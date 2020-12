Po odvolávací smršti v hradeckém zastupitelstvu ANO ztrácí trpělivost

Bouře, která vyvolala paralýzu a chaos. I tak lze podle šéfa zastupitelského klubu ANO připodobnit dění ve vedení Hradce Králové po pondělním večeru plném odvolávání z funkcí.



Jen pro pořádek: zastupitelé nejprve ve funkcích podrželi náměstka primátora Martina Hanouska a radního Adama Zárubu (oba Změna a Zelení), tedy členy opozice uvnitř koalice. Po vyhrocené diskusi se poté opozici podařilo sesadit zastupitele určeného pro územní plán Jiřího Langera (ANO) a vzápětí byla odvolána i náměstkyně pro oblast správy majetku města Věra Pourová (ANO).

Hned na prvním jednání zastupitelstva po vypovězení koaliční smlouvy Změnou a Zelenými se projevila nejen slabost, ale navíc i nejednotnost menšinové koalice ODS a hnutí ANO. Je jisté, že oba partnery čeká možná i velmi rychlé jednání a řešení.

Předseda zastupitelského klubu ANO Pavel Marek v úterý poprvé připustil možnost odchodu hnutí, které hradecké komunální volby v roce 2018 vyhrálo, do opozice.

„Budeme se muset s ODS výrazně pobavit, zda naše menšinová koalice pokračuje dál, pokud její členové jsou v této koalici občas opoziční. Tento stav v současné době považuji za takový, že ve vedení města jsme tři nezávislé strany. Je otázka, zda dojde k dalším jednáním, jestli ODS a ANO budou postupovat spolu, pokud jsou ve vedení města lidé, kteří společného postupu nejsou schopní i ve velmi klíčových věcech,“ řekl Marek.

„Sejde se naše členská základna a zjistíme si názory členů jakož i vedení strany, zda pokračovat v koalici, nebo jít jiným směrem. Někdy je lepší odejít dříve než později. Sejdeme se i s naším současným partnerem, který smlouvu ne zcela dodržel, a budeme muset najít řešení ve prospěch města. Zda je to náš odchod do opozice, nebo pokračování, je otázkou,“ podotkl Marek.

Podle něj odvolávací smršť na zastupitelstvu „vyvolala ve vedení města neuvěřitelný chaos“.

„Se Zelenými do koalice? Problém“

Členem opozice v řadách koalice se v očích Marka kromě Hanouska a Záruby stal Oldřich Vlasák (ODS), který svým hlasem podržel ve funkci radního Zárubu. Někdejší hradecký primátor se za chybu omlouval.

„Byla moje chyba, že jsem hlasoval obráceně, i když můj hlas by nic nezměnil. Zkrátka jsem se uklikl,“ přiznal Vlasák a dodal, že je předčasné pohřbívat i menšinovou koalici ODS s hnutím ANO. Navíc je tu i možnost přibrání jiného partnera.

„Je příliš brzo na to odhadovat, zda menšinová koalice má smysl, protože teprve teď začnou nějaká jednání s dalšími kluby,“ naznačil Vlasák. Ten si však jen těžko dovede představit eventuální vytvoření koalice bez hnutí ANO a KSČM, jak navrhly Změna a Zelení:

„Jsou různá řešení, ale mám obavy, že po jednání představitelů Zelených si nedokážu představit možnost, že bychom s nimi byli v koalici. To by byl problém. Koalice se zatím nerozpadla a nikdo nenabídl smysluplnější řešení. Jde nám o pokračování započatých projektů. Destabilizace radnice by opravdu nebyla dobrá, protože v případě některých projektů, včetně slibných žádostí o velké dotace, jdeme do finále. Bylo by nezodpovědné dělat nějaké výrazně změny, ale jednat se o tom určitě bude.“

„Jednání radních v Kocourkově“

Hnutí ANO se v pondělí nejenže nepodařilo sehnat podporu pro odvolání Martina Hanouska, ale navíc přišlo o posty zastupitele určeného pro územní plán a náměstkyně primátora. Otázkou zůstává, jak by hlasování dopadlo, kdyby bylo tajné, což byl jeden z návrhů.

