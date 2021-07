Záplava koloběžek v Hradci působí potíže, vadí jezdci i pohozené stroje

Provozovatelé půjčoven sice nevhodně odložené koloběžky přemisťují, jenže záplava Hradce Králové je tak velká, že rozruch působí už jen pohled na svítivě zabarvená vozítka.

Jen považte, šestici strojů zahlédl autor textu před zimním stadionem, další tři stály u jeho vedlejší haly, o sto metrů dál u restaurace byla zaparkována další koloběžka a o dalších asi 150 metrů směrem k Adalbertinu další. Podobně lze nyní popsat mapu celého města. Jen na Pospíšilově třídě na Slezském Předměstí jsou koloběžky snad na každé autobusové zastávce.



Celkem by mělo být po Hradci Králové rozmístěno přes 130 odkládacích míst. Koloběžky tak mohou leckoho rozčílit už jen svou přítomností. Přidejme k tomu nevhodné parkování a problémy jsou na světě.

„Za tři dny jsme dostali asi deset stížností, hlavně na nebezpečnou jízdu a špatně odložené stroje. Někde jsou postavené před brankami do zahrad, jinde komplikují provoz na chodníku, třeba když stojí na pruhu pro nevidomé,“ popsala mluvčí městské policie Eva Kněžourová.

Koloběžky někde doslova blokují chodníky. Třeba u zastávky Pyrám na Slezském Předměstí byla před pár dny koloběžka zaparkována napříč chodníkem, takže mohlo být pro někoho obtížné pokračovat v cestě nebo se i dostat ke stojanu s jízdními řády městské dopravy.

Každého nezkontrolujeme

„Před každou jízdou naše klienty informujeme o tom, že mají dodržovat místní předpisy, dopravní značky a jak mají koloběžky odkládat. Ale jestli to udělají správně, to už je na nich. Autopůjčovna také neručí za to, když pojedete na červenou,“ odmítl odpovědnost Václav Petr ze společnosti Li.me, která je jedním ze dvou provozovatelů elektrokoloběžek v Hradci. Tím druhým je Bolt, který chce Hradec obsadit hned dvěma stovkami strojů.

„V centru Hradce nakonec budou dostupné na každém rohu, ovšem aniž by překážely. Budou totiž parkovat i moci být jezdcem odstaveny pouze na k tomu vyhrazených místech, která dojednáváme s představiteli města,“ tvrdil minulý týden v tiskové zprávě společnosti manažer projektu Martin Zajíc.

Jenže jednání s městem se tak úplně nevyvedla. Zastupitelé v červnu neschválili memorandum o spolupráci, které mělo mimo jiné určit právě parkovací místa sdílených koloběžek. Nyní město sklízí úrodu. Podle Václava Petra totiž komplikace může způsobovat to, že lidé přesně nevědí, kde mají koloběžky odstavovat. Aplikace jim sice místo určí, jenže označení na ulicích chybí.



„Nechali jsme vyrobit cedule, stojany a samolepky za desítky tisíc korun a chtěli jsme je umístit na odstavná místa, ale bez memoranda s městem si to nedovolíme. Nemůžeme jen tak někde instalovat cedule, na to potřebujeme součinnost radnice nebo technických služeb,“ vysvětlil Petr.

Hledá se dohoda

Vedení města si uvědomuje, že míč je na jeho straně, a proto už s firmami obnovilo jednání. Novou dohodu slíbil i primátor Alexandr Hrabálek (ODS):



„Chceme hledat cestu, jak této službě v našem městě nastavit pravidla, aby nevznikaly zbytečné konflikty. Musíme se hlavně domluvit o tom, kam budou mít přístup, o jejich maximální rychlosti a hlavně o vyznačení míst, kde a jak bude možné elektrokoloběžky parkovat. A důležité bude také to, budeme-li schopni ve spolupráci s provozovateli tato pravidla na uživatelích vymáhat. Nechceme, aby koloběžky ohrožovaly občany a aby byly nekoordinovaně poházené po městě.“

Potíž je, že kontrolování koloběžců není tak snadné. Provozovatelé služeb sice vidí polohu strojů přes GPS souřadnice, avšak ty mají přesnost v řádech metrů. Na dálku tak nelze poznat, zda je stroj odstaven správně.

„Pokud dostaneme upozornění na špatné parkování, hned tam vyráží náš technik. Navíc máme dohodu s konkurencí, která má často stejná odkládací místa, že si špatně odložené stroje vzájemně přesuneme, aby nepřekážely,“ řekl Petr.

Přesto se na provozovatele služeb obořil třeba náměstek primátora pro majetek Pavel Marek (ANO). V otevřeném dopise je minulý týden vyzval, aby memorandum dodržovali, byť nebylo schváleno zastupiteli. Ve druhém dopise pak ještě přitvrdil vůči společnosti Li.me kvůli stanovišti na Velkém náměstí.

Do věci se vložila městská policie

„Důrazně vás žádám, aby vaše společnost okamžitě zrušila stanoviště na Velkém náměstí. Toto stanoviště nebylo dohodnuto v memorandu a považuji toto chování vůči našemu městu za nepřijatelné,“ napsal Marek v dopise adresovaném přímo Václavu Petrovi.

„Protože jsme se na umístění koloběžek v historickém centru nedohodli a memorandum nebylo přijato, zvolili jsme místo, které je podle našeho názoru vhodné a kde koloběžky nepřekáží,“ reagoval Petr pro MF DNES.

Do věci už se vložila i městská policie. Ta na svém webu upozornila veřejnost, že i na koloběžce se musí dodržovat dopravní předpisy.



„Uživatele koloběžek, kteří budou porušovat pravidla silničního provozu, budeme řešit stejně jako cyklisty. Zaměříme se na jízdu po chodnících, přes přechody pro chodce nebo na červený signál. Upozorňujeme osoby mladší 18 let na povinnost mít při jízdě na kole nebo koloběžce nasazenou přilbu,“ zdůraznila Eva Kněžourová.

Strážníci evidují už několik případů, kdy se lidé na koloběžkách rychlostí kolem 20 kilometrů za hodinu proháněli po chodnících. Chodci se cítili ohroženi a volali policii.

„Pokud se na nás policie obrátí s žádostí o informaci, kdo měl v daný čas na určitém místě půjčenou koloběžku, nemáme problém s tím, uživatele identifikovat a předat jim email, případně telefonní číslo,“ tvrdí Václav Petr. Podle něj jde však o jednotlivé případy.



Za poslední týden služba Li.me eviduje v Hradci několik tisíc výpůjček. Petr očekává, že problémy ustanou do několika týdnů, až si lidé na novou službu zvyknou a pravidla si osvojí.

Už v květnu zájemcům v Hradci Králové začaly znovu sloužit sdílené bicykly. Zatímco před třemi lety skončil projekt Rekola kvůli nezájmu cyklistů, teď se podobný nápad vrátil s mnohem větším počtem kol, stojanů, s mobilní aplikací i s přijatelnou cenou za vypůjčení.