U Koruny, nakonec na zachování památníku kývla i ODS.

„Upřednostňovali jsme poněkud ucelenější řešení Sukových sadů a této části náměstí včetně propojení k Tescu. Padl i návrh zeď zbourat a využít studii na pokračování úprav. Nakonec jsme souhlasili i s pomníkem, ale důležité bude pokračovat v řešení kritické ulice. Její stav je velmi neutěšený, silnice jsou hrozné a když jdete na finanční úřad, brodíte se kalužemi,“ řekl Oldřich Vlasák.

Oprava se mezi priority nedostala

Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec) chtěl, aby koalice revitalizaci ulice U Koruny zahrnula do svých priorit. To se však zatím nestane.

„Architektonická studie parčíku nesmí bránit pokračování revitalizace parkoviště a celé ulice. Požadovali jsme jistotu, že město bude prioritně pokračovat v úsilí o vydání územního rozhodnutí a tato akce bude zařazena do plánu investičních priorit. Dozvěděli jsme se, že na dokumentaci pro územní rozhodnutí se bude pokračovat, ale zahrnout akci do investičních priorit vedení města prozatím odmítlo,“ podotkl opoziční politik.

Architektonickou soutěž na okolí někdejšího komunistického památníku by Hradec mohl vypsat začátkem roku 2024 a ještě v tom roce i vyhodnotit. Revitalizace celého prostranství včetně vybudování komunikací a nové zeleně by přišla na desítky milionů korun.