„Kdyby bylo tajné o odstoupení paní Pourové, podle mě by to pro ni dopadlo zdrcujícím výsledkem. V mém případě skutečně nevím, ale byly i signály, že v případě tajného hlasování by mě podrželi i někteří lidé z ODS a možná i ANO. Řekněme, že opozice držela basu,“ soudí Martin Hanousek, úřadující náměstek primátora pro oblast školství, sociálních věcí a životního prostředí.

Tohoto paradoxu si všiml i velvyslanec v Kuvajtu a bývalý primátor Hradce Martin Dvořák (Volba pro město).

„Jednání radních v Kocourkově. Strana Z vystoupí z koalice, ale funkce ve vedení obce si ponechá. Vládní koalice navrhne jejich odvolání, strana Z navrhne naopak odvolání náměstkyně vládní strany A. Ta je poté odvolána, zatímco zástupci strany Z v městské radě zůstávají. Vítejte v Hradci,“ napsal na Twitteru Dvořák.

Otázka je, kdo nastoupí po Langerovi a Pourové

Odvolání Langera, které navrhl opoziční zastupitel Jan Holásek (HDK), bylo pro ANO jako blesk z čistého nebe. A sesazení Věry Pourové bylo vlastně logickým pokračováním.

Oba tyto úspěchy opozice nejenže budou mít dohru v jednání o budoucnosti menšinové koalice, ale promítnou se i do fungování města. V pondělí nebyl jmenován nástupce Langera, otázkou je i to, kdo bude po Pourové spravovat majetek města.

Jiří Langer byl kritizován za pomalý postup tvorby územního plánu. Avšak ten se po jeho odvolání nejméně do lednového zasedání zastupitelstva, kde může padnout návrh na jmenování Langerova následovníka, zastaví úplně.

Možná ještě komplikovanější to bude s pokračovatelem Věry Pourové ve funkci náměstka primátora. Ukázalo se, že opozice je příliš silná, je schopná se semknout a blokovat tak i případné návrhy na nového náměstka.

„Nemyslím si, že by to paní Pourová dělala špatně, ona jen není politikem, který by pracoval s Facebookem a nechával se fotit u různých příležitostí. Bohužel očerňovací kampaň byla příliš veliká. Pana Hanouska jsme chtěli odvolat z funkce náměstka, protože si myslím, že když někdo odejde z koalice, neměl by být ve vedení města. Takovou situaci nepamatuji a nevím, jestli vůbec existuje takový případ,“ pokračoval Marek.

„Na městě byl vyvolán neuvěřitelný chaos a všichni, kteří pro to zvedli ruku, by si měli sáhnout do svědomí, proč to udělali. Nepovedlo se nám ustavit nové vedení města a sám si neumím představit, že bude dlouhodobě fungovat opozice v radě,“ poznamenal Marek.

Uskupení by se mohlo do koalice vrátit

Pro Změnu a Zelené znamenal pondělní večer dílčí úspěch. Může se uskupení vrátit i do koalice? Martin Hanousek je přesvědčen o kladné odpovědi.

„Nyní je potřeba dát si po bouřlivém zastupitelstvu oddech, aby to všichni strávili, spadla z nich bojová nálada a zapřemýšleli, co to vlastně znamená. Byla to totiž jasná a jednoznačná ukázka toho, že spojení ODS a ANO nemůže fungovat,“ zdůraznil Hanousek.

„Hlavně ODS bude muset prodiskutovat, jakým způsobem bude dál pokračovat. Chtělo by to rychlé a důstojné řešení, já jej vidím v koalici složené z demokratických stran kromě hnutí ANO a KSČM. ODS jsme napsali výzvu k jednání, zatím je bez reakce, já však očekávám, že budou reagovat. Jednání zatím ODS otevřená příliš nebyla, ale myslím, že k tomu dojde. Jsem optimista,“ řekl Hanousek.