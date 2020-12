Kdo v Hradci povládne po odchodu Změny a Zelených, rozseknou zastupitelé

Scénář je následující: Dá se očekávat, že vše podstatné se strhne hned na začátku, kdy budou všichni čerství a zastupitelstvo v plném počtu. Nejprve by měl padnout návrh na odvolání dvojice radních Změny a Zelených - náměstka primátora Martina Hanouska a Adama Záruby.

Nejspíš však zazní i protinávrh: odvolání všech členů hnutí ANO z rady města.



A protože se tak důležité body nemohou probírat bez přípravy, v kuloárech už to vře. Nejaktivnější je tým Změny a Zelených, nespí však ani občanští demokraté. Například primátor Alexandr Hrabálek se netají tím, že preferuje pokračování koaliční spolupráce s hnutím ANO za přizvání dalšího partnera.

Nejméně do pondělí tak bude trvat ojedinělý paradox ve struktuře hradeckého vedení způsobený tím, že uskupení Změna a Zelení odešlo do opozice, ale jeho člen Martin Hanousek je stále náměstkem pro školství a životní prostředí.

Ač Změna a Zelení odešli do opozice, nechali si radní

„O tom, jak to bude, nám dá odpověď pondělní zastupitelstvo. I když se pan Hanousek stal opozičním zastupitelem, stále je náměstkem. Ten stav nám samozřejmě nevyhovuje, necítíme, že je to v pořádku, a pracujeme na tom, aby se situace stabilizovala. Jsou rozjetá jednání, ale o těch bych nyní nechtěl mluvit,“ řekl primátor Hrabálek.

Jednají i jiní, zvlášť pak Změna a Zelení. Ti mohou stříhat metr, se svým koncem ve vedení města se však nechtějí smířit bez boje. Až donedávna nejmenší koaliční partner se snaží na poslední chvíli o přeskládání vlády.

„Vyzvali jsme ODS, ať jedná o složení koalice složené z demokratických stran bez hnutí ANO a KSČM. Není to ideální, ale jediná možná racionální varianta,“ zdůraznil Martin Hanousek.

Radní: Chci bránit vládě ODS s podporou komunistů

Hanousek také vysvětlil důvod, proč se nevzdal funkce náměstka primátora:



„Rozhodně nerezignuji do doby jednání zastupitelstva. Pokud by radní za Změnu a Zelené rezignovali, otvírali bychom vrátka k tomu, aby vládla ODS s tichou podporou komunistů. To je něco, proti čemu budu aktivně bojovat, protože pro Hradec Králové by to bylo špatné. Chci počkat na názor zastupitelstva.“

Hanousek spoléhá na nálady v opozičních stranách a jejich neochotu spolupracovat s hnutím ANO: „To, co předvádí hnutí ANO nejen celostátně, ale bohužel i na úrovni města, nastavuje smýšlení opozičních stran tím způsobem, že nebudou chtít jít do koalice s ANO.“

Proč vadí, že nás podpoří komunisté, ptá se primátor

Primátor připustil i možnost menšinové vlády s podporou „napříč politickým spektrem“, nevyloučil ani možnost jisté domluvy s komunisty.

„Preferujeme možnost přistoupení dalšího člena do naší koalice. Domníváme se, že je rozjeto tolik věcí, že by měly zajímat i jiné zastupitelské kluby, nejen ty koaliční. I opoziční zastupitelé jsou tu pro to, aby udělali něco pro město. Jednáme se všemi kluby včetně klubu KSČM a nevím, proč by nám mělo vadit, když některé z našich návrhů podpoří mimo jiné i klub KSČM,“ uvedl.

Že před občanskými demokraty je velké dilema, svědčí slova šéfa zastupitelského klubu Martina Soukupa: „Je to nejtěžší rozhodování od roku 1989.“

I když na úterním jednání rady města nikdo nerezignoval, hra s funkcemi začala. Logicky ztratili členové Změny a Zelených. Pavel Křížek byl odvolán z představenstva společnosti FC Hradec Králové, Martin Hanousek již není v představenstvu Tepelného hospodářství, zastupitel Ivo Králíček v dozorčí radě Městských lesů Hradec Králové.

„Jejich odvolání je politická otázka,“ řekla náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO). „Myslím si, že koaliční kolegové k našemu odvolávání z městských společností mohli přistoupit s větší grácií. Ti lidé, kteří byli odvoláni, mohli být dopředu varováni a ne to vytáhnout až na radě města,“ řekl Hanousek.